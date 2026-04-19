Chase, Stella, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky et Romy sont de retour. Vous l’aurez compris ! Les héros préférés de nos chères têtes blondes sont conviés à participer au championnat Rescue Wheels à bord de leurs engins d’intervention. Que vaut Paw Patrol, La Pat’ Patrouille : Rescue Wheels – Championnat sur Nintendo Switch ? C’est ce que nous allons voir…

Quand la Pat’ Patrouille rencontre Mario Kart

Ce nouvel opus nous emmène dans un jeu de voitures résolument familial, où la célèbre équipe de chiots met de côté les missions de sauvetage pour se lancer dans des courses endiablées à bord de leurs véhicules. Le titre s’inspire clairement des codes du genre popularisés par des références comme Mario Kart, en proposant des affrontements dynamiques et accessibles à tous. Ici, pas de coopération : chaque pilote court pour sa propre victoire, et il faudra faire preuve d’adresse et d’un brin de stratégie pour espérer terminer en tête. Le jeu met ainsi l’accent sur des courses rapides et rythmées, où les retournements de situation sont fréquents. Jusqu’à six personnages peuvent se tenir sur la ligne de départ, chacun disposant de ses propres capacités. Pendant la course, il est possible de récupérer des objets disséminés sur le circuit, symbolisés par des écussons de la Pat’ Patrouille. Ces derniers permettent d’obtenir aléatoirement des bonus offensifs ou défensifs, venant pimenter les affrontements et offrir des opportunités pour prendre l’avantage sur ses adversaires.

Un gameplay adapté aux plus jeunes

Comme nous l’avons évoqué plus haut, Paw Patrol, La Pat’ Patrouille : Rescue Wheels – Championnat s’adresse aux plus jeunes. Le gameplay proposé est donc adapté à nos bambins. Au premier lancement du jeu, un tutoriel nous est proposé pour nous familiariser avec les commandes du titre. Au besoin, ce tutoriel se trouve dans le menu principal et est donc très facilement accessible. On y découvre un gameplay vraiment simple, avec la touche B pour accélérer, Y pour utiliser un objet, X (à maintenir) pour réapparaître, le bouton ZL pour un dérapage et A (ou ZR) pour effectuer des cascades. Justement, parlons de ces dernières ! Le tutoriel n’évoque que la touche A pour les accomplir, mais comme nous devons maintenir B pour accélérer, le combo n’est pas ce qui se fait de mieux. Heureusement qu’il y a le bouton ZR ! (surprenant d’ailleurs qu’il ne soit pas mentionné dans le tutoriel). Nous pouvons réaliser des cascades quand bon nous semble, à tel point que l’IA en fait constamment et cela peu vite devenir énervant. L’utilité de les réaliser est de remplir une jauge qui, une fois pleine, nous permet d’utiliser une capacité spéciale propre à chaque personnage. Il faudra cependant être en l’air pour l’activer. Le titre propose également deux options très utiles pour les plus jeunes : la conduite et les cascades automatiques. Petite précision qui a son importance : dans les paramètres du jeu, il est possible de modifier les touches que nous souhaitons utiliser, ce qui est une excellente chose. En résumé, le jeu se prend très facilement en main, mais la gestion des cascades laisse à désirer.

Un contenu que l’on aurait aimé un peu plus conséquent

Paw Patrol, La Pat’ Patrouille : Rescue Wheels – Championnat nous propose trois modes de jeu. Le premier est le mode « Partie Rapide », qui nous permet de choisir notre personnage et prendre part de suite à la course ou à l’arène de notre choix seul ou à deux, puisque le titre propose un mode deux joueurs en local. Pour les courses, le but est d’arriver le premier. Pour les arènes, il nous faut récupérer plus de friandises pour chiens que nos concurrents. Nous reviendrons sur leur utilité un peu plus bas. Le deuxième est « Championnat Mission Tout-Terrain ». Il s’agit là du mode principal, légèrement scénarisé où nous devons affronter Mr. Hellinger au cours de courses ou dans des arènes. C’est également dans ce mode que nous pouvons débloquer des personnages. Enfin, « Coup des Chiens » qui nous permet de prendre part à trois coupes, chacune composée de quatre circuits. Ces deux derniers modes sont malheureusement uniquement jouables en solo. Comme évoqué plus haut, les friandises pour chiens ne servent pas uniquement au mode arène. En récupérer au cours de nos parties nous permettra de débloquer de la cosmétique afin de personnaliser nos engins (couleur, roues, turbo et stickers). Pour résumer, le jeu nous propose un total de dix personnages (dont trois à débloquer), trois coupes et arènes, et douze circuits. Cela fait tout de même peu pour un jeu vendu 39,99€.

Une bande-son réussie mais une technique décevante

Là où Outright Games a réussi son coup, c’est bien sur l’ambiance du titre. Les fans de la licence seront ravis, car nous retrouvons des lieux emblématiques (la Grande Vallée, la montagne ou encore la jungle), les personnages qui font le succès de la série (tous ne sont pas présents) ou encore la bande-son même si cette dernière n’est pas sans défaut. Cette dernière fait mouche grâce au doublage français des personnage et aux explications orales qui permettent aux plus jeunes d’avoir les objectifs sans les lire. Malheureusement, la bande-son devient vite répétitive. Il est toutefois possible d’en baisser le volume dans les options. Graphiquement parlant, le jeu ne fait pas honneur à la Nintendo Switch avec des décors flous et peu détaillés. Même si le jeu est avant tout destiné aux enfants, il y aurait pu avoir des efforts de fait sur ce point. Toujours est-il que le titre reste très coloré, fidèle à la licence. Les personnages et engins sont reconnaissables et pour le coup, très bien modélisés. Côté sensations, nous avons l’impression d’avoir le pied sur la pédale de frein. Alors certes, il y a trois modes de difficulté proposés, mais cela n’aura qu’un faible impact sur les concurrents, qu’il sera parfois impossibles à semer. On pourra toujours se contenter de les rattraper et les doubler. On note également une IA qui, par moments, a des lacunes : bugs de collision ou concurrents bloqués au même endroit tout au long de la course… Cela reste tout de même léger et ne vient pas entacher l’expérience des plus jeunes.