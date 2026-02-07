City Connection et Neos ont annoncé coup sur coup deux nouveaux jeux Culdcept fusionnant jeu de plateau et jeu de cartes. Culdcept The First arrivera le 30 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam, tandis que Culdcept BEGINS sortira le 16 juillet 2026 sur Switch 2, Switch et PC Steam.

Culdcept The First marque le retour du chef-d’œuvre original de la série qui a captivé les joueurs du monde entier, désormais enrichi de nouvelles fonctionnalités pratiques. Construisez votre deck parmi plus de 300 types de cartes et assistez à l’aube d’une nouvelle bataille entre Cepter.

Sur le continent de Bablashca, où le dieu suprême Culdra s’est autrefois affronté au dieu neutre Baltias, l’humanité – dernière création de Culdra – avait longtemps prospéré. Cependant, le monde sombra dans le chaos lorsque des tablettes de pierre découvertes à travers le pays se révélèrent être des fragments du « Culdcept » – le Livre de la Création et de la Destruction. Poussés par la prophétie mythique selon laquelle « celui qui commande le Culdcept obtiendra un pouvoir infini, » les Cepter commencèrent à se battre les uns contre les autres pour les fragments dispersés. Alors que les ravages de la guerre se répandaient, un jeune homme solitaire se lève enfin et se lance dans un long voyage épique.

Les joueurs deviennent des « Cepter » maniant des cartes, se dirigeant au combat avec un « Book » (deck) auto-construit de 50 cartes. Déplacez-vous sur la carte guidé par le jet de dés et invoquez des créatures en utilisant des cartes sur les espaces où vous atterrissez. Tout terrain où vous placez une créature devient votre territoire. En utilisant des Spell Cards, vous pouvez manipuler les jets de dés, soutenir vos créatures ou saboter vos rivaux. Le premier Cepter à collecter la quantité cible de Magic Power et retourner au Château (point de départ) est déclaré vainqueur.

Après un match, vous recevrez un ensemble aléatoire de cartes basé sur votre classement. Incorporez ces nouvelles cartes dans votre Book et affinez vos tactiques pour la prochaine bataille. Lorsque vous atterrissez sur le territoire d’un autre joueur, vous devez payer de la Magic Power comme péage. Cependant, en invoquant une créature et en gagnant une bataille, vous pouvez revendiquer ce territoire comme vôtre. En bataille, la clé de la victoire réside non seulement dans les statistiques et capacités spéciales d’une créature, mais aussi dans les effets des Item Cards et les bonus de soutien du terrain ou des alliés. Saisissez des territoires et augmentez votre Magic Power pour prendre l’avantage dans le jeu.

The First propose 180 types de créatures et s’équipe de nouvelles fonctionnalités pour une expérience de jeu plus fluide : Rewind (rembobiner le jeu à n’importe quel point où quelqu’un a passé un Checkpoint à un Fort ou au Château), Quick Save & Load (sauvegarder et charger à tout moment indépendamment de la fonction de sauvegarde standard), Bonus Pack (augmente le nombre de cartes de récompense reçues en fin de match, activable ON/OFF dans le menu options), Reveal Hands (affiche constamment votre propre main et celle de l’adversaire à l’écran, information visible uniquement à des moments spécifiques dans la version originale, activable ON/OFF avec taille ajustable automatiquement), et Language Switching (jouer en japonais ou anglais, avec des sauvegardes séparées pour chaque langue).

Culdcept BEGINS arrive après une longue absence de dix ans pour la série. Développé par Neos, ce nouvel épisode mélange jeux de plateau et de cartes dans un système unique et innovant qui a captivé les fans depuis ses débuts. Les joueurs deviennent des Cepters maniant des cartes dans des batailles intenses où chance et stratégie s’affrontent. Après dix ans, une toute nouvelle histoire recommence.

Bavrashka, un continent créé par les dieux. En son centre se trouve la Royal Cept Academy, un institut où les Cepters sont entraînés à manier le pouvoir de tablettes de pierre appelées « Culds, » fragments du Culdcept. Kamur, qui a été transféré à la Cept Academy, voit ses capacités reconnues et est sélectionné pour le Royal Cepter Guard Regiment. Au milieu de batailles menaçant le continent, le pouvoir d’un Cepter commence à s’éveiller.

Il y a longtemps, dans un monde où le Culdcept fut dispersé suite à un différend entre les dieux, les Peuples du Continent et les Peuples du Lac Profond coexistent en paix. Au sein de la foi gouvernant les Peuples du Lac Profond, une certaine faction observe depuis l’ombre avec une suspicion croissante, complotant secrètement la résurrection d’un dieu scellé. Le protagoniste vit en surface et étudie à la Royal Cept Academy, travaillant dur avec ses camarades pour développer ses capacités. Un jour, il apprend qu’une ville portuaire a été attaquée et que les forces maléfiques de la secte païenne ont commencé à bouger. Bientôt, dans une bataille menaçant le monde entier, il s’éveille à son véritable pouvoir de Cepter.

BEGINS propose plus de 400 cartes avec des visuels entièrement nouveaux. Combinez toutes sortes de cartes pour gagner grâce au pouvoir de vos propres tactiques. Les Creature Cards permettent d’invoquer des créatures pour gagner des domaines ou conquérir les domaines ennemis, avec cinq éléments et différentes capacités. Les Item Cards soutiennent vos créatures en bataille avec des capacités spéciales pouvant arracher la victoire des mâchoires de la défaite. Les Spell Cards aident à construire le momentum ou mettre les adversaires en difficulté, essentielles pour gagner car elles peuvent renverser les marées du jeu en un clin d’œil.