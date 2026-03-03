Le trailer de lancement dévoile le dernier personnage jouable : Gideon Graves rejoint Scott et ses potes dans le beat’em up rocambolesque de Tribute Games.

Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), en collaboration avec Universal Products & Experiences, ouvre aujourd’hui les portes à tous les fans de Sex Bob-Omb à travers le monde pour la sortie de Scott Pilgrim EX ! Disponible en version numérique sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2 au prix de 28,99 €. Plongez dès maintenant dans cette nouvelle aventure incroyable co-écrite par le créateur de la série Bryan Lee O’Malley et le studio Tribute Games.

Pour se débarrasser des forces démoniaques qui ont fait main basse sur Toronto, l’aide d’un dernier combattant ne sera pas de trop : l’ex maléfique le plus emblématique, Gideon Graves, complète le casting sept étoiles de Scott Pilgrim EX. Avec son style inimitable, Gideon apporte une nouvelle manière de combattre au jeu : le fondateur de la ligue des ex maléfiques met une pression de tous les diables sur ses ennemis avec ses offensives continues. Idéal pour celles et ceux qui pensent que la meilleure défense, c’est de savater tout ce qui se trouve sur leur passage.

Scott Pilgrim EX est le fruit du travail acharné de Tribute Games, composé d’experts en beat’em up et de fans inconditionnels de Scott Pilgrim. Certains membres de l’équipe ont même participé au développement du précédent jeu de la licence ! Avec patience et détermination, le studio a construit une expérience de jeu taillée pour les fans de la première heure comme les nouveaux venus, avec un scénario co-écrit par le créateur de la licence Bryan Lee O’Malley et une toute nouvelle bande-originale composée par les habitués de la licence Anamanaguchi.

Avec son univers fidèle et son casting de personnages hauts en couleurs disposant de mécaniques propre inspirées de leur histoire, Scott Pilgrim EX est un jeu fait par des fans, pour des fans.

Quand le mal frappe Toronto et vole les instruments des Sex Bob-Omb, il revient à Scott Pilgrim, Ramona Flowers et leur joyeuse bande d’hurluberlus improbables de faire équipe pour sauver le groupe (et le monde). Combattez les végans, les démons et les robots dans les ruelles, les allées et les plages de la ville, et jusqu’à un château de vampire s’il le faut. Rien n’est assez pour grimper en compétences et accomplir les quêtes confiées par des têtes connues de la licence Scott Pilgrim. Explorez les niveaux et trouvez les boss qui ont mis la main sur les instruments du groupe, terrassez-les et matez les gangs pour être à l’heure à votre prochain concert !

Pour fêter la sortie du jeu, l’enseigne Hot Topic (affectueusement nommée Cold Topic dans le jeu) a lancé une série de t-shirts exclusifs à Scott Pilgrim EX, en plus d’un débardeur inspiré par le style visuel unique du jeu. Toute la collection est disponible sur HotTopic.com. En parallèle, la bande originale du jeu, composée et interprétée par les habitués de Scott Pilgrim Anamanaguchi, est disponible à l’écoute sur les plateformes musicales. Ses précommandes sont ouvertes au format CD et vinyle.