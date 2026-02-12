Bandai Namco continue de préparer le terrain pour Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, attendu dans quelques mois sur Nintendo Switch 2, en dévoilant un nouveau spot publicitaire. Cette courte vidéo met en scène plusieurs personnages emblématiques ainsi que quelques séquences d’action, rappelant l’intensité du jeu original et l’ampleur de son univers.

Dans Tales of Arise, les joueurs suivent le périple d’Alphen et Shionne, deux héros issus de mondes opposés qui unissent leurs forces pour libérer la planète Dahna, soumise depuis trois siècles à la domination de Rena. Leur rencontre marque le début d’une aventure où se mêlent luttes politiques, drames personnels et quête de vérité. Le jeu se distingue par son casting varié, ses vastes régions à explorer et son système de combat nerveux, qui combine action en temps réel et compétences spectaculaires.

L’édition Beyond the Dawn prolonge cette histoire avec un contenu scénarisé entièrement nouveau, situé un an après les événements du jeu principal. Cette extension introduit de nouvelles zones à parcourir, de nouveaux personnages et plus de 20 heures de gameplay supplémentaire. Les six protagonistes doivent y affronter les tensions persistantes entre Renans et Dahnans, toujours loin d’être apaisées malgré la fin de l’oppression. Cette suite narrative explore les conséquences du conflit et les défis qui attendent le groupe dans un monde encore fragile.

Avec ce nouveau spot, Bandai Namco rappelle l’ambition de cette édition enrichie et prépare les joueurs à retrouver l’univers de Tales of Arise dans une version complète, pensée pour accueillir aussi bien les nouveaux venus que les fans de la première heure.