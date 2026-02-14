Limited Run Games a annoncé qu’une sortie physique pour Darwin’s Paradox est en préparation, et les précommandes débuteront le 13 février 2026. Deux versions seront disponibles.

L’édition standard à 50 dollars comprend le jeu Darwin’s Paradox et un mini artbook. L’édition collector à 125 dollars contient le jeu Darwin’s Paradox, un mini artbook, une jaquette UFOOD, la bande-son originale sur CD, une lithographie, une figurine Darwin, une épingle en bois gravée et un certificat d’authenticité numéroté individuellement.

Les précommandes se clôturent le dimanche 15 mars 2026. Il s’agit d’une précommande ouverte pour une durée limitée sans limite d’achat. Le jeu est région-free et actuellement en fabrication, l’artwork étant susceptible de changer.

Darwin’s Paradox vient de recevoir une date de lancement en avril. Les joueurs se lancent dans une grande aventure digne d’un véritable film d’animation avec Darwin, une pieuvre aussi charmante qu’intelligente, arrachée de l’océan et piégée dans un complexe industriel massif et mystérieux. Avec son intelligence extraordinaire et ses incroyables capacités – natation, camouflage et de nombreuses autres compétences fascinantes – les joueurs l’aident à surmonter les pièges et dangers les plus redoutables dans ce jeu de plateforme, d’aventure et de puzzle captivant.

Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, une jeune pieuvre, explore les profondeurs marines jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière perce l’abysse et le tire vers la surface. Projeté hors de son monde aquatique, il se réveille désorienté au milieu d’une gigantesque décharge, adossée à une usine inquiétante.

Mais quelque chose ne va pas. Entre les machines menaçantes, les étranges réservoirs de rétention et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui habitent les lieux, Darwin réalise qu’il est en danger. Pour retourner à l’océan, Darwin devra déjouer, évoluer et révéler aux joueurs à travers son voyage les mystères d’une conspiration qui va au-delà de tout ce qu’on aurait pu imaginer et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité.

Le jeu propose une grande aventure digne d’un film d’animation avec une direction artistique riche et un monde vibrant. Darwin’s Paradox plonge les joueurs dans une épopée visuelle et émotionnelle où chaque détail révèle davantage de son histoire incroyable.

Le gameplay original offre un équilibre parfait entre séquences de plateforme et moments de résolution d’énigmes. Les joueurs nagent, se cachent, s’infiltrent, sautent et utilisent les capacités extraordinaires d’une pieuvre pour progresser dans l’aventure, échapper à des situations périlleuses ou résoudre les nombreuses énigmes du jeu.

Un monde vivant et interactif permet de découvrir des niveaux tentaculaires avec une direction artistique unique et soignée, remplis d’énigmes, de dangers et de créatures et personnages surprenants. Une narration immersive et poignante mêle humour, émotion et suspense, Darwin emmenant les joueurs dans une odyssée mémorable.

Les joueurs peuvent obtenir un aperçu plus détaillé des deux versions physiques de Darwin’s Paradox sur le site web de Limited Run Games.