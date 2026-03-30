Clear River Games, éditeur spécialisé dans les jeux classiques et rétro, annonce en partenariat avec le studio de développement Tatsujin la sortie de Truxton Extreme le 30 juillet 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox et PC via Steam et GOG. Le titre sera disponible en éditions standard et deluxe, en formats numérique et physique, avec en prime un cadeau bonus en édition limitée pour les fans de shmup les plus réactifs.

Truxton Extreme marque le retour de la série Truxton pour la première fois en 38 ans. Apparu initialement dans les salles d’arcade en 1988, Truxton s’est imposé parmi les franchises les plus iconiques du jeu vidéo grâce à l’intensité de son gameplay, l’impact de sa bande-son et la force de son design. C’est Masahiro Yuge, le créateur original du jeu, qui reprend les commandes de cet épisode. Yuge n’est pas seulement programmeur : pianiste de formation classique, il avait conçu Truxton chez Toaplan avec l’ambition de créer un jeu de tir entièrement fondé sur la mémoire musculaire — une approche unique qui a largement contribué à la réputation de la série.

Sur le plan visuel, Truxton Extreme opère une modernisation radicale sans trahir l’identité de la franchise. Le design emblématique de la série est désormais entièrement rendu en 3D, mais conserve la patte visuelle qui a fait le succès des épisodes originaux : créatures aux airs d’insectes, tentacules métalliques ondulants, longs serpents mécaniques, lumières scintillantes et environnements cauchemardesques. La direction artistique promet un univers aussi oppressant que jouissif, dans lequel les joueurs devront affronter leurs pires cauchemars et les faire exploser en mille morceaux.

La bande-son bénéficie du même traitement. Masahiro Yuge a retravaillé les pistes du titre de 1988 tout en composant des morceaux inédits, livrant une bande-son à la fois envoûtante et explosive, fidèle à la tradition sonore d’une série qui a toujours fait de la musique l’un de ses piliers.

Côté narration, Truxton Extreme introduit pour la première fois dans la franchise une vraie structure scénaristique. Junya Inoue, ancien collaborateur de Toaplan et auteur du manga BTOOM, signe le volet bande dessinée numérique du jeu. Dix-huit chapitres d’action arcade sont entrecoupés de planches manga animées qui approfondissent le récit. Les joueurs incarnent tour à tour trois TATSUJIN — Ash, Bergamot et Cyrilla — dans une lutte épique pour défendre la Terre contre l’invasion Geranium. L’arsenal disponible comprend le Power Shot, le Truxton Beam, le Thunder Laser et le Homing Shot, avec des affrontements contre des boss gigantesques comme point d’orgue de chaque séquence.

Truxton Extreme propose six modes de jeu distincts. Le mode Story combine action et lecture de comics pour suivre la progression narrative complète. Le mode Arcade offre une expérience pure et sans compromis dans la plus stricte tradition des salles d’arcade. Le mode Heart Starter est pensé pour les débutants : les joueurs récupèrent en quelques secondes après avoir subi des dégâts et ne perdent pas de vies en cas d’erreur. Le mode Team permet à deux joueurs de s’associer en coopération, partageant bombes, vies et scores, avec la possibilité de se sauver mutuellement. Le mode Arena propose un time trial de deux minutes où l’objectif est d’éliminer un maximum d’ennemis pour décrocher le meilleur score possible. Enfin, le village Pipiruville se débloque en sauvant des aliens Pipiru au fil des parties — un méta-jeu de développement de village qui récompense la progression et l’exploration.

L’édition Thunder Master Edition constitue quant à elle l’offre collector du jeu. Elle comprend une boîte spéciale, un O-sleeve, un artbook cartonné au format A5, un manga broché au format A5, la bande-son originale sur double CD en boîtier jewel case et une carte lenticulaire représentant une skull-bomb. Les premiers acheteurs de cette édition recevront en bonus un peluche Pipiru, dans la limite des stocks disponibles.

Les tarifs numériques sont fixés à 24,99 dollars / 22,99 euros pour l’édition standard et à 29,99 dollars / 27,99 euros pour l’édition deluxe. En version physique, le jeu sera proposé à 49,99 dollars / 44,99 euros sur Nintendo Switch 2 et à 39,99 dollars / 34,99 euros sur PlayStation 5 et Xbox. Toutes les éditions physiques et numériques seront disponibles simultanément le 30 juillet 2026.