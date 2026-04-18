Bandai Namco lance une vaste opération promotionnelle sur l’eShop Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour le mois d’avril 2026, avec une cinquantaine de titres concernés et des prix planchers inédits sur plusieurs références de son catalogue.

Parmi les baisses de prix les plus marquantes sur Switch 2, Dragon Ball: Sparking Zero passe de 59,99 à 39,59 euros, Little Nightmares 3 de 39,99 à 26,48 euros, Shadow Labyrinth de 29,99 à 19,79 euros, Pac-Man World 2 Re-Pac de 29,99 à 23,99 euros, et Tamagotchi Plaza de 49,99 à 39,99 euros.

Du côté de la Switch classique, la liste est nettement plus fournie et réserve quelques opportunités particulièrement intéressantes. Dragon Ball: Sparking Zero y est également disponible à 39,59 euros contre 59,99 habituellement, tandis que Dragon Ball: The Breakers tombe à seulement 2,99 euros au lieu de 19,99. Dragon Ball FighterZ descend à 9,59 euros pour un prix de base de 59,99, et Dragon Ball Xenoverse 2 s’affiche à 5,99 euros contre 19,99. Dragon Ball Z: Kakarot passe de 19,99 à 14,99 euros, et Super Dragon Ball Heroes: World Mission chute de 59,99 à 9,59 euros.

Freedom Wars Remastered, qui figure parmi les nouveaux prix planchers signalés par l’éditeur, est proposé à 15,99 euros au lieu de 39,99. Ni no Kuni atteint un niveau de prix historiquement bas à 9,59 euros pour un titre habituellement vendu 59,99. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster passe de 49,99 à 14,99 euros, Tales of Graces f Remastered de 39,99 à 19,99 euros, et Tales of Xillia Remastered de 39,99 à 29,99 euros.

Les amateurs de jeux de combat et d’adaptations d’animés trouveront également leur compte avec JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R à 9,99 euros au lieu de 49,99, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash à 19,79 euros contre 59,99, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections à 23,99 euros au lieu de 59,99, My Hero One’s Justice à 4,99 euros contre 19,99, et My Hero One’s Justice 2 à 9,99 euros au lieu de 39,99. Captain Tsubasa: Rise of New Champions descend quant à lui à 4,79 euros pour un prix initial de 39,99.

Côté licences Gundam, Gundam Breaker 4 passe de 59,99 à 29,99 euros et SD Gundam Battle Alliance de 59,99 à 17,99 euros. Super Robot Wars Y est pour sa part disponible à 39,59 euros au lieu de 59,99.

Les titres Disney ne sont pas en reste avec Disney Magical World 2 et Disney Tsum Tsum Festival tous deux à 19,99 euros contre 49,99 chacun. Le bundle Little Nightmares 1 & 2 descend à 14,99 euros pour un prix habituel de 49,99, Sword Art Online: Fractured Daydream à 19,79 euros au lieu de 59,99, et That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles à 14,99 euros contre 49,99.

Ace Combat 7 profite lui aussi de la promotion en passant de 59,99 à 29,99 euros. God Eater 3 chute de 59,99 à 9,59 euros. Spy x Anya: Operation Memories passe de 49,99 à 19,99 euros, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom de 49,99 à 14,99 euros, et Ultra Kaiju Monster Rancher de 49,99 à 19,99 euros.

Les nostalgiques des classiques pourront se tourner vers Namco Museum Archives Vol. 1 à 4,99 euros au lieu de 19,99, Mr. Driller DrillLand à 1,99 euros contre 29,99, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie à 7,49 euros pour un prix de base de 29,99, et Once Upon a Katamari à 29,99 euros au lieu de 39,99. Patapon 1 + 2 Replay est proposé à 19,79 euros contre 29,99, QuickSpot à 4,99 euros au lieu de 19,99, et Towa and the Guardians of the Sacred Tree à 19,79 euros contre 29,99. Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival passe de 49,99 à 19,99 euros, et Tamagotchi Plaza de 39,99 à 31,99 euros sur Switch.

Concernant The Dark Pictures Anthology, les épisodes Little Hope et Man of Medan sont tous deux disponibles à 9,99 euros chacun, contre 19,99 euros habituellement.

L’ensemble de ces promotions est actif jusqu’au 30 avril 2026 sur l’eShop Nintendo.

Switch 2

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 49.939.99

Jeu Prix actuel (€) Ancien prix (€) Dragon Ball: Sparking Zero 39.59 59.99 Little Nightmares 3 26.48 39.99 Pac-Man World 2 Re-Pac 31.99 29.99 Shadow Labyrinth 19.79 29.99 Tamagotchi Plaza 39.99 49.99

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