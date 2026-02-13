NIS America s’associe à Happinet pour publier Brigandine: Abyss, le nouveau RPG stratégique arrive sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Steam cette année.

NIS America, Inc. a annoncé son partenariat avec Happinet pour publier Brigandine: Abyss, un nouveau RPG stratégique arrivant sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Steam plus tard en 2026.

Brigandine: Abyss est une toute nouvelle entrée dans cette franchise légendaire, proposant un univers complètement unique dans lequel même les joueurs non familiers peuvent plonger directement. Il y a des centaines d’années, l’Empire Abyssloa a été arrêté par le pouvoir de l’arcane Brigandine. Maintenant, un nouvel Empire Abyssloa renaît de ses cendres, prêt à conquérir le monde. Les joueurs affrontent les ténèbres en gérant les ressources, ralliant leurs monstres et se dressant contre l’empire dans l’une des six campagnes d’histoire différentes. Pour une expérience Brigandine plus classique, le mode Mission permet d’incarner l’une des 24 factions différentes, chacune avec ses propres conditions de victoire. Que les joueurs veuillent défier leur sens tactique ou y aller tranquillement, ils trouveront des centaines d’heures de plaisir dans Brigandine: Abyss.

Le roi de Solginat est mort et un nouvel empereur potentiel se tient au-dessus du cadavre. Le jeu raconte l’histoire d’un empire puissant complotant pour conquérir le continent et six protagonistes différents qui se retrouvent face à ce grand mal. Les joueurs peuvent choisir de jouer en tant que leader de l’une des six factions alors qu’ils naviguent à travers des événements qui façonneront l’histoire du continent de Meltitea. Ils commandent stratégiquement des troupes de monstres pour surmonter épreuve après épreuve et être témoin de chaque rebondissement en chemin.

Que les joueurs choisissent de jouer l’histoire ou le mode Mission, le gameplay se déroulera en deux phases. Ils organisent leurs troupes et ressources durant la phase d’Organisation, puis prennent le terrain durant la phase d’Attaque. Brigandine: Abyss maintient le gameplay stratégique unique basé sur grille hexagonale de la série et donne aux joueurs beaucoup de matière à réflexion. Ils devront considérer leurs compétences, attributs élémentaires et le développement de leurs armées s’ils espèrent trouver le succès sur le champ de bataille.

Cette dernière entrée perpétue les piliers de la série, comme combattre des batailles sur des cartes à base hexagonale en utilisant des troupes de chevaliers et de monstres, divers éléments RPG et plus de 100 unités avec leurs propres compétences, éléments et traits. Cependant, elle proposera également de nouveaux systèmes inédits dont les détails seront révélés ultérieurement. De plus, les graphismes 3D donnent vie à la large gamme de champs de bataille du jeu, procurant un sentiment d’immersion à son gameplay stratégique profond.

En plus des six histoires suivant les six personnages principaux, il existe également des quêtes secondaires optionnelles qui suivent chacune des 24 factions du continent. Cela représente un total combiné stupéfiant de plus de 200 heures de temps de jeu, suffisant pour satisfaire même les joueurs les plus acharnés.

Les fonctionnalités principales incluent la confrontation avec les ténèbres alors que l’Empire Abyssloa se lève à nouveau et qu’il revient aux joueurs de l’arrêter. Ils choisissent parmi six campagnes d’histoire différentes pour découvrir la vérité ou la garder cachée. La victoire est dans les détails : étendre son influence ne sera pas facile. Les joueurs gèrent leurs ressources, manœuvrent leurs troupes et lient leurs destins avec des monstres pour s’assurer de pouvoir tenir tête à quiconque. Ensuite, ils prennent le terrain et récoltent les récompenses.

Dans le mode Mission, les joueurs incarnent l’une des 24 factions différentes, chacune avec sa propre condition de victoire unique. Ils peuvent jouer une ou toutes dans ce RPG stratégique infiniment rejouable. Les objectifs varient : rembourser ses dettes, conquérir le monde ou ramener la splendeur à sa cité, chaque nation possédant sa propre condition de victoire unique.

Brigandine: Abyss est à la fois un jeu de simulation de guerre et un RPG stratégique. En plus de proposer plusieurs campagnes, le jeu introduit également un nouveau mode mission offrant une diversité de gameplay et d’objectifs pour une rejouabilité maximale.