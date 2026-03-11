Il y a des univers qui semblent faits pour le pixel art et les parties endiablées sur canapé. Celui de Scott Pilgrim, avec son héros fainéant, ses ex maléfiques et sa bande-son à base de chiptune, en fait indéniablement partie. On se souvient tous du jeu sorti en 2010 pour accompagner le film, un beat’em up sympathique mais finalement assez classique, qui vivait surtout grâce à son style graphique et sa musique. Seize ans ont passé. Le comics, le film, et même la récente série animée ont construit une légende. Alors, comment raviver la flamme sans tomber dans le simple copier-coller ? Tribute Games, le studio derrière l’excellent TMNT: Shredder’s Revenge, a sorti un coup de maître de son sac à malices. Scott Pilgrim EX sur Nintendo Switch 2 n’est pas un simple remaster. C’est une déclaration d’amour, une suite spirituelle qui transcende le genre pour offrir une expérience aussi nostalgique que résolument moderne.

Un nouveau combat pour Sex Bob-Omb

C’est l’histoire d’une répétition qui tourne mal. À Toronto, en 20XX, Scott et son groupe Sex Bob-Omb s’apprêtent à répéter pour leur prochain concert quand un mystérieux Metal Scott, tout droit sorti d’un jeu Mega Man, débarque et kidnappe tous les membres du groupe… sauf Scott, bien sûr. Instruments et musiciens disparaissent dans les méandres du temps et de l’espace. La mission est simple en apparence : parcourir les époques, affronter trois gangs qui ont pris le contrôle de la ville (les Vegans, les Robots et les Démons) et déjouer les plans d’une menace mystérieuse pour sauver la bande et être à l’heure pour le grand show. L’intrigue, signée Bryan Lee O’Malley lui-même, est volontairement perchée et sert de prétexte parfait à une avalanche de situations absurdes et de clins d’œil.

Si le premier jeu était un beat’em up linéaire, Scott Pilgrim EX embrasse pleinement les codes du genre avec une approche bien plus ouverte. On ne se contente pas de défiler de gauche à droite. On explore un Toronto interconnecté, passant d’un quartier à l’autre, en empruntant des portails vers l’âge de glace ou en déambulant dans des ruelles familières. La progression est guidée par des quêtes principales et secondaires qui nous font constamment rebondir d’un point à l’autre de la carte.

Côté gameplay, on retrouve la patte de Tribute Games. La maniabilité est un sans-faute : les combats sont rapides, nerveux et incroyablement fluides. Chaque personnage dispose de son propre arbre de coups, avec attaques légères et lourdes, projections, esquives, parades et techniques de réveil. La jauge de « Guts » (GP) permet d’utiliser des attaques spéciales et des « assists ». On peut ainsi appeler Young Neil à la rescousse pour qu’il piétine tout le monde, ou faire apparaître le chat Gideon pour semer le chaos. C’est simple à prendre en main, mais la profondeur est là pour ceux qui voudront enchaîner les combos les plus stylés.

La bagarre dans toutes ses dimensions

Le roster jouable est l’une des grandes forces du titre. En plus de Scott et Ramona, on incarne d’anciens méchants comme les ex maléfiques (Lucas Lee, Roxie Richter, Matthew Patel, Gideon Graves) ou encore Robot-01. Et ce n’est pas un simple skin : chacun possède un moveset radicalement différent. Scott est le personnage équilibré parfait pour débuter, Ramona excelle à mi-distance avec son marteau, Lucas Lee est un grappler puissant, Matthew Patel est un « puppet character » qui invoque des sbires, et Robot-01 est un zoner spécialiste des grenades. Cette diversité encourage l’expérimentation et les parties à plusieurs deviennent un joyeux chaos tactique.

Le jeu intègre également des mécaniques de RPG-lite. En terrassant des ennemis, on récolte des dollars canadiens (clin d’œil savoureux) à dépenser dans les nombreuses boutiques. On peut y acheter de la nourriture pour se soigner, mais aussi des équipements qui boostent les stats ou des badges aux effets spéciaux. Attention toutefois : en coop, acheter une cassette vidéo augmentant une statistique ne profite qu’à l’acheteur, contrairement à l’équipement qui se partage. Une petite nuance qui peut créer des situations cocasses, ou frustrantes, entre amis.

Visuellement, Scott Pilgrim EX est un régal pour les yeux. Le pixel art est d’une finesse et d’une expressivité remarquables. Les animations sont ultra-souples et chaque niveau regorge de détails et de références. On croise des panneaux « Cold Topic », on traverse le manoir « Casa Vania », et les checkpoints ont des airs de Sonic. L’univers est vivant, coloré et respire l’amour du matériau d’origine.

Et que dire de la musique ? Le groupe Anamanaguchi, déjà aux manettes du premier jeu, signe un retour fracassant. La bande-son est un sans-faute, composée de morceaux chiptune entraînants qui collent parfaitement à l’action et restent en tête bien après avoir éteint la console. C’est un élément essentiel de l’identité du jeu, et il est ici magistralement exécuté.

Un voyage nostalgique, mais pas que

Scott Pilgrim EX est aussi un jeu qui parle du temps qui passe. Derrière son humour et ses références, le titre de Tribute Games aborde avec une certaine mélancolie la notion de nostalgie. On aide Young Neil à réparer sa « Game Goose », on croise des personnages devenus plus sages avec l’âge. Le jeu lui-même, en tant que suite d’un titre de 2010, devient l’objet de cette même nostalgie qu’il vénérait à l’époque. C’est une réflexion subtile et touchante sur le fait qu’on peut voyager dans le temps, mais pas revenir en arrière.

Comptez environ 5 à 7 heures pour voir le bout de l’aventure principale, et jusqu’à une dizaine si vous voulez tout accomplir. C’est court, mais le prix attractif et l’envie irrésistible de recommencer avec un autre personnage ou entre amis justifient l’investissement. On note quelques ralentissements lorsque l’écran est surchargé d’effets et d’ennemis, et la difficulté de certains boss peut surprendre, cassant un peu le rythme. Le grinding pour changer de personnage en cours de route peut aussi être un peu fastidieux.

Malgré ces petits accrocs, Scott Pilgrim EX est une réussite éclatante. C’est le beat’em up que les fans attendaient, un hommage vibrant qui dépasse son statut de simple adaptation. Sur Nintendo Switch 2, en local ou en ligne (avec GameShare et crossplay), c’est le candidat idéal pour des soirées endiablées. Un must-have.