Blumhouse Games et Perfect Garbage ont annoncé la date de sortie de Grave Seasons sur Nintendo Switch : le titre est attendu le 14 août 2026. Annoncé en juin dernier, le jeu était jusqu’ici simplement prévu pour 2026 sans précision supplémentaire.

Grave Seasons est un farming sim narratif à la mécanique centrale particulièrement déstabilisante : l’un des habitants de la ville est un tueur en série surnaturel. Le joueur incarne un personnage ayant fui la prison pour s’installer à Ashenridge, une bourgade en apparence idyllique. Alors qu’il tente d’y bâtir une nouvelle vie agricole et de s’intégrer au voisinage, des meurtres commencent à se produire, menaçant sa tranquillité retrouvée.

Le gameplay mêle les activités classiques du genre — cultiver des récoltes, pêcher, miner et vendre ses productions dans la ville — à une enquête criminelle dont l’issue dépend directement de ce que le joueur choisit de cultiver et de récolter. Pour percer le mystère des meurtres, il faudra fouiller la ville, chercher des indices et s’infiltrer chez les habitants afin de démasquer la vérité. Identifier la prochaine victime et lui fabriquer des objets de protection constitue un autre pan du gameplay. Les relations avec les habitants jouent un rôle central : accomplir des quêtes pour eux, gagner leur confiance et nouer des amitiés — voire une romance — influent directement sur le déroulement de l’histoire. Il est même possible de séduire le tueur.