On se souvient tous de ce frisson, de cette folie pure : fendre la foule au volant d’un bolide jaune, sur les rythmes énervés de The Offspring, pour maximiser son gain avant la fin du chrono. Crazy Taxi n’était pas qu’un jeu, c’était une expérience arcade électrisante. Des années plus tard, la série Taxi Chaos aspire à ranimer cette flamme. Après un premier opus accueilli avec une indifférence polie, voici Taxi Chaos 2, déposé comme un colis en retard en cette fin d’année. L’ambition affichée est grande : une ville dynamique, une IA rivale, une progression profonde. Le résultat, hélas, est un accident de la route vidéoludique d’une rare violence, où chaque promesse se brise sur le pare-brise d’une exécution catastrophique.

L’ombre pâle d’un géant

Développé par un studio dont la discrétion frôle l’anonymat (une recherche rapide ne donne guère plus d’informations que pour le premier volet), Taxi Chaos 2 tente de s’extraire de son statut de clone pour proposer une identité propre. L’idée de base, sur le papier, n’est pas dénuée de sens : pimenter la formule « point A to point B » avec des événements dynamiques et une pointe de narration. Malheureusement, le fossé entre l’intention et la réalisation est si abyssal qu’on se demande si quiconque a pris le temps de jouer au produit fini avant sa mise en vente.

Le pitch est le suivant : vous incarnez Vinny, dernier chauffeur de taxi humain de San Valeda, face à la flotte maléfique de TaxiBot Corp. La ville change, l’IA vous pourchasse, les passagers ont des effets sur l’environnement. Une prémisse correcte pour un jeu d’action-arcade. En pratique, l’histoire se résume à des bouts de dialogues lus avec une platitude désarmante, plaqués entre les courses. Son « côté dans l’air du temps » (une rébellion humaine contre l’IA) est si maladroitement traité, si dépourvu de mordant ou d’humour, qu’il en devient instantanément oubliable et parfaitement inutile. On ne joue pas pour le scénario, c’est entendu, mais quand il se met en travers du chemin avec autant de lourdeur, il devient une nuisance.

Le coursier du cauchemar

Le jeu est lancé, et c’est ici que le bât blesse, saigne puis s’effondre totalement. Le gameplay de Taxi Chaos 2 apparaît comme une véritable insulte à l’héritage du genre. La conduite et la physique traduisent une incompréhension flagrante de ce que signifie réellement le terme « arcade ». La voiture donne l’impression de flotter au-dessus de la chaussée, sans poids ni adhérence crédible. Les virages oscillent entre glissades incontrôlables et mouvements secs, presque saccadés, tandis que la sensation de vitesse reste inexistante malgré l’abus d’effets de flou censés la simuler. La gestion des collisions constitue le point le plus problématique : percuter un mur ou un autre véhicule provoque un arrêt brutal, sans inertie ni feedback satisfaisant, annihilant toute dynamique et niant en permanence le sentiment de contrôle.

La ville de San Valeda, pourtant présentée comme vaste et dynamique, renvoie en pratique l’image d’un bac à sable étriqué, donnant l’impression d’être plusieurs fois plus petite que la carte du Crazy Taxi original. Son architecture est un enchevêtrement confus de rues interchangeables et d’impasses sans logique apparente. Le GPS, censé guider le joueur, devient rapidement un handicap majeur : il hésite, bug, change de direction au dernier instant et conduit fréquemment dans des murs ou des culs-de-sac. La verticalité, pourtant promise comme un élément clé, se révèle être un mirage. Les sauts et accès aux toits sont mal signalés, rarement utiles et ne font qu’ajouter une couche supplémentaire de frustration à une navigation déjà pénible.

L’intelligence artificielle et la progression n’échappent pas à ce naufrage. Les taxis robots rivaux ne se comportent pas comme de véritables concurrents, mais comme des obstacles surgissant de manière arbitraire pour entraver la course. Leurs attaques sont peu inspirées, leurs placements souvent bloquants, et jamais réellement stimulants. Le système de progression, basé sur l’amélioration des véhicules et des compétences, pourrait théoriquement offrir une certaine profondeur, mais il est saboté par un mode Histoire au rythme catastrophique. Dès les premières missions, le joueur se heurte à des objectifs quasiment impossibles à remplir dans le temps imparti, non par exigence ou challenge, mais en raison d’un design incohérent et d’une maniabilité profondément défectueuse. Quant au mode Arcade, supposé être le cœur de l’expérience et offrir un plaisir immédiat, il devient pratiquement inaccessible tant les fondations mêmes du gameplay sont irrémédiablement compromises.

La laideur qui distrait, la torture auditive, une pénitence courte mais trop longue

Sur Nintendo Switch (la version testée, mais une Switch 2 ne sauverait pas ce bilan), Taxi Chaos 2 est très très moche. Les textures sont boueuses, les modèles 3D d’une pauvreté affligeante, et les couleurs « flashy » ne cachent pas la vacuité artistique. Le pop-in (apparition soudaine des éléments) est alarmant. Buildings, voitures, piétons, tout jaillit du néant à quelques mètres du pare-brise. Heureusement, répétons-le, la sensation de vitesse est quasi nulle, car à pleine allure, ce défaut rendrait l’action injouable, même à petite vitesse c’est perturbant.

Si les yeux souffrent, les oreilles ne sont pas en reste. La bande-son se résume à deux musiques électroniques génériques dignes d’une bibliothèque audio bas de gamme, tournant en boucle jusqu’à l’écœurement. Les effets sonores des moteurs et chocs sont ternes. Le pire vient des doublages des passagers. Livrés avec un ton monocorde et une absence totale de conviction, les mêmes répliques se répètent constamment, parfois plusieurs fois dans la même course, transformant chaque course en séance de waterboarding auditif.

La durée de vie théorique, avec ses améliorations et défis, pourrait être longue. En réalité, on n’a aucune envie d’y passer plus de 30 minutes. La frustration l’emporte largement sur le plaisir, rendant la poursuite des objectifs une corvée insensée. Le jeu semble vouloir vous offrir du contenu, mais il oublie que pour en profiter, il faut d’abord être… fun.