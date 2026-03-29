Le rendez-vous est désormais fixé. Avatar Legends: The Fighting Game sera lancé le 2 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec un prix d’entrée annoncé à 29,99 dollars pour son édition standard. L’information a été dévoilée publiquement lors des EVO Awards, un cadre loin d’être anodin pour un projet qui entend clairement parler au public des jeux de combat autant qu’aux fans de l’univers Avatar.

Derrière cette annonce, on retrouve un partenariat d’édition mondial entre Gameplay Group International et PM Studios, en collaboration avec Paramount, Skydance et Avatar Studios. Le jeu est également développé avec Nickelodeon Animation Studios, ce qui explique sans doute le soin particulier apporté à son identité visuelle et à sa fidélité à l’univers de Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra.

Sur le fond, Avatar Legends: The Fighting Game se présente comme un jeu de combat 1 contre 1 centré sur la maîtrise des éléments. Eau, terre, feu et air ne servent pas ici de simple habillage : chaque style de combat doit refléter la personnalité et les capacités des personnages jouables, avec une volonté affichée de proposer des affrontements rapides, lisibles et suffisamment profonds pour séduire aussi bien les habitués du versus fighting que les nouveaux venus. L’idée est assez claire dans le positionnement du projet : offrir un jeu accessible en surface, mais capable de révéler une vraie marge de progression manette en main.

Le titre met aussi en avant un système de combat orienté soutien, qui permettra d’associer à chaque combattant un personnage d’assistance influençant le style de jeu et l’accès à certains coups spéciaux. À cela s’ajoute un Flow System, présenté comme un pilier du gameplay, avec un accent mis sur les déplacements, le placement et la fluidité générale des enchaînements. Sur le papier, le jeu semble donc vouloir se distinguer par une approche très mobile du combat, là où beaucoup d’autres productions du genre misent d’abord sur les timings bruts ou la pression au corps-à-corps.

L’autre signal fort concerne l’aspect compétitif. Les équipes parlent déjà de rollback netcode propriétaire et de cross-play complet dès le lancement, deux éléments devenus presque incontournables pour espérer exister durablement dans le paysage des jeux de combat modernes. Le message envoyé est limpide : Avatar Legends: The Fighting Game ne veut pas être perçu comme une simple adaptation opportuniste d’une licence populaire, mais comme un vrai jeu de versus pensé pour tenir en ligne, avec une base technique capable de soutenir une scène active.

Au lancement, le roster comptera 12 combattants jouables, avec des personnages supplémentaires prévus dans le cadre d’un suivi saisonnier post-sortie. Le contenu solo ne sera pas absent pour autant, puisque le jeu intégrera un mode Histoire original et canon, un point important pour les fans de l’univers Avatar qui espèrent autre chose qu’un simple habillage thématique. En complément, on retrouvera les classiques attendus du genre, avec mode Arcade, entraînement, Combo Trials, leçons de personnage, parties en ligne classées ou non classées, ainsi que des lobbies pour les affrontements entre joueurs.

Le jeu misera aussi sur sa direction artistique avec une animation 2D dessinée à la main, clairement pensée pour retrouver le style et l’expressivité des séries animées. C’est sans doute l’un des aspects les plus prometteurs du projet : si l’exécution suit, ce choix peut donner au titre une vraie personnalité visuelle, loin du rendu plus générique que l’on voit parfois dans les adaptations de licences animées. Un Gallery Mode est également prévu, avec des centaines d’images inédites liées à la série, ce qui devrait renforcer la dimension fan service sans empiéter sur l’identité de jeu de combat du projet.

Côté commercial, Avatar Legends: The Fighting Game sera proposé en édition standard à 29,99 dollars et en Deluxe Edition à 49,99 dollars. Cette dernière comprendra la bande-son, un artbook numérique, des HUD exclusifs ainsi qu’un Year 1 Pass ajoutant cinq personnages et des couleurs alternatives. Des bonus de précommande sont aussi annoncés, dont un skin de support Samurai Appa, des couleurs exclusives et un droit de vote pour un personnage du pass de première année. Une stratégie désormais classique, mais cohérente avec l’ambition de faire vivre le jeu sur la durée.

Ce qui ressort surtout de cette présentation, c’est la volonté de placer Avatar Legends: The Fighting Game à l’intersection de deux publics. D’un côté, les amateurs de la licence, attirés par l’univers, le casting et le mode histoire. De l’autre, les joueurs de versus fighting, plus attentifs à la réactivité, au netcode et à l’équilibre global. C’est un exercice délicat, car peu d’adaptations de franchises populaires parviennent réellement à convaincre sur ces deux tableaux en même temps. Mais en choisissant d’annoncer la date de sortie dans l’environnement EVO et en insistant sur le jeu en ligne compétitif, les équipes montrent clairement qu’elles savent où elles veulent être attendues.

Reste maintenant à voir si la manette en main confirmera les promesses. Sur le papier, le projet a de solides arguments : une licence forte, une direction artistique fidèle, une structure technique en phase avec les standards du genre et un positionnement qui ne semble pas vouloir sacrifier la profondeur sur l’autel de l’accessibilité. Si l’exécution suit, Avatar Legends: The Fighting Game pourrait bien être plus qu’un simple produit dérivé bien emballé. Réponse le 2 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.