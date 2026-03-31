Tesura Games annonce la sortie des éditions physiques de Pampas & Selene pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, prévues pour l’été 2026. Le projet est le fruit d’une collaboration avec Unepic Fran, développeur derrière des titres comme UnMetal, Unepic et Ghost 1.0, et se décline en deux éditions : une édition Standard et une édition Collector. Le jeu est déjà disponible en précommande sur le Tesura Store, le site Unepic Games, les principaux revendeurs gaming et Amazon.

Pampas & Selene: The Maze of Demons est présenté comme la version définitive d’une expérience MSX2, transposée sur les consoles actuelles dans ce que ses créateurs qualifient de jeu néo-rétro. Le titre reprend les codes des metroidvanias classiques en y greffant une mécanique coopérative moderne. Les joueurs contrôlent Pampas et Selene, qu’ils peuvent alterner librement pour surmonter les obstacles, collecter des artefacts puissants et venir à bout de monstres, de démons et d’un mal vengeur soutenu par les dieux grecs eux-mêmes. En mode coopératif local, deux joueurs peuvent explorer librement le château en voyant le point de vue de l’autre à tout moment, avec la possibilité de se téléporter mutuellement à volonté.

L’univers du jeu se déploie dans un château immense de plus de 200 salles à explorer, truffé de secrets cachés. Dix royaumes démoniaques distincts, chacun avec ses propres défis, sont accessibles pour y récolter des runes permettant d’invoquer et de vaincre des démons redoutables. Le système de Soul Gem permet de collecter des âmes uniques issues de chaque ennemi vaincu, dont les énergies peuvent ensuite être canalisées pour déchaîner des attaques dévastatrices. Plus de 40 objets uniques sont à débloquer pour personnaliser l’expérience de dungeon crawling. Des sanctuaires sacrés permettent par ailleurs de dialoguer avec les dieux grecs, de compléter leurs quêtes et d’obtenir en récompense des artefacts légendaires.

La dimension artistique et sonore du projet bénéficie de collaborations de premier plan. La couverture exclusive de l’édition Collector a été réalisée par Maiku No Koe, artiste conceptuel notamment connu pour son travail sur Ninja Gaiden Ragebound. La bande-son est signée Gryzor 87, compositeur dont le portfolio comprend Deathwish Enforcers, Hydorah et Maldita Castilla.

L’édition Collector regroupe le jeu physique complet pour Nintendo Switch ou PlayStation 5, une boîte collector avec l’artwork exclusif de Maiku No Koe, une jaquette réversible, un livret d’instructions, un bon de téléchargement pour Mini Ghost, un standee acrylique chibi de Pampas et Selene, deux CDs de bande originale — incluant la version originale et la version MSX du travail de Gryzor 87 — ainsi qu’un manga de prologue illustré par Maiku No Koe. L’édition Standard comprend quant à elle le jeu physique complet, une jaquette réversible, un livret d’instructions et le bon de téléchargement Mini Ghost.