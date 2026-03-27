Koei Tecmo et le studio Gust annoncent Blue Reflection Quartet, une collection réunissant l’intégralité de la série Blue Reflection sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam, pour une sortie mondiale le 30 juillet. La collection comprend des remakes console de l’anime Blue Reflection: Ray et du jeu mobile Blue Reflection: Sun, aux côtés des deux épisodes console originaux.

En dehors du Japon, Blue Reflection Quartet sera exclusivement disponible en version dématérialisée. Au Japon, des éditions physiques seront proposées sur PlayStation 5 et Switch : l’édition standard à 7 480 yens, le Premium Box à 11 330 yens et le Special Collection Box à 24 200 yens, ces deux dernières étant également disponibles avec un code de téléchargement Steam. La version Switch 2 sera quant à elle uniquement disponible en version dématérialisée, même au Japon. Les versions Switch 2 et Switch sont deux produits distincts et le transfert de sauvegardes entre elles n’est pas possible.

La série Blue Reflection dépeint les émotions et les liens entre adolescentes à travers différents médias, avec un character design et une supervision de série assurés par l’illustrateur Mel Kishida. Blue Reflection Quartet rassemble les quatre œuvres de cet univers en une seule collection, avec de nouvelles fonctionnalités destinées à rendre la série plus accessible aux nouveaux venus tout en offrant un regard approfondi aux fans de longue date, notamment via une base de données Reference présentant des chronologies des événements majeurs et des tableaux de relations entre personnages pour l’ensemble de la série, ainsi qu’une galerie d’illustrations officielles de Mel Kishida.

Le premier Blue Reflection, jeu console narrant l’histoire d’une ancienne ballerine blessée utilisant ses pouvoirs de Reflector pour tisser des liens et combattre une menace imminente, bénéficie de textures remises à jour en haute résolution et de nouveaux effets visuels, dont des reflets d’eau scintillants. Une fonction de sauvegarde automatique a également été ajoutée. Blue Reflection: Ray, à l’origine un anime mettant en scène des Reflectors aux croyances et émotions conflictuelles, est adapté ici en jeu condensant l’histoire principale avec les personnages principaux modélisés en 3D. Hiori et Ruka explorent le Common en revivant leurs souvenirs, et de nouvelles courtes histoires étendent le récit de l’anime, un nouveau prologue et un épilogue inédit assurant la connexion avec les autres œuvres de la collection. Blue Reflection: Sun, initialement un jeu mobile racontant l’histoire d’un groupe de filles vivant dans un monde en déclin, a été entièrement refait en jeu console en utilisant les systèmes de Blue Reflection: Second Light. Vingt-quatre nouveaux événements de personnages ont été ajoutés à l’histoire principale. Enfin, Blue Reflection: Second Light, sorti en octobre 2021, raconte l’histoire d’un groupe de filles sans souvenirs se retrouvant dans un monde étrange. Cette version de la collection intègre huit personnages supplémentaires issus de Ray et Sun pouvant rejoindre le joueur au combat, ainsi que leur ajout au mode Photo aux côtés de Yuzuki et Lime. Des améliorations de qualité de vie ont également été introduites : vitesse de combat accrue, déplacements plus rapides en exploration et possibilité d’accélérer les événements.

La série Blue Reflection réunie dans une collection définitive : Blue Reflection Quartet

La série Blue Reflection explore les émotions et les liens entre adolescentes à travers divers médias, sous la direction artistique et la supervision du célèbre illustrateur Mel Kishida. Blue Reflection Quartet rassemble ces quatre récits chargés d’émotion en une seule et même collection.

De nouvelles fonctionnalités rendent la série plus accessible que jamais, avec un aperçu détaillé de l’univers qui aidera les nouveaux venus à comprendre les événements, tout en offrant un éclairage plus profond aux fans de longue date.

Blue Reflection

Un jeu vidéo narrant l’histoire d’une ancienne danseuse étoile blessée qui utilise ses pouvoirs de Reflector magique pour tisser des liens avec les autres et combattre la menace qui plane sur le monde. Les textures ont été mises à jour en haute résolution, et de nouveaux effets visuels, tels que l’éclat de l’eau, enrichissent l’atmosphère du monde. Des fonctionnalités inédites, comme la sauvegarde automatique, ont été ajoutées pour offrir une expérience plus agréable que jamais.

Blue Reflection: Ray

Un anime qui met en scène des Reflectors magiques s’affrontant autour de croyances et d’émotions conflictuelles.

Ce jeu propose une version condensée de l’histoire, avec les personnages principaux rendus en 3D. Suivez Hiori et Ruka alors qu’elles explorent le Monde Commun tout en revivant leurs souvenirs sur le chemin qui les mène à affronter une fille cherchant à recréer le monde. De nouvelles histoires courtes développent le récit de l’anime, et un prologue et un épilogue inédits relient cette entrée aux autres œuvres de la série.

Blue Reflection: Sun

Un jeu mobile qui racontait l’histoire d’une équipe de jeunes filles vivant dans un monde mourant, s’accrochant à l’espoir d’un avenir meilleur.

L’histoire de Sun a été entièrement adaptée en jeu console utilisant les systèmes de Blue Reflection: Second Light pour recréer les combats mémorables du titre original. 24 nouveaux événements liés aux personnages ont été ajoutés en complément de l’histoire principale, et le prologue et l’épilogue de la version originale relient cette entrée aux autres œuvres de la série.

Blue Reflection: Second Light

Un jeu console qui raconte l’histoire d’un groupe de jeunes filles amnésiques se retrouvant dans un monde étrange. À travers leurs aventures, elles doivent explorer les profondeurs de leur cœur, retrouver leurs souvenirs et découvrir la vérité sur le monde qu’elles habitent.

Cet opus du projet Blue Reflection est initialement sorti en octobre 2021. Cette version intégrée à Blue Reflection Quartet propose huit personnages supplémentaires issus de Ray et Sun, qui peuvent désormais vous rejoindre au combat. Ces nouveaux personnages s’ajoutent également à Yuzuki et Lime dans le mode Photo ! De nouvelles fonctionnalités, telles qu’une vitesse de combat accrue, une vitesse de déplacement plus rapide lors de l’exploration et la possibilité d’avancer rapidement dans les événements, ont été ajoutées pour une expérience encore plus agréable.

Reference

Une base de données permettant de mieux comprendre l’univers de la série Blue Reflection. Vous y trouverez des chronologies illustrées des événements majeurs des différentes histoires, ainsi que des schémas des relations entre les personnages de l’ensemble de la série. Cette vue d’ensemble approfondie des personnages et de l’univers rendra les jeux encore plus agréables !

Une galerie permet également de contempler les illustrations officielles créées par Mel Kishida.