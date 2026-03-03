Chou chou ! Après son périple réussi en Accès Anticipé, le jeu coopératif de construction ferroviaire débarque cette année sur consoles !

Le studio Indoor Astronaut a profité du Nintendo Indie World Showcase pour annoncer la fin de l’Accès Anticipé – ainsi que l’arrivée prochaine sur consoles – de Unrailed 2: Back on Track, son jeu de construction ferroviaire coopératif complètement chaotique.

Les versions Nintendo Switch™ 2 et Nintendo Switch du jeu sortiront en même temps que la version 1.0 sur PC, en mai 2026. Une version PlayStation 5 est également prévue pour cette année.

Pour fêter ça, une nouvelle démo jouable est disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch pour vous offrir la possibilité de goûter aux mécaniques déjantées du jeu avec un peu d’avance. Le premier biome du jeu est disponible, ainsi qu’un combat de boss : le tout est jouable jusqu’à 4 en multijoueur local, sur une seule et même Nintendo Switch !

Pour sa sortie complète en mai, la version Nintendo Switch 2 sera compatible GameShare pour vous permettre de profiter du jeu de nombreuses façons différentes, sur les appareils Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch compatibles. De plus amples informations sur le GameShare et la manière dont il fonctionne pour le jeu seront dévoilées dans les prochaines semaines.

Unrailed 2 est un jeu multijoueur coopératif au rythme haletant qui vous demande de travailler ensemble pour permettre à votre train d’avancer dans des mondes générés de manière procédurale. Jusqu’à quatre personnes peuvent collaborer pour récolter des ressources et poser les voies pour empêcher la locomotive de dérailler, malgré les aléas d’un environnement en perpétuelle mutation. Des améliorations à débloquer, six biomes uniques, des cartes créées par la communauté et un tout nouveau mode versus jouable à 8 : Unrailed 2 est un joyeux bordel multijoueur conçu pour les fans de train comme les néophytes complets de son univers déjanté.

La version 1.0 de Unrailed 2: Back on Track sortira en mai 2026 sur PC, et en même temps sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.