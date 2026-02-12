Fans de Monster Hunter, on a tous, un jour ou l’autre, chassé froidement un monstre pour en récupérer la peau et améliorer notre armure. Mais combien d’entre nous ont pris le temps de vraiment apprivoiser ces monstres, de partager leur quotidien et de combattre à leurs côtés ? C’est tout l’enjeu de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la prochaine étape ambitieuse de la série spin-off à succès de Capcom.

Le développement est confié une nouvelle fois aux équipes internes de Capcom, gardiennes d’un héritage unique. Fortes du succès critique et commercial de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, elles ont visiblement bénéficié de ressources et d’une ambition décuplée pour ce nouvel opus. La leçon du passé a été retenue : là où le second épisode pouvait parfois pêcher par un scénario un peu léger, Twisted Reflection place résolument son récit au cœur de l’expérience, promettant une aventure plus sombre, plus complexe et bien plus prenante.

Une épopée sombre au cœur d’un monde en péril

Dès les premières cinématiques, d’une qualité impeccable, l’ambiance est donnée. L’intrigue se déroule dans un univers d’heroic fantasy où deux royaumes, Azuria et Vermeil, sont au bord de la guerre. La cause de ces tensions ? Un phénomène environnemental catastrophique, la « Crystal Encroachment » (l’Empiètement de Cristal), qui provoque la folie et l’extinction des monstres. Des créatures « féroces » (feral), anormalement agressives, et d’étranges « Egg Quartz », des monstres cristallisés, apparaissent, déstabilisant les écosystèmes.

On incarne notre protagoniste, le prince du royaume d’Azuria et capitaine des « Rangers », une organisation vouée à rétablir l’équilibre naturel. Unique Rider capable de lier son destin à un Rathalos, il voit son destin basculer lorsqu’un œuf symbole d’espoir donne naissance à des jumeaux, le propulsant au centre d’une guerre civile ancestrale. L’histoire s’annonce donc plus mature, mieux construite et surtout, mieux servie par une mise en scène renforcée.

La première grande révolution se vit à l’exploration. Le monde de MHS3 est considérablement plus vaste et vertical que ses prédécesseurs. On évolue dans des environnements pastoraux et bien illuminés, où chaque recoin invite à la découverte. La collecte de ressources (insectes rares, minerais brillants) est constamment gratifiante, accordant même de l’expérience à tout le groupe.

Le vrai joyau, c’est la gestion des « Montures » (ou « Monsties »). Chaque monstre apprivoisé possède des capacités de déplacement uniques, essentielles pour progresser. Le changement de Monture est fluide et s’effectue via une roue d’armes dédiée. Le Tobi-Kadachi escalade les parois, le Rathalos vole sur de longues distances, et le Yian Kut-Ku plane sur de courts trajets. On utilise même leurs capacités pour collecter des ressources dans l’environnement. Gravir une tour pour dévoiler la carte, marquer un point d’intérêt et y revenir avec la Monture adéquate : l’exploration est devenue un puzzle gratifiant et un hommage à la diversité monstrière de la licence.

Le système de combat tour par tour, signature de la série, revient plus profond et tactique que jamais. La base pierre-feuille-ciseaux (Puissance > Technique > Vitesse > Puissance) demeure, mais elle n’est que le début. Le cœur du combat réside dans l’anticipation et la synchronisation. Lorsqu’un monstre nous cible, on engage un « Head-to-Hand » (Duel). Gagner ce duel en choisissant l’attaque avantageuse permet d’infliger tous les dégâts.

Un écrin superbe pour la nouvelle génération

La vraie magie opère avec les « Double Attacks », déclenchées en alignant le type d’attaque de notre Rider avec celui de sa Monture. La gestion des armes (marteau, arc, etc.) est cruciale pour cibler les points faibles et faire « vaciller » l’ennemi. Contre un boss, comme le Chatacabra électrifié démontré, la bataille devient un ballet stratégique : ses schémas d’attaque évoluent, certaines parties du corps deviennent invulnérables ou contre-attaquent. Il faut s’adapter, cibler spécifiquement les membres, et profiter des ouvertures pour lancer des « Synchro Rush », des attaques de groupe massives et spectaculaires rappelant les All-Out Attacks de Persona.

On peut aussi invoquer d’autres Montures en cours de combat pour exploiter des faiblesses élémentaires, et une jauge une fois remplie permet de chevaucher son monstre pour lancer des attaques spéciales dévastatrices. La boucle de combat, qui consiste souvent à vider la « jauge d’âme » du boss pour le mettre à terre et lui asséner le coup de grâce, est incroyablement satisfaisante et fidèle à l’esprit de la série principale.

Sur Nintendo Switch 2, Monster Hunter Stories 3 est tout simplement magnifique. Le bond graphique depuis le deuxième opus est colossal. Les modèles de monstres et d’environnements sont riches en détails, les couleurs sont vibrantes et les cinématiques sont d’une fluidité et d’une qualité cinématographique impressionnantes.

L’expérience est globalement très fluide, avec un popping (apparition soudaine des éléments) quasiment invisible en jeu normal. Seuls des mouvements de caméra extrêmement brusques et imprévus peuvent causer un léger buffering ou un pop des personnages secondaires à distance relativement courte, mais cela reste anecdotique. La distance d’affichage des environnements est excellente, contribuant à l’immersion dans ces vastes zones.

Premières impressions

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a tout pour marquer un tournant. Capcom a écouté les retours, comblé les faiblesses narratives du passé, et considérablement enrichi tous les piliers du gameplay. L’exploration basée sur les capacités des monstres est addictive, le système de combat atteint des sommets de profondeur tactique et de spectacle, et le récit s’annonce captivant.

La boucle de jeu principale – collecter des œufs, élever ses Montures, explorer un monde vivant et résoudre les mystères d’un écosystème en péril – semble plus riche et plus engageante que jamais. Si tout le contenu hors-combat (élevage, customisation) est à la hauteur des promesses de l’exploration et des combats, nous tenons potentiellement le plus grand Monster Hunter Stories jamais créé, et l’un des jeux de rôle les plus attendus de l’année. L’attente, déjà longue, vient de devenir beaucoup plus douloureuse.