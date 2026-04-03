Falcom a partagé de nouvelles informations sur Kyoto Xanadu, son action-RPG attendu le 16 juillet 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam au Japon et en Asie. Une sortie occidentale est également confirmée, mais les détails concernant cette version seront communiqués ultérieurement, la coordination avec un partenaire étant encore en cours.

Le jeu se déroule dans une réalité alternative où Kyoto est la capitale du Japon. Les joueurs y incarnent un étudiant qui affronte des monstres et des mystères émanant du grand labyrinthe connu sous le nom de Xanadu. La progression s’articule autour de deux axes complémentaires : les batailles dans le labyrinthe, qui permettent de grandir et de se renforcer, et la vie quotidienne au sein de l’académie, qui permet d’approfondir les liens avec différents personnages.

Quatre nouveaux personnages ont été présentés. Lear Beresford, âgée de 13 ans et doublée par Rina Hidaka, est la cheffe de l’équipe de haut rang « Starry Night Travelers » et présidente du comité disciplinaire. Entrée à l’académie Hirasaka par avance de classe, elle est une agente de la société magique « Nemesis » issue de la prestigieuse famille Beresford d’Angleterre, qui a produit des « Élus » de génération en génération. Son Soul Device est de type outil magique flottant. Eliza Alcott, 18 ans, doublée par Nanako Mori, est l’assistante de Lear et membre du comité disciplinaire. Cette beauté en vêtements masculins, dont la prestance de majordome lui a valu la popularité auprès des étudiantes, a été dépêchée à l’académie aux côtés de Lear après avoir servi la famille Beresford. Son Soul Device est de type rapière. Hosen Suruga, 18 ans, doublé par Nobuhiko Okamoto, dirige l’équipe « Abyssal Investigators » et supervise les installations de recherche de l’académie. Membre du groupe Suruga, l’une des familles composant le syndicat international « Zodiac », il siège au conseil des étudiants en tant que représentant de Zodiac, une fonction qu’il supporte difficilement tant il place sa recherche au-dessus de tout. Son Soul Device reste pour l’instant inconnu. Luana Calderone, 18 ans, doublée par Yukiyo Fujii, est la cheffe de l’équipe « Nameless Fruit » et responsable de la chapelle de l’académie. Étudiante de troisième année débordante de compassion, elle participe activement au bénévolat local et est si vénérée par ses pairs que certains de ses admirateurs la surnomment la « Sainte de Sienne ». Son Soul Device est également inconnu à ce stade.

Le système de combat de Kyoto Xanadu repose sur un mécanisme baptisé « Dual Dimensional » permettant de passer librement entre une action en 2D et une action en 3D. L’intégralité des actions s’effectue via des équipements spéciaux appelés Soul Devices. L’attaque standard permet d’enchaîner jusqu’à trois frappes consécutives, avec des attaques aériennes spécifiques se déclenchant lors des combos en l’air. L’attaque forte, propre à chaque personnage, se combine aux attaques standard pour déclencher des effets variés comme des dégâts accrus contre les ennemis aériens ou un knockback en zone. L’esquive vers l’avant offre une courte période d’invincibilité et permet de passer derrière certains adversaires ; des compétences débloquables ouvrent ensuite l’accès à l’esquive aérienne et à l’esquive-attaque. Le saut dont la hauteur varie selon la durée d’appui peut être enrichi de wall jumps, de doubles sauts et d’une récupération après knockback. Les tirs consomment une jauge pour projeter un « Spirit Bullet », avec une direction variable selon l’inclinaison du stick en 2D et un viseur à l’écran en 3D. Des balles spéciales sont disponibles après déblocage : tirs à tête chercheuse de type Feu, bombes de type Vent et attaques laser de type Glace. La garde réduit les dégâts entrants au prix de la mobilité, et une parade précise au moment de l’impact annule totalement les dégâts tout en déséquilibrant fortement l’ennemi. Le Soul Accel s’active lorsque l’Accel Gauge — alimentée par les dégâts infligés et reçus — atteint son maximum : il renforce les attaques fortes et facilite les parades pour enchaîner sur un Issen. L’Issen lui-même se déclenche en parant au bon moment une attaque avertissante de couleur rouge : il s’agit d’une puissante contre-attaque dont les dégâts sont encore amplifiés si le Soul Accel est actif. Enfin, les Secret Arts, exclusivement disponibles en mode 3D, se déclenchent lorsque la Secret Arts Gauge est pleine et frappent simultanément tous les ennemis présents sur le champ de bataille.