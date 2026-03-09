Une nouvelle vague de promotions est désormais disponible sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch. Cette sélection de réductions concerne plusieurs dizaines de titres et inclut certains prix historiquement bas pour plusieurs jeux, notamment Cultist Simulator ou encore Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.

La liste des promotions couvre un large éventail de genres et d’éditeurs. Parmi les titres les plus fortement remisés figure Cultist Simulator, proposé à 1,99 dollar au lieu de 19,99 dollars, tandis que Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition tombe également à 1,99 dollar au lieu de 14,99 dollars. Plusieurs autres épisodes de la série bénéficient aussi de réductions importantes, notamment Danganronpa 2 à 4,49 dollars, Danganronpa V3 à 8,99 dollars ou encore Danganronpa S à 5,99 dollars.

Plusieurs productions japonaises profitent également de promotions marquées. .hack//G.U. Last Recode passe à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars, tandis que Ni no Kuni II: Revenant Kingdom est affiché à 9,59 dollars contre 59,99 dollars auparavant. La trilogie de remakes tactiques de Front Mission 1st: Remake, Front Mission 2: Remake et Front Mission 3: Remake est elle aussi en promotion avec des prix respectifs de 8,74 dollars, 11,89 dollars et 17,49 dollars.

Les licences d’action et de plateforme ne sont pas en reste. A Hat in Time est proposé à 14,99 dollars au lieu de 29,99 dollars, tandis que Blasphemous 2 tombe à 9,89 dollars contre 29,99 dollars. Des titres comme Hyper Light Drifter, Wizard of Legend ou encore Dead Cells bénéficient également de remises importantes.

Du côté des licences majeures de l’industrie, plusieurs productions connues affichent également des baisses de prix notables. Batman: Arkham Trilogy est disponible à 23,99 dollars au lieu de 59,99 dollars, tandis que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga passe à 11,99 dollars contre 59,99 dollars auparavant. D’autres titres LEGO profitent aussi de promotions significatives, comme LEGO Jurassic World à 3,99 dollars ou LEGO DC Super‑Villains dans son édition Deluxe à 7,49 dollars au lieu de 74,99 dollars.

Plusieurs productions Nintendo apparaissent également dans cette sélection. Luigi’s Mansion 3 est proposé à 39,99 dollars contre 59,99 dollars habituellement, tout comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et Super Mario Maker 2 qui passent également à 39,99 dollars. Super Mario Party Jamboree et Super Mario RPG sont quant à eux proposés à 41,99 dollars, tandis que Mario + Rabbids Sparks of Hope chute à 5,99 dollars contre 59,99 dollars auparavant.

Enfin, plusieurs productions indépendantes et jeux narratifs bénéficient eux aussi de remises importantes. Unpacking est proposé à 7,99 dollars, Planet of Lana à 5,99 dollars, tandis que Pentiment est affiché à 9,99 dollars. D’autres titres comme Toem, Wandersong ou encore Unsighted figurent également dans cette sélection de promotions.