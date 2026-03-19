Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine du nouveau booster thématique du jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket, intitulé Méga-Rayonnement, le 26 mars 2026.

La série Méga-Rayonnement marque l’arrivée des Pokémon chromatiques méga-évolués dans l’univers du JCC Pokémon Pocket, notamment avec Méga-Dracaufeu X et Méga-Ectoplasma. Ces cartes apporteront une nouvelle dimension spectaculaire à l’expérience de collection des joueurs du JCC Pokémon Pocket.

Découvrez la bande-annonce de Méga-Rayonnement sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon :

Les joueurs auront le plaisir de découvrir de nouvelles illustrations dynamiques de Pokémon, avec des effets qui scintillent lorsqu’ils inclinent leurs cartes, pour une touche captivante et spectaculaire.

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