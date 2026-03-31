« Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 » a été retiré de la boutique Nintendo eShop. Si vous comptiez vous procurer un exemplaire de « Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 » pour la Switch, votre seule option est désormais de vous tourner vers la version physique. Bien que SEGA ait annoncé le retrait du jeu, aucune raison n’a été donnée pour expliquer cette décision.

Le jeu propose de retrouver Mario, Sonic et leurs amis pour « the ultimate sports party » autour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avec plus de 30 épreuves à pratiquer. Parmi les disciplines mises en avant figurent le skateboard, le surf, le karaté et l’escalade, en plus d’une large sélection de sports populaires et de jeux classiques en 2D. Le contenu inclut des événements inédits, une compétition rétro en 2D, ainsi que des options de commandes par mouvement et par bouton.

Sur Nintendo Switch, le titre offre plusieurs manières de jouer : single‑player, multijoueur local en écran partagé, multijoueur local sans fil en connectant plusieurs consoles, et jeu en ligne. Les commandes exploitent les Joy‑Con en mode simple ou double, et les commandes par mouvement permettent d’imiter certains gestes (lancer un javelot, bander un arc). En multijoueur local, jusqu’à trois amis peuvent se joindre sur le canapé ; en sans fil local, il est possible de jouer contre trois autres joueurs ; en ligne, les parties peuvent opposer jusqu’à huit joueurs (le joueur et sept adversaires).

Le casting réunit des personnages issus des univers Super Mario et Sonic, citant notamment Yoshi, Amy Rose, Luigi, le Dr. Eggman et d’autres. Chaque personnage a une prédilection pour certaines disciplines, ce qui influence le choix stratégique du joueur.

Le jeu comprend un mode histoire qui transporte les protagonistes aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964 : après avoir été aspirés dans une console de jeux magique, Mario, Sonic, Bowser et le Dr. Eggman se retrouvent contraints de s’affronter dans une version rétro en 2D des épreuves de 1964. Le joueur accompagne Mario et Sonic dans l’exploration du Tokyo des années 1960 et participe à des versions rétro du 100 m et du saut en longueur pour tenter de regagner leur monde. Parallèlement, dans le présent, le joueur incarne Luigi, qui doit se rendre sur différents sites des Jeux de Tokyo 2020 pour trouver des alliés, réussir des mini‑jeux et participer à des épreuves modernes.

Concernant les services en ligne, aucune annonce n’a été faite quant à une éventuelle fermeture : « as for the game’s online interactions, there’s no announcement on if/when they’ll be shut down, so it seems like those modes are safe for the time being. If/when those modes get taken offline, we’ll be sure to let you know. » À ce stade, les modes en ligne semblent donc maintenus, sans calendrier de fermeture communiqué.