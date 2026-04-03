Entergram et le développeur Nutrients ont annoncé la sortie de Nagi no Koi sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 4 pour le 23 avril 2026, au prix de 2 700 yens. Le jeu sera disponible via l’eShop avec un support des langues anglaise et japonaise.

Nagi no Koi est un visual novel de style japonais dans lequel le joueur lit un récit et effectue des choix à des points de bifurcation pour en modifier le déroulement. La durée de jeu est estimée à six heures en écoutant l’intégralité des doublages. Le jeu est structuré en deux parties : la première se divise en deux chapitres, chacun composé de trois segments suivant la structure narrative traditionnelle japonaise — introduction, apogée et clôture. Une fois les deux chapitres terminés, le joueur peut accéder à la seconde partie de l’histoire.

Le titre se déploie autour de deux récits distincts. Le Chapitre de la Fleur d’Araignée Rouge suit Masahide, dont le rêve de devenir le seigneur de sa terre a été brisé avec son orgueil, le laissant sans fierté. Une jeune femme prénommée Sahana le réprimande alors pour s’être résigné à n’être qu’un rouage de l’administration. Il contracte avec elle un mariage politique sans amour, mais cette relation les transforme progressivement tous les deux. Au fil de son évolution vers une relation passionnée, Masahide choisit de renouer avec un rêve autrefois abandonné. Le Chapitre du Nénuphar met en scène un homme sans mémoire, incapable de se rappeler jusqu’à son propre nom, qui est sauvé par une jeune femme prénommée Suirin. Pour elle, il reconstruit son existence. Par-delà la mer, où résonne l’appel du nagidori, les souvenirs de Kai sommeillent dans les profondeurs marines.

Le casting féminin est assuré par Tanemaki dans le rôle de Suirin, Yurara dans celui de Sahana, Sasorihime pour Shenhua et Sakura pour Aoi. La version console apporte une amélioration significative par rapport à la version Steam : là où seules les quatre héroïnes principales étaient doublées, les éditions Switch 2 et PlayStation 4 ajoutent les voix des personnages masculins et des personnages féminins secondaires pour une expérience entièrement doublée. L’interface utilisateur a également été revue pour l’occasion.

Pour rappel, Nagi no Koi avait été lancé originellement sur PC le 20 août 2021 au Japon, avant de recevoir une version Steam en anglais le 14 janvier 2025. Le jeu contient des représentations de violence, de gore, des références à des actes sexuels et des scènes impliquant la consommation d’alcool.