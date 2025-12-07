Qui n’a jamais pris un plaisir non dissimulé à s’amuser avec de petites bulles ? Aussi éphémères que fragiles, ces petites merveilles de savon font la joie des petits et des grands qui s’empressent d’en emplir le ciel dès que l’occasion se présente. Les bulles font aussi partie intégrante de la sphère vidéoludique, et les jeux vidéo lui consacrent une place toute particulière au cœur d’une licence célèbre où les petits dragons sont rois. Assurément, vous percevez parfaitement le sujet de notre test !

Bub est un célèbre petit dragon qui a d’ores et déjà parcouru bien des aventures depuis son arrivée en 1986 (et quel souvenir mémorable !). Il revient aujourd’hui sous une forme assez nouvelle, tout en conservant quelques bases qui ont fait sa renommée jusqu’à présent.

Bub réside sur l’île arc-en-ciel au sein de laquelle il crache des dizaines de bulles capables d’emprisonner quiconque le titille un peu trop. Lors d’une de ses balades, il fait la rencontre de Don Dolcen qui lui propose rapidement de lui présenter son laboratoire. Ce dernier a une mission de la plus haute importance à lui proposer : l’exploration de donjons afin d’en extraire tous les trésors. Courageux et quelque peu addict aux récompenses, notre petit Bub ne résiste pas à la tentation, et épaulé par un petit robot du nom de Ammie, il décide d’accepter la proposition de Dolcen.

Découvertes et déceptions…

Malgré les années et l’arrivée de bien d’autres titres, chez NT, nous sommes restés assez friands des origines de Bubble Bobble, avec un goût prononcé pour l’aventure sur NES. Le souvenir est assez vif, comme chez de nombreux joueurs à n’en point douter.

Bubble Bobble Sugar Dungeons débute par un petit entraînement qui fait office de tutoriel. Nous constatons qu’il est bien entendu toujours possible de cracher des bulles mais nous sommes très vite contraints : le nombre de bulles est limité à dix pour le moment. Aussi, les bulles s’avèrent être plutôt solides puisqu’il est d’une extrême facilité de tenir dessus. Bub, contrôlé par le joueur, peut en effet s’y maintenir sans effort, ou bien sauter sur la bulle afin d’effectuer un saut un peu plus haut. Ceux qui ont joué au premier Bubble Bobble seront chamboulés !

Notre première approche n’est guère des plus glorieuses. Le titre nous semble dès lors assez mou, avec un manque évident de pep’s et une redondance des tâches assez frustrante malgré l’aspect aléatoire des donjons. Ne souhaitant pas laisser ainsi Bub sur la touche, nous persistons… et chers amis gamers, il va falloir persister !

… puis le soulagement

Bubble Bobble Sugar Dungeons s’articule autour d’un hub central, le labo, au sein duquel le joueur retrouve Ammie. Le petit robot fait office de référent pour l’ouverture du menu général. Il est possible d’y retrouver l’inventaire, mais aussi les missions en cours et terminées, ainsi que le réglage des niveaux de compétence. Ammie se voit surplombé d’un point d’exclamation lorsqu’il est utile de lui tenir un brin de causette. La validation d’une mission peut ainsi, par exemple, faire l’objet d’une récompense.

Afin de compléter sa mission, Bub doit jouer sur plusieurs tableaux : celui des donjons, puis des châteaux (non disponibles à l’ouverture du titre). Les deux concepts reposent sensiblement sur les mêmes bases mais avec des mécaniques légèrement différentes.

Débutons notre présentation par les donjons puisqu’il est demandé au joueur de faire ses premières armes au cœur du premier d’entre eux. La grande force du titre réside dans la génération procédurale de ces donjons qui en font une nouvelle aventure à chaque fois. Bien entendu, après avoir relancé plusieurs fois un même donjon, le joueur retrouvera assurément certaines salles mais la chance a aussi sa petite carte à jouer dans la partie. L’objectif est toujours le même : s’enfoncer le plus profondément possible. Chaque salle dispose de son lot de petits monstres, et parfois même, d’un semblant de casse-tête. Afin d’atteindre l’étage inférieur, il est nécessaire de rejoindre un portail : plusieurs types de portails sont disponibles avec notamment la possibilité d’accéder à certaines salles gorgées de petits ennemis. Le joueur doit rester très vigilant et concentré : la moindre erreur, et il sera reconduit à l’entrée du donjon sans ménagement ! Les monstres peuvent sembler un peu simplets au début, mais ils deviennent rapidement bien plus coriaces… Par ailleurs, les donjons sont chronométrés : une fois le temps écoulé, de fâcheux fantômes apparaissent et foncent sur Bub ! Afin de rendre la partie un peu plus accessible, les donjons sont divisés en plusieurs niveaux, le joueur peut dès lors rejoindre le hub en actionnant un portail spécifique. Il revient ainsi sain et sauf (le titre parle d’une évasion parfaite) avec tous les trésors récoltés.

Les trésors sont véritablement les motivations du joueur. Malmener les ennemis (les emprisonner dans des bulles puis éclater ces mêmes bulles) permet de récolter des dragées, qui deviendront utiles une fois de retour au labo. Mais cette lutte contre les monstres n’est pas indispensable ici, ne gardez à l’esprit que les coffres (histoire de ne pas revenir bredouilles…) et la descente au plus profond du donjon. Il n’est guère demandé à Bub de s’attaquer à tous les ennemis. Sans grande surprise, vous finirez par croiser un boss… avant de pouvoir vous enfoncer toujours plus vers le cœur du donjon, après avoir progressé dans l’histoire.

Présentons désormais les châteaux. A nouveau, ces dernier se composent de plusieurs salles mais celle fois-ci, elles sont fixent. Vous pourrez y revenir encore et encore, le chemin sera le même. L’objectif n’est plus d’atteindre les profondeurs mais plutôt de déverrouiller un maximum de salles, d’en extirper ses trésors, avant de zigouiller son boss ! Pour y parvenir, le joueur peut faire quelques haltes grâce aux portails judicieusement positionnés. Le retour au laboratoire signe alors la mise au point des trésors obtenus, des salles découvertes mais aussi la possibilité de reprendre l’exploration à l’un des portails ouverts. Les châteaux revêtent un niveau plus élevé, les boss vont clairement vous rendre chèvres… Au départ, tout semble si simple… et finalement, une heure plus tard, nous y sommes encore ! Le concept « Die and Retry » est exploité comme il se doit dans Bubble Dungeons ! Et vous pensiez que ce serait facile…

Aire de repos pour dragons

Après tant de péripéties, notre petit Bub a bien besoin de recharger les batteries. Le labo permet de faire le point sur les missions grâce à Ammie. Soulignons que les quêtes proposées sont assez prévisibles, voir répétitives (et ennuyeuses…). Il est par exemple demandé au joueur d’acheter un certain nombre d’objets, de tuer de nombreux monstres (par paliers), les boss, etc. Rien de bien foufou.

Bub a besoin d’être de plus en plus performant, pour cela il peut compter sur quelques alliés. Woolen est à la tête d’une cafétéria atypique. Celle-ci délivre quelques boissons de compétences (afin de rendre les bulles brûlantes, ou encore avec une portée plus longue…), ainsi que des objets (des beignets pour revenir au labo en cours d’aventure notamment).

Si ces petits bonus peuvent faire la différence sur le front, c’est avant tout grâce au grimoire de Liber que la progression sera significative. C’est en effet grâce à elle que les compétences de Bub vont évoluer avec, notamment, la possibilité de cracher davantage de bulles, d’être plus rapide ou encore d’augmenter le taux d’apparition des coffres. C’est tout de suite plus intéressant…

Avec ou sans bulle ?

Bubble Bobble Sugar Dungeons peut dérouter les joueurs d’antan. Ce fut notre cas et nous vous l’avons exposé dès les premières lignes de ce test. Néanmoins, le titre n’en demeure pas moins doté de quelques qualités qui méritent d’être soulignées, parvenant à rendre l’expérience notable. L’exploration de tous les donjons et des châteaux relève du défi : l’aventure semble très accessible lors de son amorce, puis bien vite, le joueur prend conscience qu’il n’a que très peu le droit à l’erreur. Nous retrouvons ainsi la difficulté des jeux traditionnels, avec la nécessité de recommencer encore et encore. La difficulté grimpe crescendo et offre un challenge de qualité pour toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir l’intégralité des explorations disponibles. Soulignons tout de même un rythme qui aurait gagné en puissance avec un défilement plus rapide entre les salles.

Bubble Bobble Sugar Dungeons s’adresse ainsi aux joueurs qui n’ont pas la crainte de livrer bataille avec une certaine répétition. La génération procédurale est certes appréciable mais l’ensemble reste très similaire.

L’univers de Bubble est en revanche plutôt fidèle à nos premiers amours, avec des graphismes très rose bonbon, un bestiaire à croquer avec des petits monstres qui sont plus charmants qu’effrayants ! Côté musiques et bruitages, nous regrettons les mélodies qui ont bercé nos premières parties de Bubble Bobble : celles proposées dans Sugar Dungeons sont correctes mais ne resteront pas dans nos mémoires comme les précédentes.

Bubble Bobble Sugar Dungeons est disponible sur l’eShop au prix de 40 euros environ. Une version deluxe est aussi disponible sur l’eShop.

Le saviez-vous ?

Lancé en 1986 par Taito, Bubble Bobble est parvenu à s’ancrer dans le cœur des joueurs depuis sa naissance. À l’origine, Fukio Mitsuji souhaitait mettre au point un titre à la fois original et mignon avec comme ancrage la coopération. Toutes celles et ceux qui ont déjà parcouru en tandem les 100 niveaux sont unanimes : l’expérience est divertissante et très addictive. Nous ne pouvons que vous inviter à tenter l’aventure si vous n’en avez pas encore eu la possibilité jusqu’à présent !