Mindscape et Spin Master ont officialisé leur collaboration pour le développement d’un jeu vidéo inspiré de la franchise Unicorn Academy, disponible sur l’ensemble des principales plateformes de jeu. Ce partenariat confère à Mindscape les droits mondiaux pour les éditions numériques et physiques du titre, marquant ainsi une étape majeure dans l’expansion de l’univers de la série vers le gaming.

Unicorn Academy s’inspire d’une série littéraire à succès écrite par Julie Sykes et publiée initialement par Nosy Crow, avant d’être distribuée en Amérique du Nord par Penguin Random House. L’adaptation en série animée, diffusée sur Netflix, a connu un succès notable dans la catégorie Kids & Family de la plateforme. La franchise a généré plus de 500 millions de vues sur YouTube, cumulant plus de 2,2 milliards de minutes de visionnage, ainsi que 110 millions de vues sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Snapchat. Les contenus audio et musicaux associés ont également atteint 35 millions de streams à l’échelle mondiale. Parallèlement, Unicorn Academy s’étend à travers un programme de produits dérivés couvrant les jouets, les vêtements et les articles lifestyle.

Le jeu vidéo en développement promet d’approfondir l’univers de la série en proposant une aventure interactive inédite. Pour la première fois, la licence fera son apparition sur Nintendo Switch, aux côtés des autres consoles et du PC. Les joueurs seront invités à incarner un élève de première année à l’Académie des Licornes, située sur l’île du même nom. Le titre permettra de créer un avatar personnalisé, de rencontrer une licorne unique et de développer une relation avec elle pour débloquer des pouvoirs magiques. L’histoire s’articulera autour d’une menace incarnée par Ravenzella, dont le complot vise à corrompre et prendre le contrôle de l’île. Les héros de la série, comme Sophia, accompagneront le joueur, offrant la possibilité d’incarner ces personnages emblématiques pour contrer les plans maléfiques.

Le gameplay mêlera exploration, interaction avec les licornes et résolution d’énigmes légères. Les joueurs devront nourrir, toiletter et entraîner leur licorne, tout en exploitant ses pouvoirs élémentaires pour progresser dans l’aventure. Le studio allemand Aesir Interactive, connu pour son expertise dans les jeux d’aventure équestres, notamment la série Windstorm, sera chargé du développement. Mindscape et Aesir collaborent depuis plusieurs années, ce qui garantit une adaptation fidèle et immersive de l’univers de Unicorn Academy.

Yves Saada, responsable des partenariats stratégiques chez Spin Master, souligne l’importance de cette collaboration : « Donner vie à la magie d’Unicorn Academy sur les principales consoles et PC offrira aux fans une nouvelle manière interactive de s’immerger dans les aventures des personnages. L’engagement de Mindscape à créer des expériences de qualité en fait un partenaire idéal pour cette franchise appréciée. » De son côté, Mark Huijmans, PDG de Mindscape, exprime son enthousiasme : « Nous sommes ravis de travailler avec un leader expérimenté du divertissement pour enfants comme Spin Master et de transposer cet univers adoré dans le monde du jeu vidéo. Le jeu permettra aux fans et aux joueurs de créer leur propre personnage, de nouer des amitiés et de vivre leur propre aventure à l’Académie des Licornes. »

Le titre vise à capturer l’essence de la série, en mettant en avant les thèmes de l’amitié, de la magie et de l’aventure, tout en proposant une expérience accessible à la fois aux fans existants et aux nouveaux publics. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais l’annonce confirme l’ambition des deux entreprises de proposer une adaptation fidèle et engageante de cette franchise populaire.