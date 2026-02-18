Afterplace : l’aventure ouverte et déroutante d’Evan Kice arrive sur Nintendo Switch en février 2026.

Afterplace, le RPG d’aventure en monde ouvert imaginé et développé en solo par Evan Kice, s’apprête à faire ses débuts sur Nintendo Switch. Déjà remarqué sur Steam pour son approche radicalement libre, le jeu sera disponible sur la console hybride le 26 février 2026, avec une page eShop déjà en ligne et des précommandes ouvertes.

Pensé comme une expérience rétro pour joueuses et joueurs qui aiment se perdre, Afterplace vous plonge dans un monde étrange, interconnecté, sans carte claire ni objectifs imposés. Ici, aucune quête balisée, aucun marqueur pour vous guider : la progression repose entièrement sur la curiosité, l’observation et l’envie de s’aventurer hors des sentiers battus. Le jeu revendique même l’absence de waypoints, vous laissant tracer votre propre route dans un univers où chaque détour peut mener à une découverte… ou à une impasse fascinante.

Le monde d’Afterplace regorge de secrets, de trésors et de créatures variées. On y explore des forêts denses, on affronte des monstres, on discute avec des personnages parfois douteux — ou on les ignore totalement, puisque le jeu vous laisse filer en pleine conversation si l’envie vous prend. Les labyrinthes et donjons sont dissimulés dans les recoins les plus inattendus, et il n’est pas rare de tomber littéralement hors du monde pour en découvrir un autre. L’expérience se veut à la fois intime et immense, portée par des contrôles simples et fluides qui mettent l’accent sur l’exploration.

Le titre joue aussi avec l’idée de cartes… ou plutôt de leur absence. L’eShop évoque tour à tour l’inexistence d’une carte du monde, puis l’existence d’une carte griffonnée au crayon sur une serviette, avant d’admettre qu’il y en a finalement au moins deux. Ce ton volontairement espiègle reflète bien l’esprit du jeu : un monde ouvert où l’on peut suivre n’importe quel chemin, dans n’importe quel ordre, sans jamais être certain de ce qui nous attend.

Afterplace propose environ dix heures de contenu unique — bien plus si vous vous perdez, ce qui est fortement encouragé — ainsi qu’une vingtaine d’ennemis distincts, des armes améliorables, de l’armure à acheter et même des substances dangereuses à ingérer pour gagner en puissance. Le jeu promet aussi plusieurs fins, déterminées par des choix que vous ne réaliserez peut-être même pas avoir faits. Et oui, il y a un chat que vous pouvez caresser… avec votre épée.

L’expérience repose moins sur le combat en temps réel que sur la compréhension progressive du monde. Vous pourriez passer plusieurs fois devant un élément crucial avant de saisir son importance, utiliser un objet avant de comprendre à quoi il sert, ou vous perdre volontairement pour découvrir un passage secret menant à un lieu « parfaitement normal et amusant ». La récompense vient de la curiosité, et le jeu fait confiance au joueur pour assembler les pièces du puzzle.

Sur Nintendo Switch, Afterplace profite d’un format portable parfaitement adapté à son rythme contemplatif. Il est facile d’y jouer par petites sessions, de s’arrêter, puis de revenir plus tard sans perdre le fil — un atout majeur pour un jeu qui encourage l’errance et la découverte spontanée.

Afterplace sortira sur Nintendo Switch le 26 février 2026, et peut déjà être précommandé sur le Nintendo eShop.

Dragon is Dead : le roguelite d’action 2D de Team Suneat arrive sur consoles le 23 avril.

PM Studios et Team Suneat ont confirmé la sortie de Dragon is Dead sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch pour le 23 avril. Le titre, déjà passé par une longue phase d’Early Access sur Steam à partir du 7 juin 2024 avant sa sortie complète le 6 juin 2025, débarque désormais sur consoles dans sa version la plus aboutie.

Dragon is Dead est un action‑platformer roguelite en 2D qui s’est construit main dans la main avec sa communauté. Les retours des joueurs ont façonné l’équilibrage, le rythme des combats, les ajouts de contenu et même les systèmes majeurs du jeu. Cette collaboration a permis au titre de s’imposer comme un roguelite nerveux, profond et particulièrement addictif, porté par une boucle de jeu « encore une dernière run » très efficace.

La version 1.0 marque l’aboutissement de ce développement participatif. Elle introduit une région finale accompagnée de son boss ultime, une nouvelle héroïne jouable baptisée Hunter of the Beast, un système de Tempering entièrement repensé pour encourager les builds à haut risque et haute récompense, ainsi que des options de difficulté entièrement personnalisables. Chaque mécanique, chaque fil narratif et chaque système a été affiné pour offrir une expérience digne de la légende du Dragon Slayer.

Le contenu de cette version complète est particulièrement riche. Le chapitre final plonge les derniers membres du clan Guernian dans les machinations du Circle of the Dawn, révélant la vérité derrière la mort du dragon noir. De nouveaux ennemis font leur apparition, notamment les fanatiques du Circle of the Black Dawn, des humains corrompus menés par Ashat, bien décidés à étendre leur influence après avoir mis la main sur le cœur de Guernian.

Côté équipement, les joueurs peuvent désormais découvrir une nouvelle vague d’objets Légendaires ainsi qu’un tout nouveau palier Mythique, offrant des effets inédits capables de transformer radicalement un build. Le système de Quenching permet quant à lui d’ajouter des options supplémentaires à son équipement et d’améliorer ses performances, ajoutant une couche de personnalisation supplémentaire.

La nouvelle héroïne, la Hunter of the Beast, apporte un style de combat féroce et unique, enrichissant encore la diversité des approches possibles. Et pour les joueurs les plus aguerris, le jeu débloque après la campagne pas moins de 16 niveaux de difficulté Nightmare, chacun introduisant de nouveaux patterns ennemis et des systèmes inédits, bien loin d’un simple gonflement des statistiques.

L’univers de Dragon is Dead repose sur une mythologie sombre : le dragon noir Guernian, autrefois capable d’affronter les dieux, est tombé. De la faille où il s’est réfugié avant sa mort s’est échappée une énergie corruptrice qui déforme le monde et ses habitants. Les joueurs incarnent un Successeur, un guerrier immortel choisi par les dieux Lu, Ashuran et Harnia. À chaque mort, le Successeur renaît, conservant équipement et runes, mais perdant or et bonus temporaires, dans une boucle roguelite exigeante.

Le gameplay repose sur des combats en temps réel nécessitant esquives précises et lecture attentive des patterns. Chaque zone est générée de manière procédurale, avec une structure verticale et horizontale complexe, un placement d’ennemis renouvelé et un loot différent à chaque exploration. Les boss offrent des pierres runiques permettant de fabriquer ou d’éveiller de l’équipement légendaire, tandis que les artefacts trouvés en chemin peuvent conférer bénédictions ou malédictions selon leur combinaison, créant une tension tactique permanente.

Narrativement, le monde sombre sous la progression de la Corruption. Les ennemis mutés étendent leur territoire, tandis que l’Aube noire agit dans l’ombre avec des objectifs obscurs. La légende affirme que seule la destruction des Guernian peut restaurer l’ordre, mais plus le joueur s’approche de la citadelle, plus cette vérité vacille, révélant un secret capable d’expliquer l’effondrement du monde.

Kentum : la mise à jour co‑op débarque sur Nintendo Switch et complète enfin l’expérience sur toutes les plateformes.

Relancer l’humanité en solitaire, c’était un sacré défi. Bonne nouvelle : vous n’êtes plus obligé de porter ce fardeau seul. Kentum accueille désormais son mode coopération sur Nintendo Switch, rejoignant ainsi toutes les autres plateformes où la mise à jour est déjà disponible. Deux Kents, c’est forcément mieux qu’un, surtout quand il s’agit d’explorer une Terre du futur envahie par une faune étrange et des biomes imprévisibles.

Le principe est simple : vous et un ami incarnez chacun Kent… encore et encore, grâce au système de clonage. Ensemble, vous explorez, scannez les formes de vie, récoltez des ressources, construisez votre base et automatisez vos installations pour remettre l’humanité sur les rails. Mais rien ne vous oblige à rester côte à côte. Le jeu permet à chacun de partir dans sa propre direction, de se spécialiser, ou même de faire la course à celui qui survivra le mieux. Et si l’un de vous finit dévoré par une créature locale, il suffit de revenir sous forme de clone pour reprendre le travail.

Cette mise à jour renforce la dimension survival‑metroidvania de Kentum en ajoutant une variété de situations et de stratégies. Deux joueurs peuvent doubler la vitesse de construction, optimiser la collecte de ressources ou, au contraire, se mesurer l’un à l’autre pour déterminer quel Kent est le plus efficace. La coopération devient un outil, un choix ou un terrain de jeu selon votre style.

La mise à jour co‑op apporte plusieurs fonctionnalités clés. Le jeu permet désormais de jouer simultanément dans des biomes différents, chacun pouvant explorer, construire ou progresser indépendamment. Le mode co‑op fonctionne en drop‑in/drop‑out, permettant de reprendre une sauvegarde existante à deux sans contrainte. Les joueurs peuvent choisir de diviser les tâches, de collaborer sur les systèmes d’automatisation ou de suivre chacun leur propre voie.

La construction de base gagne en efficacité grâce au travail d’équipe, et la mise à jour introduit également un coffre sécurisé empêchant vos objets d’être absorbés par les systèmes automatisés. Autre ajout notable : la possibilité de jouer en ligne via Steam Remote Play avec un seul exemplaire du jeu, une option bienvenue pour ceux qui ne peuvent pas se retrouver en local. Enfin, l’extension de la base, désormais possible verticalement et horizontalement, permet d’accélérer la production et d’optimiser encore davantage vos installations.

Operation Highjump: The Fall of Berlin débarque en édition physique cette année sur PS5 et Nintendo Switch

L’opération commence. Mansion Games, studio espagnol derrière ce run & gun 2D explosif, s’allie à Jandusoft pour l’édition numérique et à Tesura Games pour les versions physiques afin d’annoncer la très attendue sortie physique d’Operation Highjump: The Fall of Berlin, prévue cette année sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Le jeu rend hommage aux héros oubliés des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale à travers neuf missions d’action, entièrement doublées en anglais et en espagnol, et portées par des environnements interactifs et destructibles inspirés de références historiques authentiques. L’objectif : mener une mission suicide pour éliminer les derniers dirigeants d’un empire déchu avant qu’ils ne puissent échapper à la justice.

L’édition physique se distingue par un élément particulièrement précieux : une illustration exclusive d’Alfonso Azpiri, maître illustrateur espagnol, dont il s’agit de l’une des dernières œuvres. Une pièce de collection qui donne à cette sortie un poids artistique et historique supplémentaire.

Le jeu met en scène l’escouade des Dogs of War, un groupe de spécialistes qui accompagne le joueur dans sa mission. Captain Hamilton et son bombardier Lady Hell assurent les frappes aériennes et les ravitaillements, Irina Pavlichenko couvre les opérations depuis les hauteurs avec sa précision mortelle, Jean-Cleade Kunda gère sabotage et communications, tandis que le colonel Barnsby supervise l’ensemble de l’opération depuis le QG.

Operation Highjump mélange habilement run & gun, plateforme, aventure narrative et missions tactiques, le tout saupoudré d’un humour irrévérencieux. Les neuf missions offrent une grande rejouabilité grâce à leurs environnements variés, leurs ennemis distincts et leurs multiples approches possibles. L’identité visuelle combine pixel art, illustrations 2D, éléments 3D et animations dessinées image par image, tandis que la bande-son est signée Chris Huelsbeck, compositeur légendaire connu pour Turrican, R-Type ou encore Star Wars: Rogue Squadron.

Deux éditions physiques seront proposées cette année :

Standard Edition (PS5 / Nintendo Switch)

Jeu complet en version physique

Jaquette réversible illustrée par Alfonso Azpiri

Livret d’instructions

Collector’s Edition (PS5 / Nintendo Switch)

Jeu complet en version physique

Boîte collector

Artbook

CD de la bande originale par Chris Huelsbeck

Plaques militaires (Dog Tags)

Comic préquel

Livret d’instructions

Jaquette réversible illustrée par Alfonso Azpiri

Les précommandes sont déjà ouvertes sur le Tesura Store, chez les principaux revendeurs spécialisés ainsi que sur Amazon. Operation Highjump: The Fall of Berlin sortira en 2026, en versions Standard et Collector, pour les joueuses et joueurs prêts à replonger dans les derniers jours d’un monde en ruines.

Lost in Space: The First Adventure – Une nouvelle enquête intergalactique débarque sur Nintendo Switch

RedDeer.Games propose un véritable voyage nostalgique avec Lost in Space: The First Adventure, désormais disponible sur Nintendo Switch. Conçu comme une aventure point‑and‑click inédite inspirée de la série culte des années 1960, le jeu invite les joueurs à incarner Will Robinson, le Dr. Zachary Smith et le Robot pour percer le mystère de la disparition de l’équipage du Jupiter 2.

Tout commence après une simple sortie nocturne à la recherche de roches. Will revient au vaisseau pour découvrir un Jupiter 2 mis à sac… et une famille Robinson introuvable. Dès lors, l’enquête s’engage : suivre les indices, explorer des environnements dangereux, résoudre des énigmes à l’ancienne et assembler les pièces du puzzle pour comprendre ce qui s’est réellement passé.

Pensé comme une sorte de “quatrième saison spirituelle”, le jeu reproduit fidèlement l’ambiance, le ton et les personnalités de la série originale. On y retrouve des dialogues directement tirés du show, des thèmes musicaux iconiques et même quelques antagonistes bien connus des fans. RedDeer.Games et Scary Robot ont travaillé main dans la main pour offrir une aventure qui s’adresse autant aux nostalgiques qu’aux amateurs de science‑fiction rétro.

L’histoire reprend le contexte de la série : dans un futur lointain où la Terre est surpeuplée, la famille Robinson — John, Maureen, Judy, Penny et Will — embarque à bord du Jupiter 2 pour trouver un nouveau foyer à l’humanité. Mais comme souvent dans Lost in Space, rien ne se déroule comme prévu. Dans le jeu, toute la famille disparaît, laissant Will, le Dr. Smith et le Robot seuls pour affronter les dangers, traverser des zones hostiles et résoudre une multitude d’énigmes.

Lost in Space: The Adventure Game se présente comme un hommage assumé à la série d’origine, mêlant puzzles classiques, ambiance rétro, musiques authentiques et un casting fidèle à l’esprit du show. Les fans y retrouveront tout ce qui faisait le charme de la série : exploration, mystère, humour et menace extraterrestre.

L’aventure a désormais une date de sortie précise : Lost in Space: The Adventure Game sera disponible sur Nintendo Switch le 19 février 2026, au prix de 9,99 € sur l’eShop.

Exit Lab ~15 Rooms~ arrive sur Switch 2 le 26 février 2026

INTENSE a confirmé l’arrivée de Exit Lab ~15 Rooms~ sur Switch 2 le 26 février 2026, accompagnée d’une bande‑annonce d’annonce. Cette version regroupe l’intégralité des contenus déjà sortis sur Nintendo Switch : Beginner Level, Intermediate Level et Expert Level. Les joueurs doivent donc faire attention à ne pas acheter deux fois les mêmes contenus.

Exit Lab place les joueurs dans un centre de recherche dédié à l’étude de leur Exit Skill, une sorte de test d’aptitude à l’évasion. Guidé par l’Examiner, votre accompagnateur personnel, vous devrez résoudre une série d’escape rooms conçues par les chercheurs du laboratoire. L’objectif : améliorer votre rang et viser le statut de Master.

Le jeu propose quinze salles, chacune avec un thème unique, garantissant une expérience renouvelée à chaque tentative. Chaque pièce regorge d’objets à examiner, de mécanismes à débloquer et de pièges à contourner. Fouiller chaque recoin est essentiel pour progresser, et les énigmes reposent sur l’observation minutieuse et la logique.

Exit Lab ~15 Rooms~ prend également en charge les contrôles à la souris via les Joy‑Con 2, permettant une exploration plus intuitive et facilitant la détection d’éléments cachés. Le titre inclut aussi une fonctionnalité de GameShare via GameChat, permettant de jouer avec un ami même s’il ne possède pas le jeu — une approche coopérative qui peut s’avérer utile pour résoudre les puzzles les plus retors.

Avec ses salles variées, ses énigmes nombreuses et ses options de coopération, Exit Lab ~15 Rooms~ s’annonce comme une compilation complète et accessible pour les amateurs d’escape rooms numériques. La sortie sur Switch 2 permettra de découvrir ou redécouvrir cette série dans sa forme la plus aboutie.

Hunt the Night fixe sa date de sortie sur Nintendo Switch et dévoile son édition physique

DANGEN Entertainment et Moonlight Games ont enfin confirmé la sortie de Hunt the Night sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S : le jeu arrivera le 26 février 2026, accompagné d’une édition physique prévue pour l’été 2026 chez Selecta Play. Un nouveau trailer accompagne l’annonce.

Initialement révélé pour Switch en 2019, Hunt the Night a d’abord vu le jour sur PC en 2023. La version console intégrera d’emblée une mise à jour qualité de vie majeure, regroupant toutes les améliorations et ajustements de gameplay déployés depuis la sortie PC.

Hunt the Night est un action‑RPG rétro mêlant combats rapides et exigeants à un univers de dark fantasy particulièrement sombre. Les joueurs incarnent Vesper, membre des Stalkers, dans un monde ravagé nommé Medhram, où l’humanité vit un cycle d’extinction perpétuel : le jour appartient aux humains, mais la Nuit libère des créatures monstrueuses qui anéantissent tout sur leur passage. Les Stalkers ont jadis repoussé ces horreurs, mais leur sacrifice n’a fait que retarder l’inévitable.

Vesper, héritière d’un Stalker considéré comme traître, traverse désormais une terre mourante pour tenter de sauver les derniers fragments d’humanité, tandis que les ténèbres gagnent autant sur le monde que dans son esprit.

Le gameplay repose sur un système de combat nerveux et technique, alternant attaques au corps‑à‑corps, armes à distance et pouvoirs obscurs. Les joueurs peuvent enchaîner dashs, combos et changements d’armes pour survivre aux créatures de la Nuit. Les boss, véritables piliers du jeu, proposent des affrontements multi‑phases particulièrement brutaux, où l’apprentissage des patterns est essentiel.

La personnalisation occupe une place centrale : chaque joueur peut créer un build adapté à son style ou à un boss précis. L’équipement peut être orienté vers les dégâts critiques, le vol de vie, le poison, le combat rapproché ou la puissance de feu. Des ressources comme les Sanguine vials, Crow Feathers, Moonstones ou Noctilium permettent d’améliorer les statistiques de Vesper.

L’exploration de Medhram alterne entre overworlds cauchemardesques et donjons immenses remplis de pièges, puzzles et ennemis. Le jeu propose une grande variété de lieux : cathédrales anciennes, bibliothèques oubliées, royaumes perdus, cités flottantes dévastées. Les joueurs peuvent également accepter des Hunts au Crow’s Nest pour traquer des créatures puissantes et obtenir des récompenses augmentant santé et énergie obscure.

L’univers est enrichi par de nombreux personnages secondaires au passé tragique, et la bande‑son bénéficie de la collaboration de Hiroki Kikuta, compositeur légendaire de Secret of Mana.

En plus de sa sortie numérique, des éditions physiques Switch et PS5 sont désormais confirmées, avec des précommandes déjà ouvertes chez Selecta Play. Les versions en boîte arriveront à l’été 2026.

Sanrio Characters Smash Festa! réunit Hello Kitty & co dans un jeu d’action‑sport sur Switch au printemps 2026

Tatsumaki Games et Mankind Games ont levé le voile sur Sanrio Characters Smash Festa!, un jeu d’action‑sport frénétique prévu sur Nintendo Switch (et PC via Steam) au printemps 2026 au Japon. La bande‑annonce de révélation donne déjà le ton : des matchs rapides, colorés et chaotiques où les mascottes Sanrio s’affrontent dans un mélange explosif entre rallyes façon tennis et vitesse inspirée du hockey.

Pensé pour être immédiatement accessible, le jeu repose sur une prise en main simple mais propose une vraie profondeur grâce aux gimmicks de terrain et aux capacités propres à chaque personnage. Plus de 20 personnages jouables sont annoncés, chacun doté de statistiques uniques — vitesse, puissance de tir, portée des lobs — permettant de trouver celui qui correspond le mieux à votre style de jeu.

Le contenu solo s’annonce particulièrement dense avec un Solo Mode comprenant 50 stages. Une fois le dernier niveau terminé, le jeu boucle et augmente progressivement la difficulté de l’IA, garantissant un défi sans fin pour ceux qui veulent maîtriser leur personnage favori.

Côté multijoueur, Sanrio Characters Smash Festa! mise sur la convivialité. En local, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter en 1v1 ou 2v2. En ligne, les joueurs japonais pourront participer à des matchs aléatoires ou créer des salons privés via le Room Match, simplement en partageant un numéro de salle.

Le jeu propose également 55 stages différents, chacun doté de mécaniques uniques : blocs destructibles, pièges imprévisibles, interactions variées… De quoi renouveler chaque partie et encourager des stratégies très différentes selon les arènes. Les joueurs pourront choisir entre une approche agressive ou un style plus tactique basé sur les gimmicks du terrain.

Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection sortira le 20 février sur Switch, PS5 et PC

Limited Run Games et Mighty Rabbit Studios ont confirmé que la Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection arrivera en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam) le 20 février 2026. Une sortie physique est également prévue, avec plusieurs éditions déjà en précommande.

Cette compilation réunit sept jeux rétro tirés des aventures de Ren & Stimpy sur Game Boy, NES et SNES. Présentée avec l’humour absurde propre à la série — via un message d’introduction signé Stinky Wizzleteats — la collection promet de satisfaire les fans les plus nostalgiques.

Jeux inclus dans la collection :

The Ren and Stimpy Show: Space Cadet Adventures (1992, portable)

The Ren and Stimpy Show: Veediots! (1993, 16‑bit / portable)

The Ren and Stimpy Show: Buckeroo$! (1993, 8‑bit / 16‑bit)

The Ren and Stimpy Show: Time Warp (1994, 16‑bit)

The Ren and Stimpy Show: Fire Dogs (1994, 16‑bit)

Comme toute bonne compilation rétro moderne, la Happy, Happy, Joy, Joy Collection inclut plusieurs fonctionnalités de confort :

Sauvegarde à tout moment , pour reprendre exactement où vous vous êtes arrêté.

, pour reprendre exactement où vous vous êtes arrêté. Rewind , pour corriger une erreur ou éviter une mort stupide.

, pour corriger une erreur ou éviter une mort stupide. Museum Viewer , permettant de consulter jaquettes, manuels et documents d’époque.

, permettant de consulter jaquettes, manuels et documents d’époque. Un lecteur de musiques et d’autres bonus selon les éditions.

Côté physique, Limited Run Games propose plusieurs versions, avec des précommandes ouvertes jusqu’au 1er mars. Les prix varient de 34,99 $ à 109,99 $, selon le contenu. Les éditions les plus complètes incluent notamment un steelbook façon VHS, un CD, des mini‑cartouches, un standee acrylique et divers objets de collection. Les expéditions sont prévues pour l’été 2026.

One Lonely Outpost aura droit à une édition physique sur Nintendo Switch

Limited Run Games a annoncé la préparation d’une édition physique pour One Lonely Outpost sur Nintendo Switch. Pour le moment, seul un tirage standard est prévu, mais chaque exemplaire inclura un livret bonus, un ajout appréciable pour les collectionneurs.

Le jeu, déjà disponible sur l’eShop depuis mars 2025, propose une expérience de simulation agricole et de colonisation dans un cadre de science‑fiction. Vous incarnez le tout premier pionnier à poser le pied sur une planète désertique et stérile. Armé de votre Space‑RV, de votre gantelet technologique multifonction et d’un stock de graines, vous devez transformer ce monde hostile en un lieu capable d’accueillir une future colonie humaine.

One Lonely Outpost repose sur une boucle de gameplay riche et variée. Le joueur peut choisir d’explorer, de cultiver, de pêcher, de fabriquer, de cuisiner ou de bâtir une communauté soudée — ou de tout faire à la fois. Le Omninac sert d’encyclopédie vivante, recensant cultures, minerais, saisons, créatures et autres éléments découverts au fil de l’aventure.

La terraformation occupe une place centrale : grâce à un compagnon robotique, vous fertilisez le sol, sécurisez des sources d’eau et rendez l’air respirable. En parallèle, vous développez votre colonie, attirez de nouveaux habitants et tissez des liens avec eux — voire plus si affinités. Le jeu propose également une grande variété de plats à cuisiner, de poissons et d’insectes à collecter, ainsi que des mystères liés à l’ancien monde enfouis sous la surface de la planète.

L’objectif ultime : transformer un désert stérile en une véritable utopie extraterrestre, tout en découvrant les secrets de ce monde ancien.

Kettlebell: Inferno Hotel – un platformer 2D infernal annoncé sur Nintendo Switch

Valkyrie Initiative et 70′ Strike ont dévoilé Kettlebell: Inferno Hotel, un nouveau platformer 2D prévu sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le titre se présente déjà comme un hommage assumé aux classiques 16‑bit des années 90, avec une identité visuelle rétro et un gameplay musclé.

Dans Kettlebell: Inferno Hotel, vous traversez des niveaux en utilisant une kettlebell attachée à une chaîne comme arme principale. Elle sert autant à écraser brutalement les ennemis qu’à prolonger vos sauts, ajoutant une dimension technique et dynamique aux déplacements. Le jeu mise sur un mélange de précision, de timing et de chaos contrôlé.

L’histoire suit Mr. K, un employé de bureau tout ce qu’il y a de plus ordinaire… jusqu’à ce qu’un accident absurde l’envoie non pas au paradis, mais directement en enfer. Il se retrouve alors devant les portes de l’Inferno Hotel, un établissement étrange où les cercles de l’enfer ont été transformés en étages, chacun avec ses propres règles, son ambiance et ses dangers.

Medabots Card Robattle RB arrive sur Nintendo Switch le 25 juin 2026 avec deux versions et une édition Deluxe

Imagineer a officialisé Medabots Card Robattle RB sur Nintendo Switch, avec une sortie japonaise fixée au 25 juin 2026. Comme le veut la tradition de la série, le jeu sera décliné en deux versions : Kabuto et Kuwagata, chacune proposant un deck de départ différent et quelques cartes exclusives. Une Deluxe Edition regroupant les deux jeux sera également disponible pour 17 600 yens, accompagnée de nombreux bonus physiques.

Cette nouvelle production transforme les Robattles en un jeu de cartes stratégique, tout en conservant les éléments emblématiques de Medabots : robots, pièces, médailles et Medaforce. Le résultat est un système où la construction de deck, la gestion des capacités et le timing des actions deviennent essentiels. Plus de 400 cartes sont à collectionner, incluant Medabots populaires, pièces, tactiques, Medafighters et bien plus encore.

Trois modes de jeu principaux

Versus Battle

Affrontez d’autres joueurs en réseau ou en local, que ce soit contre des amis ou des rivaux inconnus.

Robattle Challenge

Un mode solo où vous affrontez des Medacardfighters dans divers environnements — forêts, zones rocheuses, terrains variés — en adaptant votre stratégie au terrain et au deck adverse.

Robattle Tower

Un défi ascendant où chaque étage propose un adversaire et un terrain générés aléatoirement. Quatre tours sont disponibles : Easy, Normal, Hard et Endless. Une défaite vous renvoie au premier étage, renforçant l’aspect roguelite du mode.

Construisez votre deck et dominez les Robattles

Avec plus de 400 cartes, les possibilités stratégiques sont immenses. Chaque Medabot possède des capacités uniques, et la manière dont vous combinez pièces, médailles et Medaforce peut totalement renverser le cours d’un duel. Le jeu met l’accent sur la prise de décision : un seul mouvement peut déterminer l’issue d’un combat.

Différences entre les versions Kabuto et Kuwagata

Kabuto Version : deck de départ orienté tir .

: deck de départ orienté . Kuwagata Version : deck de départ orienté combat rapproché .

: deck de départ orienté . Certaines cartes sont exclusives à chaque version, mais peuvent être obtenues dans l’autre via le mode Versus Battle.

Medabots Card Robattle RB inclut un tutoriel détaillé, permettant aux nouveaux venus comme aux enfants de se lancer facilement dans les Robattles. Le jeu propose également des combats en ligne et en local, offrant une grande variété de façons de jouer.

Little Nemo and The Guardians of Slumberland confirme sa sortie Switch pour fin 2026 et dévoile une nouvelle bande‑annonce

La porte vers Slumberland s’apprête à s’ouvrir. Après un Kickstarter couronné de succès et plusieurs années de développement passionné, Little Nemo and The Guardians of Slumberland est officiellement reconfirmé pour une sortie sur Nintendo Switch fin 2026. Une toute nouvelle bande‑annonce accompagne cette annonce et offre un aperçu plus complet de cette aventure 2D métroidvania entièrement animée à la main.

Inspiré des œuvres de Winsor McCay, le jeu plonge les joueurs dans le monde onirique et coloré des rêves de Nemo. Autrefois paisible, Slumberland est désormais menacé par l’Oblivion, une force mystérieuse qui dévore tout sur son passage. Pour empêcher ce monde de sombrer, Nemo devra explorer les différents royaumes qui composent Slumberland, chacun doté de son ambiance, de ses habitants et de ses secrets.

Pendant que Nemo dort profondément, vous parcourez ces domaines interconnectés, rencontrez une galerie de personnages attachants et unissez vos forces pour repousser l’Oblivion. Mais attention : ce rêve n’a plus rien d’innocent. Des créatures étranges émergent des ténèbres, transformant Slumberland en un véritable cauchemar.

Pour progresser, Nemo pourra récupérer ses jouets favoris, chacun offrant une nouvelle capacité permettant d’éviter les dangers, d’affronter les ennemis ou d’ouvrir des chemins inaccessibles jusque‑là. Le jeu regorge également de collectibles — Pyjamas de Nemo, Little Buddies, objets cachés — qui enrichissent l’exploration et encouragent la curiosité.

Développé principalement par Dave Mauro, fondateur de DIE SOFT, le titre revendique une forte influence des jeux NES tout en proposant une jouabilité modernisée, accessible et adaptable aux joueurs plus expérimentés. Mauro confie d’ailleurs : « Travailler sur un personnage et un univers qui m’obsèdent depuis toujours a été incroyablement excitant, et j’ai hâte que les joueurs découvrent enfin ce sur quoi je travaille depuis toutes ces années. »

Caractéristiques principales

Un monde luxuriant et animé à la main , composé de multiples domaines thématiques interconnectés.

, composé de multiples domaines thématiques interconnectés. Des boss exigeants , des collectibles à découvrir et de nouvelles capacités à débloquer.

, des collectibles à découvrir et de nouvelles capacités à débloquer. Une bande‑son originale composée par Peter Berkman d’Anamanaguchi.

composée par d’Anamanaguchi. Des contrôles précis et réactifs , pensés pour un platforming rétro moderne.

, pensés pour un platforming rétro moderne. Une expérience accessible, avec une difficulté ajustable pour les joueurs chevronnés.

Meat Grinder : une aventure ouverte sombre et dérangeante annoncée sur Switch 2 pour 2026

Ultimate Games S.A. et le studio indépendant turc Panic Panda ont dévoilé Meat Grinder, un jeu d’aventure en monde ouvert mêlé à un simulateur de stand de hot‑dogs, prévu sur Switch 2 en 2026. Le titre se distingue par son ambiance glauque, son humour noir et son esthétique rétro façon PS1, qui renforcent son atmosphère étrange et inquiétante.

L’action se déroule dans la ville brumeuse de Grimshore, où le joueur ouvre un petit commerce de hot‑dogs. Mais dans cet univers où rien n’est simple, gérer son échoppe implique parfois de recourir à des méthodes… disons créatives et moralement discutables pour obtenir les ingrédients nécessaires. Meat Grinder joue volontairement avec cette dualité : un quotidien banal en façade, et des expéditions nocturnes beaucoup plus sombres pour maintenir l’activité à flot.

Le jeu alterne entre deux phases. Le jour, vous gérez votre boutique : cuisine, service, gestion des stocks et satisfaction des clients. La nuit, vous explorez la ville, ses zones mystérieuses et ses lieux interdits pour trouver de quoi alimenter votre commerce. L’exploration de Grimshore révèle des secrets, des zones cachées et des intrigues secondaires qui enrichissent le récit.

L’histoire principale tourne autour du passé du protagoniste, que le joueur devra reconstituer au fil des découvertes. Les quêtes annexes permettent quant à elles de dévoiler les mystères de Grimshore et d’approfondir l’univers du jeu.

Caractéristiques principales

Aventure sombre dans l’industrie alimentaire

Simulation de stand de hot‑dogs

Expéditions pour récupérer de la viande et exploration urbaine

Missions secondaires et lieux secrets

Direction artistique rétro inspirée de la PS1

Mewgenics : la version console en préparation, la Switch 2 en tête de liste selon Edmund McMillen

Quatorze ans après sa toute première révélation, Mewgenics a enfin vu le jour sur PC… et quel lancement. Le nouveau roguelike tactique au tour par tour d’Edmund McMillen (The Binding of Isaac, Super Meat Boy), centré sur l’élevage et le combat de chats, a explosé les compteurs : plus d’un million d’exemplaires vendus en une semaine, un record de 115 428 joueurs simultanés, et le titre de roguelike le plus joué de l’histoire de Steam, dépassant même Hades II.

Avec un tel succès, la question d’une sortie console s’est imposée immédiatement. McMillen a confirmé sur les réseaux sociaux que l’équipe travaille déjà sur des versions consoles. Rien n’est encore figé, car le choix du publisher déterminera les plateformes ciblées… mais un détail a retenu l’attention des fans de Nintendo.

Lors d’un AMA sur r/SteamDeck, juste avant la sortie du jeu, McMillen a expliqué que l’équipe « est en train de choisir un éditeur » et que celui‑ci décidera des plateformes à privilégier. Mais il a aussi ajouté que, parmi les consoles actuelles, « la Switch 2 semble être la favorite pour le moment ». Une déclaration qui laisse peu de doute sur l’intérêt du studio pour la future machine de Nintendo, même si rien n’est encore signé.

Mewgenics est un roguelike extrêmement long, difficile et labyrinthique, que McMillen estime pouvoir occuper les joueurs pendant 500 heures. Selon lui, personne n’a encore « vraiment » fini le jeu, tant il regorge de secrets et de conditions cachées. Sa progression exigeante, son humour noir et son système d’élevage de chats aux possibilités délirantes ont séduit un public massif, avec 91 % d’avis positifs sur Steam.

L’après‑Isaac semble donc plus que réussi pour McMillen. Et comme il l’a confirmé récemment, toutes les consoles seront servies, même si le calendrier reste encore flou. La Switch 2 apparaît aujourd’hui comme la candidate la plus probable, mais il faudra attendre l’annonce officielle du futur éditeur pour connaître la feuille de route exacte.