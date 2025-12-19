Mintrocket, développeur de DAVE THE DIVER, a partagé un nouveau vlog « Dev Dive » révélant les détails du prochain DLC « In the Jungle », la plus grande extension narrative à ce jour proposant approximativement 10 heures de contenu. Cette nouvelle aventure introduit des mécaniques et systèmes frais et surprenants s’éloignant audacieusement du jeu de base et des DLC précédents.

Dans « In the Jungle », Dave se dirige vers l’eau douce en embrassant de nouvelles responsabilités et défis, notamment se lier d’amitié avec les habitants de sa nouvelle base, lui et un ami : un pittoresque village de jungle débordant d’opportunités et d’une touche de danger.

Le village d’Utara constitue le nouveau cadre où le temps s’écoule en temps réel. Dave peut passer ses journées à plonger librement sous l’eau, rassembler des fruits et des ressources, et naturellement construire des relations avec les habitants en accomplissant des tâches et quêtes secondaires. Dave se retrouve entouré d’amis potentiels et futurs clients dont il doit gagner la confiance et le patronage. L’approfondissement des relations débloque de nouvelles opportunités à travers Utara et crée des effets d’entraînement s’étendant jusqu’au restaurant de Bancho.

L’un des plus grands écarts du DLC « In the Jungle » par rapport au jeu de base est l’introduction de Bancho Grill, un tout nouveau restaurant à Utara proposant un menu d’eau douce entièrement cuisiné. Contrairement à Bancho Sushi où les mouvements étaient limités, Dave peut maintenant se déplacer librement dans le Grill, servant les clients à travers plusieurs zones plutôt qu’un seul plan horizontal. Au fur et à mesure que les liens de Dave avec les villageois se renforcent, ceux-ci commencent à visiter Bancho Grill en tant que clients, faisant du restaurant un hub clé et un lien vital entre Dave et la communauté du village.

Cette fois, Dave plonge dans un lac d’eau douce massif au lieu du Blue Hole, regorgeant de nouvelle vie aquatique, d’options culinaires inattendues et de nombreux dangers en embuscade. Les nouvelles eaux exigent de nouveaux outils. Mintrocket a révélé le dernier équipement de Dave : le Jungle Gun. Cette arme polyvalente peut se transformer librement en filets, fusils de chasse, snipers ou pistolets ordinaires, permettant à Dave de s’adapter à la volée et donnant aux joueurs la liberté d’expérimenter leurs styles de combat préférés.

Combiné à un passage d’un mouvement entièrement horizontal à une vue isométrique plus fluide, ainsi qu’une progression en temps réel, Dave devra soigneusement équilibrer ses priorités et faire un usage plus intelligent de l’espace et du temps. De nouveaux mini-jeux avec des amis, des aventures spécifiques à la jungle et une grande variété d’activités bénéficiant au Bancho Grill ou à Utara dans son ensemble sont à prévoir.

Mintrocket a également révélé des plans pour compléter l’expédition multiplateforme de Dave en apportant le jeu sur plateformes mobiles avec un partenaire. DAVE THE DIVER sur mobile ne sera pas un simple portage mais sera entièrement optimisé et repensé pour fonctionner parfaitement sur mobile. Un exemple partagé dans le vlog est la possibilité d’incliner les appareils mobiles pour verser le thé. DAVE THE DIVER sera lancé sur appareils mobiles d’abord en Chine, puis mondialement plus tard en 2026.

DAVE THE DIVER est actuellement disponible sur PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X|S (avec support Xbox Play Anywhere), macOS et Windows PC via Steam et Epic Games Store.

En partenariat avec Silver Lining Interactive, le jeu recevra une édition physique complète en retail en 2026 pour PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. L’édition retail inclura l’intégralité de l’extension DLC « In the Jungle ». La date de précommande et les détails des revendeurs seront annoncés prochainement.