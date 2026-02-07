Bandai Namco vient d’annoncer la sortie de Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition sur Nintendo Switch 2 pour le 21 mai 2026 au Japon et le 22 mai dans le reste du monde. Cette édition complète marque la première apparition native d’un jeu Tales sur la nouvelle console de Nintendo, devançant même Tales of Berseria Remastered qui sortira fin janvier uniquement sur Switch première génération.

Tales of Arise avait initialement débarqué sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam le 10 septembre 2021, remportant un accueil critique et commercial exceptionnel pour cet épisode acclamé de la franchise action-RPG de Bandai Namco. L’expansion Beyond the Dawn accompagnée de l’édition éponyme était ensuite sortie le 9 novembre 2023, ajoutant plus de vingt heures de contenu narratif poursuivant les aventures d’Alphen et Shionne un an après les événements du jeu principal.

L’histoire plonge les joueurs dans le conflit entre deux mondes. Pendant trois cents ans, Rena a dominé Dahna, pillant les ressources de la planète et dépouillant sa population de dignité et liberté. Le récit débute avec deux individus nés dans des mondes différents, chacun cherchant à changer son destin et créer un nouveau futur. Alphen, homme masqué amnésique incapable de ressentir la douleur, rencontre Shionne, femme maudite infligeant l’agonie à tout ce qu’elle touche. Ensemble, ils rassemblent un groupe d’alliés variés pour affronter les Seigneurs Renans, adversaires puissants opprimant Dahna.

Le casting diversifié de personnages, le système de combat intuitif et gratifiant, et l’histoire captivante se déroulant dans un monde luxuriant ont propulsé Tales of Arise au sommet de la franchise, certains critiques le qualifiant de meilleur épisode depuis Tales of Symphonia sur GameCube. Les joueurs explorent de vastes régions, combattent des ennemis redoutables dans un système de combat rapide et dynamique, et découvrent la vérité liant les deux mondes.

L’expansion Beyond the Dawn poursuit les aventures d’Alphen et Shionne avec une nouvelle histoire se déroulant un an après le jeu principal, introduisant de nouvelles zones à explorer et ajoutant de nouveaux personnages. Les joueurs suivent le destin des six protagonistes naviguant à travers le conflit persistant entre Renans et Dahnans sur plus de vingt heures de gameplay additionnel. L’édition Beyond the Dawn inclut également des costumes et objets in-game supplémentaires absents de la version de base.

Les détails techniques de la version Switch 2 viennent d’être révélés, confirmant certains compromis nécessaires pour adapter ce JRPG techniquement ambitieux sur l’hardware hybride. Le framerate s’établit principalement à 30 images par seconde durant le gameplay, les cinématiques passant à 60 fps pour une fluidité visuelle optimale lors des séquences narratives. Le framerate peut temporairement fluctuer selon ce qui se passe à l’écran, particulièrement durant les affrontements intenses impliquant de nombreux ennemis et effets visuels simultanés.

Cette limitation à 30 fps en gameplay n’est pas totalement surprenante compte tenu du précédent de la PlayStation 4 Pro qui plafonnait également à cette fréquence. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S proposaient néanmoins deux modes permettant de choisir entre priorité résolution ou priorité performance à 60 fps, option regrettablement absente sur Switch 2. Les joueurs privilégiant la fluidité seront déçus de ne pouvoir opter pour un mode performance sacrifiant la résolution au profit d’un framerate doublé.

La résolution s’établit à 1080p en modes docké comme portable, chiffre optimal pour le mode nomade exploitant pleinement la résolution native de l’écran Switch 2. En revanche, les joueurs privilégiant le mode TV pourraient trouver décevante cette résolution identique alors que l’écran externe permet théoriquement d’afficher davantage de pixels. L’absence d’upscaling dynamique ou de résolution variable suggère que Bandai Namco a privilégié la stabilité de l’image sur tous les modes plutôt que l’optimisation spécifique à chaque configuration.