Une nouvelle édition Nintendo Switch 2 de The Fox’s Way Home vient d’être révélée. Le déploiement a commencé dans certaines régions et devrait être disponible mondialement prochainement.

The Fox’s Way Home était initialement sorti sur Nintendo Switch l’année dernière. Cette édition Nintendo Switch 2 propose une fréquence d’images améliorée, une résolution supérieure et des contrôles à la souris.

Le jeu repose sur un concept simple. Le joueur doit observer attentivement la danse exécutée par la Prêtresse Renarde et la mémoriser, en veillant à ne pas se laisser distraire par son allure séduisante et manquer une partie de la chorégraphie.

Pour retourner dans son monde d’origine, le joueur doit assister à tous les rituels exécutés par la Prêtresse Renarde. Parfois, des apparitions appelées « mononoke » tenteront de le tromper en prenant une forme très similaire à celle de la Prêtresse Renarde pour le séduire.

Le joueur doit rester vigilant, observer les rituels avec attention et ne pas se laisser envoûter par la danse séduisante de la renarde afin de repérer les « mononoke ». Les règles sont claires : si le joueur croit qu’il s’agit de la véritable Prêtresse, il doit appeler son nom. S’il pense qu’il s’agit d’un imposteur, il doit dévoiler la supercherie immédiatement. Une erreur dans l’un ou l’autre cas entraîne l’échec immédiat du rituel.

Si le joueur trouve une différence par rapport à la danse initiale, il doit appuyer sur « Faux ». Si rien ne semble suspect, il doit regarder la danse jusqu’à la fin ou appuyer sur « Vrai ». L’objectif est d’allumer les 8 lanternes pour retourner dans le monde d’origine.

Les différentes formes des « mononoke » démasquées peuvent être enregistrées dans une encyclopédie. En répétant les rituels, les joueurs peuvent créer leur propre « Encyclopédie des apparitions » captivante.

Le jeu met en scène la Prêtresse Renarde, doublée par Maaya Uchida.