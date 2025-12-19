On se souvient avec une certaine nostalgie de l’âge d’or des dungeon-crawlers japonais sur PS Vita et 3DS, où les expéditions en première personne fleurissaient. Aujourd’hui, le genre s’est fait plus discret, écrasé par les standards techniques et scénaristiques modernes. C’est dans ce contexte qu’arrive Class of Heroes 3 Remaster, une version retravaillée et enfin localisée en Occident d’un titre PSP/PS3 vieux de plus de quinze ans. Une plongée dans le passé qui, pour le meilleur et parfois pour le pire, rappelle furieusement les codes d’une époque révolue. Accrochez-vous à votre carte quadrillée, on part à l’aventure.

L’école des héros

Le jeu est l’œuvre du studio japonais ACQUIRE Corp., assisté par Zerodiv pour ce remaster. Acquire n’est pas un inconnu, ayant notamment donné naissance à la série Etrian Odyssey à ses débuts. Class of Heroes 3 est donc un héritier direct de cette lignée. Initialement sorti au Japon en 2010, il n’avait jamais foulé le sol occidental, faisant de cette édition Remaster une première fois pour la plupart d’entre nous. La promesse ? Moderniser l’interface et les graphismes tout en préservant l’âme brute et exigeante de l’original.

On incarne un aspirant héros dans l’une des trois prestigieuses académies proposées : Draken Academy, Preciana Institute ou Takachiho College. Ce choix, présenté comme esthétique, s’avère bien plus crucial : il détermine la région de départ, les professeurs, les quêtes disponibles et même la difficulté globale. Une manière inventive de choisir son niveau de challenge, presque à la manière des races dans un MMO.

L’histoire, il faut le dire, est squelettique et sert avant tout de prétexte. Entre un étudiant aux connexions louches, une enseignante aux sous-entendus constants et la menace obligatoire d’un grand méchant, le scénario aligne les clichés de l’anime fantasy sans grande conviction. Ne venez pas pour la narration, mais pour l’appel du donjon.

Le cœur old-school (et exigeant) de l’expérience

Le gameplay repose sur une base volontairement old-school et assez exigeante, articulée autour d’un cycle composé de deux phases bien distinctes. La première se déroule à l’école, qui sert de hub central : c’est là que l’on gère son équipe, que l’on achète de l’équipement, que l’on pratique l’alchimie pour fabriquer ou améliorer des objets, et que l’on échange quelques mots avec des PNJ dont les dialogues restent généralement anecdotiques.

La seconde phase se déroule dans les donjons. L’exploration s’y fait en vue subjective, au tour par tour, case par case. Le système de déplacement adopte une logique de tank controls — avancer, reculer, pivoter sur place — une approche qui peut surprendre au début et devenir maladroite dans les zones étroites, mais qui fait partie intégrante de cette identité rétro assumée.

La création de personnage est un point d’orgue monstrueux. Avec 10 races (des classiques Elfes et Nains aux plus originales Felpurr ou Celestia) et 45 classes (du Guerrier au Journaliste, en passant par des spécificités comme « Petit Frère » ou « Tsundere »), les combinaisons sont vertigineuses. On peut personnaliser l’apparence (coiffure, voix, morphologie) et, détail appréciable, changer de classe à tout moment sans pénalité lourde, si ce n’est l’oubli des compétences de l’ancienne classe. C’est idéal pour expérimenter et découvrir des classes secrètes.

Le système de relations est une touche originale. On construit soi-même un véritable diagramme d’affinités entre les membres du groupe, attribuant des liens positifs ou négatifs. Ces relations influent sur le combat, offrant des attaques synergiques ou des débuffs. C’est un outil de roleplay (jeu de rôle) intéressant, même s’il reste mécanique et bien loin de la profondeur d’un Persona.

Un remaster sans QoL (confort de jeu)

La question de la maniabilité et du confort de jeu est l’un des points qui posent le plus problème pour les joueurs habitués aux standards modernes. Le titre revendique pleinement son héritage old-school, parfois avec une certaine rigidité. Les combats, par exemple, ne bénéficient d’aucune accélération : face à des vagues pouvant dépasser les huit ennemis, les affrontements deviennent longs et répétitifs, chaque action devant être validée tour après tour. L’automatisation reste très limitée et, même si le jeu permet de répéter la dernière action, le grind (les tâches répétitives) exige une attention constante.

La courbe de difficulté n’est pas non plus parfaitement maîtrisée. D’après les retours recensés, l’aventure commence de manière accessible avant de connaître un pic de difficulté brutal — notamment dans le Labyrinth of the Underworld — puis retombe dans une relative facilité pour le reste de la progression principale, ce qui crée un certain déséquilibre. À cela s’ajoute l’absence d’auto-sauvegarde : mourir peut entraîner un retour direct à l’académie avec une perte notable de progression. Quelques joueurs rapportent même des problèmes techniques liés à la sauvegarde, comme des parties perdues ou des équipes qui disparaissent.

Le gouffre sans fin

Les graphismes ont été nettoyés : interfaces plus lisses, décors plus nets. L’esthétique anime est affirmée, avec des portraits de personnages charmants mais statiques. L’absence de carte en temps réel (sauf plus tard) dans les donjons est un choix assumé qui peut dérouter. C’est propre, mais cela reste un jeu PSP dans l’âme.

Côté sonore, les doublages sont exclusivement en japonais (avec peu de répliques), et la bande-son fait correctement son travail sans marquer les esprits.

C’est le point fort absolu pour les amateurs du genre. Entre les trois écoles aux expériences différentes, la myriade de classes à tester, les 1 500 objets à fabriquer ou trouver et le système de relations à optimiser, la durée de vie est astronomique. Le jeu propose même de gérer plusieurs équipes d’étudiants en parallèle. Pour qui aime grinder, optimiser et explorer, le contenu est abyssal. Pour les autres, cela paraîtra vite fastidieux et répétitif.