Level-5 a partagé la première mise à jour sur DECAPOLICE depuis plus d’un an, la dernière remontant à septembre 2024 lorsque le studio avait annoncé le report du jeu à 2026. Ken Motomura de Level-5 a fourni des informations sur l’avancement du projet dans un récapitulatif des déclarations de développeurs publié par 4Gamer.

Motomura indique que les informations qu’il peut partager actuellement sont limitées, mais que le développement progresse régulièrement. L’équipe relève également de nouveaux défis de gameplay uniques à ce titre, incluant des éléments de déduction et de narration. Level-5 espère annoncer davantage d’informations à un moment et d’une manière qui transmettra correctement l’attrait du jeu, invitant les joueurs à rester attentifs.

DECAPOLICE suit un détective débutant nommé Harvard alors qu’il traque des criminels dans une immense ville en monde ouvert rongée par le crime, voyageant entre réalité physique et virtuelle. Le jeu proposera une histoire de détective mystérieuse avec des enquêtes dans l’espace virtuel lors de sa sortie sur Switch en 2026, avec potentiellement une version Switch 2.