Le Nintendo Switch eShop nord-américain accueille actuellement une nouvelle salve de promotions particulièrement massive, avec plusieurs records de prix à la clé. Parmi les offres les plus notables figurent les tarifs les plus bas jamais proposés pour Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Ace Attorney Investigations Collection, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ou encore Hades 2, mais la liste s’étend bien au-delà de ces seuls titres.

Du côté des jeux d’aventure et narratifs, les fans d’enquêtes peuvent profiter d’Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy et d’Ace Attorney Investigations Collection à 19,99 $, chacun affichant une réduction de moitié par rapport à leur prix habituel. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy descend quant à lui à 9,99 $. D’autres expériences narratives marquantes sont également concernées, comme Disco Elysium à 11,99 $, Citizen Sleeper à 5,99 $, Paradise Killer à 4,99 $ ou encore Shadows Over Loathing à 13,80 $.

Les amateurs d’action et de roguelike ne sont pas en reste. Hades tombe à 7,49 $ tandis que Hades 2 s’affiche à 22,49 $, son prix le plus bas à ce jour. Dead Cells n’apparaît pas dans la sélection, mais d’autres références du genre comme Risk of Rain, Risk of Rain 2, ScourgeBringer, Neon Abyss ou Valfaris sont proposées à des tarifs très agressifs, souvent sous la barre des 5 $. Blasphemous, Bloodstained: Ritual of the Night et Monster Boy and the Cursed Kingdom bénéficient eux aussi de réductions majeures.

La promotion est également très riche en RPG, qu’ils soient japonais ou occidentaux. Divinity: Original Sin 2 passe à 24,99 $, Chained Echoes à 12,49 $, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes à 14,99 $, tandis que plusieurs jeux de la licence Monster Hunter sont lourdement remisés, incluant Monster Hunter Rise à 7,99 $ et Monster Hunter Generations Ultimate à 9,99 $. Les collections Monster Hunter Stories et Mega Man Battle Network Legacy Collection voient également leurs prix divisés par deux ou plus.

Les gros éditeurs répondent présents, avec GTA: The Trilogy – The Definitive Edition à 19,79 $, Red Dead Redemption à 24,99 $, Hogwarts Legacy à 8,99 $ ou encore Mortal Kombat 1 à 7,99 $. Capcom aligne une longue série de promotions sur ses licences phares : Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man et Onimusha bénéficient tous de baisses significatives, certaines collections tombant à moins de 10 $.

Les joueurs à la recherche de jeux indépendants trouveront eux aussi largement de quoi remplir leur bibliothèque à moindre coût. Celeste, Inside, Limbo, Dicey Dungeons, Alba: A Wildlife Adventure, Kingdom Two Crowns ou encore Cursed to Golf sont proposés entre 1,99 $ et 4,99 $. Même des titres plus récents ou plus ambitieux comme Another Crab’s Treasure, Dredge, Viewfinder ou Planet of Lana profitent de réductions notables.

Enfin, les amateurs de coopération et de fun multijoueur peuvent se tourner vers Overcooked 2, Moving Out 2, Gang Beasts ou LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, tous fortement remisés. La gamme LEGO dans son ensemble affiche d’ailleurs des baisses spectaculaires, certaines éditions deluxe passant sous les 10 $.

La totale :

– 20XX – $3.59 (prix de base: $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– 1000xResist – $13.39 (prix de base: $19.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Afterimage – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base: $5.00)

– Another Crab’s Treasure – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Arcade Paradise – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Arco – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Atelier Resleriana – $44.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Yumia – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Blasphemous – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Brok the InvestiGator – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Caravan SandWitch – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chained Echoes – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Commandos 2 HD Remaster – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– CrossCode – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Crow Country – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cursed to Golf – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Darq Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Dead by Daylight – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Deliver Us the Moon – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Divinity: Original Sin 2 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (prix de base: $39.99)

– Dredge – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Fairy Tail – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Fate/Stay Night Remastered – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Frogun – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Frogun Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost of a Tale – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Ghostrunner – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $7.49 (prix de base: $24.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Guilty Gear Strive – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $3.69 (prix de base: $14.99)

– Hades – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Hades 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Hogwarts Legacy – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Hunter x Hunter: Nen x Impact – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– IronFall Invasion – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Jack Move – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Journey to the Savage Planet – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Jurassic World Evolution – $5.99 (prix de base: $59.99)

– Kao the Kangaroo – $3.85 (prix de base: $29.99)

– KeyWe – $3.70 (prix de base: $24.99)

– Kill la Kill: IF – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kingdom Two Crowns – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Bricktales – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Let’s Build a Zoo – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Lil Guardsman – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Lunistice – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man 11 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $14.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories Collection – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Mortal Kombat 1 – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Moving Out 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– NBA 2K26 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Neon Abyss – $3.99 (prix de base: $19.99)

– New Joe & Mac: Caveman Ninja – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Not Tonight 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Observer – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– OlliOlli World – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Onimusha 2 – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Planet of Lana – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Pompom: The Great Space Rescue – $1.99 (prix de base: $9.990

– Railgrade – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Red Dead Redemption – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 7 Cloud – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Retro City Rampage DX – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Rogue Trooper Redux – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Ruffy and the Riverside – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Rugrats: Adventures in Gameland – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Samurai Shodown NeoGeo Collection – $9.99 (prix de base: $39.99)

– ScourgeBringer – $2.54 (prix de base: $16.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Shadows Over Loathing – $13.80 (prix de base: $23.00)

– Shakedown: Hawaii – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Sixtar Gate: Startrail – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Symphonia – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Taito Milestones 3 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Graces f Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $11.99 (prix de base: $19.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $5.99 (prix de base: $29.99)

– The Sexy Brutale – $5.99 (prix de base: $19.99)

– The Spirit and the Mouse – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Tomb Raider 4-6 Remastered – $19.49 (prix de base: $29.990

– Toree Saturn – $3.49 (prix de base: $4.99)

– Trover Saves the Universe – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Underhero – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Valfaris – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Viewfinder – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Voez – $10.00 (prix de base: $25.00)

– Wander Stars – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Warriors: Abyss – $16.74 (prix de base: $24.99)

– West of Loathing – $3.41 (prix de base: $11.00)

– Wild Bastards – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Worms Armageddon – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Zombie Army 4 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Zombie Army Trilogy – $5.24 (prix de base: $34.99)