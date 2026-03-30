De nouvelles promotions sont actuellement disponibles sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement large de titres concernés. Parmi les offres mises en avant figurent notamment des prix historiquement bas pour Ender Magnolia, Tchia et Ultros, aux côtés de nombreuses autres références issues de catalogues variés.

La liste comprend plusieurs productions indépendantes et AA bien identifiées, à l’image de Alba: A Wildlife Adventure proposé à 2,99 dollars au lieu de 19,99 dollars, ou encore A Tiny Sticker Tale à 4,99 dollars contre 9,99 dollars habituellement. Dans un registre plus grand public, la trilogie Batman: Arkham est uniformément affichée à 9,99 dollars par épisode, tandis que Disco Elysium chute à 11,99 dollars au lieu de 39,99 dollars.

Certaines franchises récurrentes du catalogue Switch sont également présentes, comme Citizen Sleeper à 5,99 dollars et sa suite à 14,99 dollars, ou encore Ender Lilies à 9,99 dollars. Ender Magnolia est pour sa part proposé à 13,74 dollars au lieu de 24,99 dollars, s’inscrivant parmi les offres les plus notables de cette vague de promotions.

Du côté des expériences coopératives et accessibles, plusieurs titres se distinguent avec des remises significatives, notamment Biped à 1,99 dollar ou Cat Quest 2 à 3,74 dollars. Les productions orientées action et arcade ne sont pas en reste, avec Hot Wheels Unleashed à 5,99 dollars ou encore Superhot à 7,49 dollars.

Les catalogues d’éditeurs établis sont eux aussi largement représentés. Les épisodes principaux de la série Resident Evil sont proposés à 9,99 dollars, tandis que les deux volets Revelations sont affichés à 7,99 dollars. Dans un registre différent, Mortal Kombat 11 tombe également à 9,99 dollars. Du côté des RPG et jeux narratifs, Divinity: Original Sin 2 est disponible à 24,99 dollars et Undertale à 9,89 dollars.

Parmi les autres remises notables figurent Sifu à 9,99 dollars au lieu de 39,99 dollars, Tales of Symphonia Remastered et Tales of Vesperia: Definitive Edition tous deux à 9,99 dollars, ainsi que Trinity Trigger à 8,99 dollars. Tchia est proposé à 7,49 dollars contre 29,99 dollars habituellement, tandis qu’Ultros bénéficie du même tarif promotionnel de 7,49 dollars au lieu de 24,99 dollars.

Enfin, plusieurs titres à très bas prix viennent compléter cette sélection, avec Figment, Roguebook ou encore Teslagrad Remastered tous affichés à 1,99 dollar, illustrant une politique de remises particulièrement agressive sur une partie du catalogue.

Tableau des promotions