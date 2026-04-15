The Gecko Gods est un titre d’aventure et d’énigmes qui sort le 16 avril 2026. Il est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,50€. Le jeu est développé par Inresin, un studio indépendant basé à Londres, au Royaume-Uni. The Gecko Gods constitue leur premier projet commercial d’envergure après quelques créations expérimentales plus confidentielles. Avec ce titre, le studio fait son entrée sur le marché des consoles en se concentrant sur une expérience de jeu axée sur l’exploration. La philosophie d’Inresin repose sur la création de mondes invitant à la curiosité, sans guidage excessif. Le studio privilégie des mécaniques de mouvement fluides et organiques, comme la capacité du protagoniste à grimper sur n’importe quelle paroi, afin de proposer une progression naturelle au sein d’environnements atmosphériques.

Histoire

Tout commence par une simple promenade : un petit gecko poursuit un papillon jusqu’à un arbre, mais après un saut raté, il tombe et dérive jusqu’à une île mystérieuse. Il y découvre une tablette ancienne : « Les dieux geckos sommeillent depuis des millénaires… Réveillez-les et redonnez vie à ce lieu oublié. » Sans un mot, notre petit reptile devient le disciple des dieux. Si le scénario sert avant tout de prétexte à l’exploration d’un monde ouvert et à la résolution d’énigmes, l’histoire se dévoile subtilement à travers des peintures et des tablettes. Pour ceux qui s’y intéressent, le récit est simple mais assez intrigant pour donner envie d’en savoir plus. vous pouvez toutefois choisir d’ignorer la narration pour se concentrer sur les puzzles, tandis que les quelques PNJs croisés offrent des conseils basiques sur les activités à faire.

Simple, efficace et aventure

Vous contrôlez un gecko capable de courir, de grimper sur n’importe quelle paroi dans tous les sens, de foncer au sol comme dans les airs et d’interagir avec son environnement. La prise en main est très naturelle ; vous vous ferez vite aux commandes tant elles sont simples et efficaces. Le seul bémol concerne la maniabilité dans les lieux étroits : la caméra peine parfois à suivre, et se retrouver la tête à l’envers peut rendre les contrôles directionnels un peu confus. Heureusement, cela reste gérable et n’entraîne pas de perte de progression majeure.

L’absence de dégâts de chute permet d’ailleurs d’explorer les sommets de l’île sans crainte. Le système de grippage est excellent, même si un angle trop prononcé peut parfois vous faire lâcher prise. Enfin, le système de combat, bien que très basique et peu varié, n’entrave jamais votre plaisir. Il suffit de foncer sur les ennemis pour les vaincre grâce à une visée automatique sur la cible la plus proche. Votre gecko peut toutefois mourir : après plusieurs coups, il perd sa queue et change de couleur avant d’être renvoyé à votre dernière sauvegarde. Notez aussi que la nage est limitée dans le temps : si vous restez trop longtemps dans l’eau, vous mourrez, mais un bateau sera là pour vous aider à franchir les mers. Une fois la première zone franchie, vous pourrez naviguer à bord d’un bateau, ouvrant ainsi le champ des possibles. Rassurez-vous, le cadre reste raisonnable : avec un peu d’observation et de logique, vous ne serez jamais totalement perdu. La navigation est simple et procure ce sentiment grisant de partir à l’aventure, rappelant un certain Zelda: Wind Waker. Vous voyez une île au loin ? Vous pouvez aller voir et peut-être trouver un des dieux geckos ou obtenir une relique après avoir résolu une petite énigme. Les énigmes sont, dans l’ensemble, une promenade de santé : il suffit souvent de suivre une ligne sculptée dans la pierre pour dénicher un interrupteur ou de trouver un indice mural pour résoudre un casse-tête et bien d’autres. Bien que la difficulté augmente légèrement, tout reste abordable pour les amateurs du genre. C’est avant tout votre curiosité qui sera récompensée : n’hésitez pas à vous perdre un peu pour profiter de ce lieu oublié. Le jeu vous encourage à suivre votre instinct : chaque « nous avons vu un truc là-bas » débouche sur une récompense. C’est une excellente aventure à vivre sans se casser la tête.

Une ambiance envoûtante par sa bande-son et sa direction artistique

Vous vous sentirez immédiatement « seul au monde » dans cet univers où la nature a repris ses droits. The Gecko Gods utilise un style minimaliste pour magnifier ses structures anciennes. Le contraste entre votre petite taille et l’immensité des ruines est frappant, accentué par des détails comme les peintures murales qui renforcent l’aspect mystique du lieu. L’immersion sonore est tout aussi réussie : la musique est évolutive. À mesure que vous réussissez vos objectifs, elle gagne en profondeur et en intensité, vous encourageant dans votre exploration. C’est une expérience sereine qui vous invite, entre deux énigmes, à admirer l’horizon pour apprécier le chemin parcouru.

Des graphismes un peu datés et un effet de lumière étrange

Comme mentionné plus tôt, la direction artistique est une franche réussite et installe une ambiance incroyable. En revanche, les graphismes purs se rapprochent d’une esthétique « PS2 » ; un très beau jeu de cette époque, ce qui peut même déclencher une certaine nostalgie chez vous. Cependant les effets de lumière sont assez ratés et omniprésents. Vous remarquerez que les ombres se déplacent image par image, donnant l’impression qu’elles se téléportent au lieu de glisser naturellement. C’est regrettable, car le jeu mise énormément sur ses contrastes. De plus, pour des raisons inconnues, vous verrez souvent des éléments (mer, arbres, statues) clignoter violemment ne savant pas s’il faut mettre de l’ombre ou de la lumière. Ces flashs lumineux totalement aléatoires font tache et peuvent s’avérer fatigants pour vos yeux, d’autant plus qu’ils gâchent certaines panoramiques.

Le 100% de l’exploration agréable

Le jeu dure entre 6 et 7 heures si vous ne faites pas le contenu annexe, qui se résume à chercher des lieux avec les tablettes et à résoudre des énigmes pour libérer les dieux geckos. Si le 100 % vous intéresse, c’est assez stimulant : il faut attraper des insectes en leur fonçant dessus et obtenir des reliques en explorant chaque zone qui se trouvera, souvent, après une énigme. Certains insectes se cachent avec son environnement et d’autres volent les rendant moins accessibles, forçant à vous triturer les méninges. Votre progression est consultable avec la touche X, bien qu’un bug problématique (qu’on espère régler à la sortie) soit présent ; nous en parlerons plus en détail après.

Pour changer l’apparence de votre petit reptile, vous pouvez dépenser vos signes oranges dans des magasins uniques : des miroirs mystiques reflétant le ciel étoilé. Vous récolterez cette monnaie en brisant des vases ou en venant à bout de vos adversaires. En visant le 100 %, vous profiterez des paysages, du calme et des secrets du lieu. C’est un défi abordable qui ne devrait pas prendre plus de 10 heures, car les insectes sont pas trop difficile à capturer et les énigmes ne sont pas trop complexes.

Un super jeu avec des bugs très génants (qui vont être réglés selon les développeurs)

Vous ferez face à des bugs particulièrement horribles qui se cumulent de manière désastreuse. D’un côté, quitter le jeu réinitialise votre progression (insectes, reliques, objectifs), ne conservant que votre dernier emplacement. Cela peut mener à un « hard lock » si vous perdez l’accès à votre bateau en plein voyage sur une île déserte. De l’autre, le menu des objectifs est un piège : y rester plus de quelques secondes fige vos commandes, vous obligeant à redémarrer… et donc à subir le premier bug. Bien que le jeu soit assez intuitif pour vous permettre d’avancer « à l’aveugle », vouloir vérifier vos collectibles devient un risque majeur. Vous devrez donc choisir : progresser sans indication claire ou risquer de tout perdre à chaque coup d’œil au menu. Le magasin de personnalisation, censé rendre votre gecko unique, est malheureusement défaillant. En théorie, vous devez maintenir Y pour valider une couleur, mais l’action ne produit rien. Pire encore, vous constaterez aussi que la fonction de déverrouillage se bloque, vous empêchant ainsi d’obtenir les autres costumes disponibles dans le jeu.