Edmund McMillen a toujours autant de mal à dire : je confirme le jeu sur Nintendo Switch 2.

Le créateur de The Binding of Isaac et Super Meat Boy, a partagé sur X ce qui semble être une version préliminaire de Mewgenics tournant sur Nintendo Switch 2. Si aucune date de sortie n’a été annoncée, le portage est bel et bien en cours, ce qui corrobore les déclarations antérieures de McMillen qui avait exprimé son intérêt pour amener le jeu sur la plateforme. Mewgenics a par ailleurs rencontré un succès considérable depuis sa sortie initiale.

Oh hi Switch 2! pic.twitter.com/SqmigqSOOk — Edmund McMillen (@edmundmcmillen) March 25, 2026

Développé par McMillen et Tyler Glaiel (Closure, The End Is Nigh), Mewgenics est un tactics roguelite se déroulant dans le comté de Boon. Chaque jour, le joueur constitue une équipe de chats issus d’une ménagerie en perpétuelle expansion, les équipe de colliers définissant leur classe — Pugiliste, Tank, Mage et bien d’autres — puis les envoie affronter des aventures en combat au tour par tour exigeant un positionnement précis, des combos de compétences et une exploitation créative de l’environnement.

Le jeu se distingue par son système de reproduction génétique sur plusieurs générations : les chats rentrant d’une expédition ramènent de l’expérience, des cicatrices, et parfois des têtes supplémentaires. Il est possible de transmettre compétences et mutations, d’ajuster les particularités génétiques et de façonner des lignées toujours plus puissantes et improbables. Avec plus de 1 000 compétences uniques, plus de 900 objets, plus de 200 ennemis et boss, et une campagne principale annoncée à plus de 200 heures, le titre offre une profondeur tactique considérable doublée d’un gameplay évolutif et chaotique.

Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée pour la version Nintendo Switch 2 de Mewgenics.