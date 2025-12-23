Le studio néerlandais Current Games lance aujourd’hui Taxi Chaos 2, disponible en téléchargement sur PC (Steam), Nintendo Switch et Xbox. Cette suite remet Vinny et Cleo sur les routes brûlantes de San Valeda, une ville désormais envahie par une flotte de taxis autonomes bien décidés à éliminer les derniers conducteurs humains.

Le jeu reprend l’esprit arcade du premier épisode, mais l’enrichit d’une campagne solo complète, de mécaniques modernisées et d’un rythme plus nerveux. Les joueurs doivent enchaîner les courses, éviter les embouteillages, maîtriser les dérapages et livrer leurs passagers avant que la colère ne monte, tout en affrontant les TaxiBots contrôlés par le mainframe H.A.N.K.

Taxi Chaos 2 multiplie les situations imprévisibles : cargaisons fragiles, itinéraires dangereux, charges surdimensionnées ou même fusées fixées au coffre. Chaque véhicule possède ses propres caractéristiques — Heavy, Sport ou Drift — et peut être personnalisé visuellement. De nouvelles capacités viennent compléter l’arsenal, entre compétences utilitaires pour débloquer des raccourcis et options offensives pour repousser les taxis A.I.

La ville évolue constamment : travaux, brouillard dense, zones interdites aux taxis humains et obstacles dynamiques modifient les trajets à chaque session. Les joueurs doivent s’adapter en permanence, repérer les passages secrets et exploiter les opportunités offertes par les capacités débloquées.

Deux modes structurent l’expérience :

Story Mode , avec une progression scénarisée et des défis croissants.

, avec une progression scénarisée et des défis croissants. Arcade Mode, pensé pour les runs rapides, les scores et les classements mondiaux.

Current Games annonce déjà une série de mises à jour prévues pour janvier 2026, incluant améliorations de confort, ajustements de gameplay et nouvelles langues.