L’Enfer se lève une fois de plus avec Reign of the Warlock, un DLC transformateur pour Diablo II: Resurrected disponible dès maintenant.

Les joueurs redécouvrent l’histoire iconique, le gameplay et le défi qui ont défini l’original, désormais enrichis de contenu supplémentaire et d’un endgame étendu. Ils manient la magie interdite en tant que Warlock, une nouvelle classe forgée à partir de pactes démoniaques et de l’Enfer lui-même. De nouveaux builds s’ouvrent avec des objets, des ensembles et des mots runiques inédits. Les joueurs explorent des Zones de Terreur dynamiques, affrontent les Anciens Colossaux dans des rencontres d’endgame ultimes et profitent d’améliorations de qualité de vie modernisées.

L’ère du Warlock a commencé, et la question se pose : les joueurs maîtriseront-ils les ténèbres ou seront-ils consumés par elles ?

Le Warlock arrive dans Diablo II: Resurrected en tant que maître de l’ombre qui retourne le pouvoir des Enfers Brûlants contre lui-même. Les joueurs commandent un pouvoir interdit à travers trois voies uniques. La voie Demon se concentre sur l’asservissement de créatures infernales et leur transformation en alliés loyaux et redoutables qui combattent sur commande. Eldritch canalise des magies mentales brûlantes dans des armes ordinaires, les transformant en conduits de force dévastatrice. Chaos déchaîne les éléments bruts de l’Enfer, feu et ombre, permettant de faire pleuvoir la destruction élémentaire sur les ennemis à distance.

Le DLC apporte de nouveaux trésors à récolter avec davantage d’objets uniques, d’ensembles et de mots runiques pour débloquer encore plus de possibilités de création de builds puissants pour chaque classe. Les joueurs gagnent des récompenses en suivant leur progression avec le nouveau système Chronicle, qui affiche tous les objets collectés sur l’ensemble du compte.

Les Zones de Terreur mises à jour donnent désormais le contrôle aux joueurs, leur permettant de décider où combattre et comment progresser. Elles offrent plus de défis et de nouvelles mécaniques qui récompensent la stratégie et la maîtrise de classe.

Les Anciens reviennent pour une confrontation épique que seuls les joueurs les plus aguerris peuvent espérer survivre. Le défi colossal ultime pousse les builds et les groupes à leurs limites, exigeant une préparation sage sous peine de conséquences sévères.

Reign of the Warlock introduit de puissantes mises à jour de qualité de vie sans compromettre l’atmosphère iconique de Diablo II. Le nouveau filtre de butin personnalisable réduit l’encombrement de l’écran, aidant à identifier l’équipement le plus important. La gestion des ressources entre personnages devient plus facile que jamais avec les onglets de coffre mis à jour, incluant des onglets dédiées pour les gemmes, matériaux et runes pour un tri rapide. Les nostalgiques peuvent basculer librement entre les époques et revivre Diablo II tel qu’ils s’en souviennent.

Le DLC inclut des récompenses inter-jeux. Les joueurs débloquent instantanément l’animal de compagnie Kervek le Putride et le trophée de dos Entraves Interdites dans Diablo IV, donnant au vagabond une touche de flair interdit. Ils reçoivent également l’objet de logement Cube Horadrique dans World of Warcraft, un artefact intemporel à afficher fièrement dans leur maison à Azeroth.

Diablo II: Resurrected est la remasterisation ultime de Diablo II et son extension Lord of Destruction, deux épisodes majeurs de la série de jeux de rôle et d’action emblématique de Blizzard Entertainment. Que les joueurs soient fans de longue date ou n’aient jamais joué au jeu d’origine sorti il y a 20 ans, ils peuvent désormais apprécier le gameplay intemporel de Diablo II avec des effets visuels et audio modernes tirant parti des machines de jeu actuelles.

Les joueurs gravissent la Tour oubliée, se fraient un chemin dans les jungles de Kurast et ouvrent les portes des Enfers pour terrasser Diablo en personne. Ils montent ensuite au sommet du mont Arreat pour affronter Baal, seigneur de la Destruction, dans le donjon de la Pierre-Monde.

Sept des plus grands champions de Sanctuaire attendent autour du feu de camp sur l’écran de sélection iconique : l’amazone, l’assassin, le barbare, le druide, le nécromancien, le paladin et la sorcière. Chacune de ces classes est personnalisable à l’extrême avec d’innombrables configurations et combinaisons d’équipement.

Diablo II: Resurrected peut se jouer en solo ou avec des amis pour profiter de parties multijoueur en coopération. Pour se détendre, les joueurs peuvent ajouter quelques oreilles à leur collection en participant aux palpitants duels JcJ organisés en dehors des villes.