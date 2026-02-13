La communication d’Ubisoft étant actuellement ce qu’elle est, il est difficile de déterminer si ce tout juste annoncé Rayman: 30th Anniversary Edition est bien le fameux « remake » évoqué depuis un moment ou une simple surprise en attendant. Le mot remake possède un sens très large dans l’industrie et quand Michel Ancel disait récemment être impliqué de loin dans ce projet voulu comme plus accessible, cette réédition semble correspondre : c’est effectivement plus accessible grâce à des options d’aide, et les joueurs devraient voir la présence du Chevalier des Arts et des Lettres dans un documentaire de 50 minutes fourni avec.

Rayman: 30th Anniversary Edition arrive sur Nintendo Switch aujourd’hui, le 13 février 2026. Une sortie physique suivra en juin dans certaines régions.

Développée par Digital Eclipse en collaboration avec Ubisoft Montpellier, cette édition anniversaire célèbre trois décennies du classique bien-aimé de 1995 avec cinq versions du jeu, incluant PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance et Game Boy Color. Les joueurs seront transportés dans le monde magique de Rayman, naviguant à travers des environnements familiers comme la Forêt des Rêves et le chaos musical des Terres des Orchestres pour aider à sauver les Electoons et sauver le monde de Mr. Dark.

Pour le contenu au prix de 19,99 euros, l’édition s’annonce particulièrement généreuse. Elle inclut le jeu d’origine dans cinq versions différentes, 120 niveaux bonus issus des packs PC, parfois sous forme de mods, et le prototype inédit de la version Super Nintendo qui n’a jamais vu le jour.

L’édition définitive préserve tout ce que les joueurs aiment du jeu original, aux côtés de nouveaux contenus. Les fonctionnalités de gameplay améliorées incluent un rembobinage de 60 secondes, des vies infinies et l’invincibilité. Une bande-son fidèlement réimaginée par le compositeur Christophe Héral, connu pour Rayman Origins et Legends, accompagne l’expérience.

Rayman: 30th Anniversary Edition propose également un documentaire interactif exclusif. Il invite les fans dans les coulisses avec plus de 50 minutes de toutes nouvelles interviews avec les développeurs originaux, ainsi que des concept arts jamais vus auparavant, des esquisses précoces et des documents de design qui retracent les origines et l’évolution du héros légendaire sans membres.