Square Enix et Claytechworks ont révélé de nouveaux détails sur The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, le RPG d’action en HD-2D dont la sortie est prévue le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et Microsoft Store. Le jeu plonge les joueurs dans une quête périlleuse pour briser une malédiction et sauver le royaume, une aventure qui s’étendra sur quatre époques distinctes. Parmi celles-ci, l’Âge de la Magie, une période de prospérité et de tensions, vient d’être détaillée.

L’histoire suit Elliot et Faie, qui doivent traverser le Doorway of Time pour voyager à travers les âges et lever la malédiction pesant sur la princesse Heuria de Huther. Leur périple les mènera de leur époque actuelle, l’Âge de la Préservation, jusqu’à des périodes de plus en plus reculées, chacune marquée par une menace imminente. Les quatre ères explorées sont l’Âge de la Préservation (le présent), l’Âge de la Reconstruction (le Moyen-Âge sombre), l’Âge de la Magie (une ère dorée) et l’Âge des Balbutiements (l’aube de la civilisation).

L’Âge de la Magie, sujet de cette mise à jour, se situe plus loin dans le passé que l’Âge de la Reconstruction. Il représente l’apogée de la prospérité humaine, portée par des avancées technologiques en magie si puissantes qu’elles ont repoussé les tribus de bêtes. Pourtant, derrière cette opulence se profile un avenir de ruine, suggérant que quelque chose ne tourne pas rond dans cette époque. Le royaume de Weyzn incarne cette prospérité, avec ses bâtiments majestueux contrastant avec le Philabieldia peuplé de bêtes que connaît Elliot. La nation repose sur deux institutions de recherche magique rivales : Forthewor, qui poursuit le progrès technologique par tous les moyens, et Formanit, qui privilégie l’enrichissement de la vie des citoyens. La magie est omniprésente dans la vie quotidienne, et les recherches se poursuivent sans relâche.

Quatre personnages clés peuplent cet âge. Fausta, interprétée par Elizabeth Maxwell en anglais et Sayaka Oohara en japonais, est une chercheuse érudite qui a quitté Forthewor pour fonder et diriger l’institut Formanit. Son approche rigoureuse et sincère lui a valu la confiance de ses employés. Marnie, doublée par Suzie Yeung et Sayumi Suzushiro, est une chercheuse de Formanit spécialisée en technologie magique, notamment en ingénierie mécanique. Elle mène des tests sur le terrain des organismes magiques appelés thaumatas et voue une admiration sans bornes à Fausta. Hildebrandt, directeur de Forthewor, est un réaliste ambitieux doublé par Christopher Smith et Show Hayami. Ses compétences en recherche lui ont valu une nomination précoce à la tête de l’institut, et ses percées en développement magique sont saluées par la population de Weyzn. Enfin, Ikarus, chef de la noblesse de Weyzn, est un homme sévère et dévoué à sa charge, interprété par Chris Okawa et Yuuya Uchida. Préoccupé par les méthodes radicales de Forthewor, il entretient une relation de coopération avec Fausta, dont il sollicite les conseils.

Le système de jeu introduit deux mécaniques principales : les améliorations d’armes et les améliorations de magicite. Elliot pourra découvrir sept types d’armes au cours de son aventure, chacune existant en versions plus puissantes. Ces armes, dispersées dans les grottes et ruines des différentes époques, offrent non seulement une puissance accrue, mais aussi des attaques spéciales plus dévastatrices. Certaines armes plus rares se trouvent dans des zones hors du chemin principal, incitant les joueurs à explorer chaque recoin. Une arme plus puissante ouvre également de nouvelles possibilités de combinaisons avec d’autres armes ou de personnalisation via les magicites, encourageant les joueurs à repenser leurs stratégies de combat.

Les magicites, qui confèrent divers effets aux armes, existent en différentes raretés. Plus une magicite est rare, plus son effet est puissant. Par exemple, une magicite de marteau foudroyant ajoutera des éclairs aux attaques spéciales, et les versions plus rares multiplieront les impacts pour toucher une zone plus large. Bien que les magicites plus puissantes aient un coût d’équipement plus élevé, leur rareté réduit ce coût, permettant une personnalisation plus flexible. Les joueurs sont encouragés à en former régulièrement pour augmenter leurs chances d’obtenir des versions rares.

En marge de l’aventure principale, le jeu propose des divertissements sous forme de leçons de magie de Faie. Chaque nouvelle magie apprise débloque un mini-jeu où les joueurs doivent utiliser cette capacité pour accumuler des points. En fonction de leur score, ils recevront des récompenses, notamment des disques permettant d’écouter la bande-son du jeu. Deux leçons ont été dévoilées : Sprint, où le joueur doit dévaler une pente enneigée en accumulant des points avant qu’une avalanche ne le rattrape, et Warp, un parcours de plateformes mouvantes dans un environnement rempli de lave, où il faut se téléporter avec précision pour éviter les pièges.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales promet une aventure riche en exploration, en combats stratégiques et en interactions avec des personnages mémorables, le tout dans un style visuel HD-2D caractéristique des productions récentes de Square Enix. La sortie du jeu est attendue avec impatience pour le 18 juin 2026.