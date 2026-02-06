Limited Run Games a annoncé la sortie d’une version physique de Lollipop Chainsaw Repop pour Nintendo Switch 2. Cette édition se distingue par l’inclusion de l’expérience complète sur cartouche, sans recourir à une game-key card, une pratique malheureusement devenue courante pour certaines sorties physiques récentes. Le package comprend la version Switch 2 du jeu ainsi que l’upgrade pack, accompagnés d’un art book de 48 pages offert en bonus.

La légendaire chasseuse de zombies Juliet fait son grand retour en haute définition avec cette version remasterisée de Lollipop Chainsaw, titre qui s’était écoulé à 1,24 million d’exemplaires dans le monde lors de sa sortie originale. Les joueurs sont invités à jeter la logique par la fenêtre et à embrasser leurs instincts dans cette aventure de chasse aux zombies sans pareille dotée des graphismes les plus récents.

Juliet Starling incarne une cheerleader exemplaire née dans une famille de chasseurs de zombies. Armée de sa fidèle tronçonneuse, elle déchiquette et lacère les morts-vivants avec style et efficacité. RePOP enrichit l’expérience originale en ajoutant une action de tronçonneuse accélérée et un tir automatique pour son blaster à tronçonneuse, garantissant que l’action ne ralentit jamais jusqu’à la toute fin. Les améliorations ne se limitent pas au gameplay, puisque les visuels et la bande-son ont également été considérablement renforcés.

L’histoire débute au San Romero High School, le plus grand lycée du district situé quelque part sur la côte ouest des États-Unis. La protagoniste Juliet Starling est une étudiante exemplaire de San Romero qui voue une passion au cheerleading. À l’insu de la plupart, cependant, sa famille, les Starlings, représente une lignée de chasseurs de zombies guidant les morts-vivants vers l’au-delà depuis les temps anciens.

L’incident se déclenche le jour de l’anniversaire de Juliet. Elle se rend à l’école pour retrouver son petit ami, mais alors qu’elle pédale sur son vélo dans l’enceinte scolaire, elle est accueillie par la vue de ses anciens camarades de classe, tous transformés en zombies. Cette prémisse lance une aventure délirante où Juliet devra exploiter son héritage familial pour survivre et sauver ses proches de l’invasion zombie.

La version Nintendo Switch 2 bénéficie de fonctionnalités exclusives tirant pleinement parti des capacités techniques de la nouvelle console. De nombreuses améliorations graphiques rehaussent la présentation visuelle du jeu, tandis que les performances significativement améliorées permettent au titre de tourner à 60 images par seconde aussi bien en mode portable qu’en mode docké. Cette fluidité accrue enrichit considérablement l’expérience de jeu, particulièrement lors des séquences d’action intenses où chaque frame compte.

L’ajout le plus notable reste le tout nouveau mode exclusif à la Switch 2 baptisé « Gun Shooting Mode ». Ce mode se débloque après avoir terminé soit le mode RePOP soit le mode ORIGINAL, offrant une nouvelle façon de profiter du jeu une fois la campagne principale achevée. Les joueurs affronteront des vagues de zombies à travers trois phases WAVE par stage, utilisant le Chainsaw Blaster comme une tourelle fixe pour les repousser dans un format de mini-jeu de style arcade.

Ce mode Gun Shooting Mode supporte la visée de style souris avec les Joy-Con 2, offrant une expérience de contrôle fraîche et distincte qui exploite les capacités uniques des nouveaux contrôleurs de la Switch 2. Cette fonctionnalité devrait séduire les amateurs de jeux de tir tout en apportant une variété bienvenue au gameplay traditionnel de Lollipop Chainsaw.

La décision de Limited Run Games d’inclure l’intégralité du jeu sur cartouche physique constitue un point fort particulièrement apprécié par les collectionneurs et les puristes du support physique. À une époque où de nombreux éditeurs optent pour des codes de téléchargement dans des boîtiers vides, cette approche garantit que les acheteurs possèdent véritablement une version complète et fonctionnelle du jeu indépendamment de la disponibilité future des serveurs de téléchargement.

L’art book de 48 pages inclus promet de ravir les fans avec du contenu visuel supplémentaire célébrant l’univers coloré et déjanté de Lollipop Chainsaw. Ce bonus matériel ajoute une valeur tangible à cette édition physique et justifie l’attente pour ceux qui préfèrent posséder une version collector du titre plutôt qu’une simple copie digitale.