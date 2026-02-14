Jeudi, Blizzard a publié du nouveau contenu pour Diablo II: Resurrected, ajoutant le DLC « Reign of the Warlock » aux côtés d’une édition Infernal du jeu. Ce contenu est disponible dès maintenant pour les propriétaires de Switch, mais qu’en est-il pour ceux qui espèrent un portage Switch 2 du jeu ? Qu’en est-il de Diablo 4 sur Switch 2 ? Eh bien, motus et bouche cousue du côté de Blizzard, malheureusement.

L’équipe d’Eurogamer a contacté Blizzard pour savoir si leur équipe travaillait sur des versions de Diablo II: Resurrected ou Diablo 4 pour Switch 2, et ils ont obtenu une réponse très directe qui ne donnait absolument aucun aperçu. Selon une personne des relations publiques de l’entreprise, Blizzard n’a rien à dire sur le fait que l’un ou l’autre de ces titres puisse potentiellement arriver sur Switch 2.

On pourrait penser que Diablo II: Resurrected pour Switch 2 ne serait pas vraiment une difficulté, puisque le jeu est déjà disponible sur Switch et qu’une version Switch 2 pourrait utiliser cette sortie de génération précédente comme base. Diablo 4 nécessiterait certainement plus de travail, mais il semble toujours qu’il serait parfaitement adapté à la Switch 2, surtout si l’on considère les contrôles à la souris.

Bien que Blizzard reste silencieux pour le moment, espérons que c’est parce que l’équipe a le nez sur le guidon sur une paire de portages surprises. Le silence de l’éditeur pourrait cacher un travail en cours sur ces adaptations très attendues par les joueurs Nintendo, même si aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce stade.