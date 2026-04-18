Les dataminers ont récemment exhumé des fichiers audio non utilisés dans Resident Evil Re:Verse, ravivant les spéculations autour d’un possible retour du mode Mercenaries. Ces découvertes surviennent alors que Capcom a déjà annoncé l’ajout d’un mini-jeu pour mai, suivi d’une extension narrative. Si l’éditeur n’a pas encore révélé la nature exacte de cette mise à jour, les éléments découverts dans les données du jeu laissent penser que le célèbre mode compétitif pourrait enfin faire son apparition.

Le mode Mercenaries, introduit pour la première fois dans Resident Evil 4 en 2005, est rapidement devenu l’un des éléments les plus appréciés de la série. Son principe, simple mais addictif, repose sur des sessions chronométrées où le joueur doit éliminer un maximum d’ennemis avant l’expiration du temps. Chaque élimination prolonge légèrement le compte à rebours, tandis que les bonus de score et les multiplicateurs encouragent une approche stratégique. Ce mode a marqué les esprits par son intensité, son replayability et son système de classement, qui pousse les joueurs à optimiser leurs performances pour gravir les échelons.

Au fil des années, Mercenaries s’est imposé comme un incontournable de la franchise, au point d’avoir droit à sa propre déclinaison sur Nintendo 3DS avec Resident Evil: The Mercenaries 3D en 2011. Ce spin-off rassemblait des cartes et des personnages issus de plusieurs opus de la série, offrant une expérience autonome centrée sur le score et la compétition. Bien que le jeu ait reçu des critiques mitigées pour son manque de contenu, il a confirmé l’attachement des fans à ce mode, qui incarne l’essence arcade de Resident Evil.

L’impact de Mercenaries dépasse le simple divertissement : il a influencé la manière dont les joueurs abordent les jeux de la série. En encourageant une maîtrise parfaite des mécaniques de combat, des déplacements et des armes, il a contribué à façonner une communauté de speedrunners et de compétiteurs. Des records sont régulièrement battus et partagés en ligne, perpétuant l’héritage du mode bien au-delà de la sortie des jeux. Son absence dans les derniers opus, notamment dans Resident Evil Village, a d’ailleurs été regrettée par une partie des fans, qui espéraient son retour sous une forme modernisée.

I was digging through Resident Evil Requiem files and found something that could be related to future extra mode / Mercenaries

Here’s some of the tracks I found#ResidentEvil pic.twitter.com/Wy69G2uK7X — SYRKOV (@MasyaSYRKOV) April 17, 2026

Les pistes audio découvertes dans Resident Evil Re:Verse semblent confirmer cette attente. Parmi les fichiers partagés en ligne, l’un d’eux se distingue par un compte à rebours sonore, un élément caractéristique de Mercenaries. Un autre extrait présente une musique rythmée, rappelant l’ambiance électrique des sessions de jeu. Bien que Capcom n’ait pas encore officialisé l’utilisation de ces pistes, leur présence dans les fichiers du jeu suggère qu’elles pourraient être liées à une future mise à jour. Le timing coïncide avec les déclarations de Koshi Nakanishi, directeur du jeu, qui avait évoqué l’ajout d’un mini-jeu pour mai sans en préciser le contenu.

Si Mercenaries venait à être intégré à Resident Evil Re:Verse, il pourrait apporter une dimension compétitive bienvenue à un jeu principalement axé sur le multijoueur en ligne. Le mode s’adapterait parfaitement à l’univers de Re:Verse, qui met en scène des affrontements entre les personnages emblématiques de la série. Les cartes et les mécaniques de combat du jeu offriraient un terrain idéal pour des sessions endiablées, où les joueurs pourraient s’affronter pour obtenir les meilleurs scores. Une telle addition pourrait également relancer l’intérêt pour Re:Verse, dont le succès a été mitigé depuis son lancement.