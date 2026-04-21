Ys est une des licences de RPG emblématique du studio Nihon Falcom. Une licence qui depuis 1987 compte désormais dix opus majeurs dont le dernier en date Ys X Nordics a eu une ressortie sur Nintendo Switch 2 et d’autres plateformes récemment. Un opus plutôt acclamé pour son gameplay toujours plus dynamique et son aspect technique bien plus soigné et coloré que d’habitude grâce aux nouvelles technologies du studio Falcom. Toutefois, nous sommes ici pour parler d’une autre sortie non sans lien avec Ys X, et c’est l’éditeur Marvelous, qui veut certainement profiter du succès du 10e jeu pour faire un peu parler de lui avec Ys Memoire: Revelations in Celceta à venir enfin en Occident sur Nintendo Switch en ce mois d’avril 2026, et que nous avons pu parcourir longuement avec nos Joy-Con.

Après les Nordic, retour d’une mémoire

Nous l’avions mentionné mais Ys Memoire: Revelations in Celceta n’est pas sans lien avec Ys X et nous devons un peu développer sur la série afin d’aider à la compréhension. Avant cela, il nous faut tout de même souligner un défaut majeur du jeu, surtout en passant après les récents opus numérotés de la série, nous parlons de la traduction uniquement anglaise du jeu, témoignage de cette époque où avoir une traduction juste anglaise du jeu était une chance. Toutefois au vu des opus récents et des efforts effectués dernièrement, il va sans dire que faire un pas en arrière sans traduction française est déconcertant pour tout le monde notamment le nouveau public français issu des derniers jeux et s’attendant à avoir la même chose ici. Pour un jeu datant de 2012 sur PSVita et revenant en 2026 sur Nintendo Switch, il y a potentiellement des histoires de droits d’édition expliquant le retour d’une localisation par Marvelous mais justement celui-ci est également capable de proposer des jeux en francais et c’est ainsi surtout une économie de budget, puis certainement de la paresse.

Cela rend ainsi la compréhension sur les événements et le contexte bien moins clairs et rend ainsi Ys Memoire: Revelations in Celceta bien moins accessible que les récents jeux Ys mais nous allons expliquer cela en français pour aider à mieux resituer. Tout d’abord, pour un nouveau joueur découvrant la série Ys, il faut commencer par souligner que les opus s’attardent sur les aventures du même héros Adol a travers des périodes différentes et sur différents territoires, un genre de chronique et biographie de ce personnage. Cela ne signifie pas que chaque opus numéroté se suive, certains sont des suites, d’autres des prequels, il faut plutôt voir Ys comme une grande chronique où nous choisissons le chapitre que nous voulons lire. Ainsi malgré la numérotation, Ys X Nordics est un chapitre qui se déroule après les événements du 1er et 2d jeu mais avant les événements de Celceta considéré par le studio comme étant le 4e chapitre canonique. Nous ajoutons cette parenthèse canonique car deux jeux Ys IV existent mais le studio Falcom a officiellement statué sur la chronologie et considère ainsi le jeu PSVita Ys: Memories of Celceta comme le véritable 4e chapitre.

Voici donc le lien entre Ys X et ce Ys Memoire: Revelations in Celceta, qui fait ainsi simplement suite aux événements de Ys X Nordics. Nous incarnons ainsi un Adol épuisé arrivant sur les terres de Celceta et en proie à une amnésie. Il s’effondre en plein milieu du village de Casnan et nous reprenons le contrôle à son réveil en faisant la connaissance d’un étrange informateur du nom de Duren, qui prétend avoir connu Adol par le passé. En sauvant des ouvriers de la mine proche du village, les deux font forte impression face au gouverneur général Griselda qui leur confie ainsi pour mission de dessiner une carte de la region de Celceta. Notamment la forêt dont on dit que personne n’a réussi à en sortir pour dresser une véritable carte des lieux et laissant ainsi planer de grands mystères sur la région. C’est ainsi que débute ce chapitre des aventures d’Adol d’une bonne trentaine d’heures à parcourir pour faire la lumière sur tout ce qui entoure Celceta, les enjeux et les souvenirs d’Adol.

En termes d’expérience, la licence Ys n’a eu de cesse de repousser les possibilités d’un action-RPG et nous constatons l’évolution de la formule a chaque nouveau jeu jusqu’au récents Ys X qui a su convaincre sur cet aspect de l’expérience. Ys Memoire: Revelations in Celceta étant basé sur un jeu de 2012, il va sans dire que nous faisons un retour en arrière sur de nombreux points. Déjà en termes de graphismes, il y a forcément une régression par rapport a Ys X sur la beauté des couleurs et rendu 3D cel shading, la fluidité des animations de personnages, les textures et détails des environnements. Il y a un ajustement certain de la résolution et du rendu pour convenir à un affichage sur Nintendo Switch mais il va sans dire que la console est capable de bien mieux, la preuve avec Ys X. Inutile aussi de mentionner que vu que le jeu est un genre de portage compatible avec la Nintendo Switch, les spécificités de la Nintendo Switch 2 sont encore moins exploitées. On se satisfera du fait que le jeu soit globalement stable en TV comme en portable.

Sur la partie gameplay, comme beaucoup de jeux du genre, nous contrôlons notre héros en temps réel à travers plusieurs environnements en 3D. Durant notre exploration, nous pouvons interagir avec les PNJ afin d’obtenir quelques quêtes annexes à effectuer pour gonfler la durée de vie et obtenir des bonus, nous pouvons aussi faire nos réserves d’objets dans des boutiques ou gérer notre équipement. Il y a également la présence d’un forgeron pour renforcer nos équipements en utilisant des matériaux pour obtenir des passifs à combiner pour avoir des équipements bien plus efficaces. Les environnements sont variés et au-delà des zones habitées ce n’est plus forcément des habitants chaleureux qui vous attendent mais plutôt des menaces hostiles comme des monstres plus ou moins puissants. Il va sans dire que l’équipement que vous avez apprêté pour vos protagonistes n’est pas là pour faire joli mais pour riposter ou simplement exterminer l’ennemi en face de vous.

Pour ce faire, le gameplay reprend une bonne partie des bases des éléments du genre ou de la série. Les combats sont en temps réel sans aucune forme de transition sur les décors du jeu. Les commandes sont également légèrement customisables mais pour faire simple nous avons une touche d’attaque, une touche de garde, une pour l’esquive, une pour utiliser des techniques de combat, une pour utiliser notre spécial et une pour changer de personnage en temps réel. Pour vaincre nos ennemis, il s’agit de nous diriger vers eux, enchaîner nos attaques suivies de nos techniques voire de notre spécial afin d’amener leur barre de vie à zéro. Les techniques consomment une certaine quantité de SP que nous pouvons remonter en enchaînant nos attaques, de même notre spécial requiert de remplir une jauge d’énergie en combattant. Rien de bien original jusque-là, la subtilité provenant surtout de l’esquive et de la garde. Selon votre timing, vous bénéficierez d’effets spéciaux qui sont véritablement à maîtriser pour venir à bout des ennemis les plus puissants et les boss.

En parant au dernier moment une attaque, vous n’allez pas juste réduire mais annuler les dégâts et bénéficier temporairement d’un effet permettant d’infliger des coups critiques en continu. En esquivant au dernier moment, le temps se figera et vous pourrez alors temporairement rouer l’ennemi de coup sans aucune riposte possible de sa part. Soulignons aussi les différents types d’attaques/techniques entre entaille, tranche et perçage. Le but étant d’attaquer avec le type contre lequel l’ennemi présente une faiblesse pour mieux entamer sa vie et chaque personnage ayant aussi ses spécialités il convient d’envisager le meilleur personnage à utiliser dépendamment de l’ennemi en face de vous. Pour cette ressortie Nintendo Switch, il n’y a aucun ajout majeur sur les différents points que l’on a évoqués jusqu’à présent, que ce soit sur l’histoire, la localisation, l’aspect visuel ou encore le gameplay. En revanche, et nous terminerons sur ce point, sur la partie sonore du jeu, cette version Nintendo Switch se permet un réarrangement totale de celle-ci avec une instrumentalisation moderne permettant ainsi de redécouvrir les très bonnes musiques de cet opus. Les plus nostalgiques peuvent échanger à n’importe quel moment avec la bande-son originale, ce qui permet de contenter le plus grand monde, bien que certains thèmes anecdotiques le restent même avec une nouvelle instrumentalisation. Dommage aussi de ne pas avoir proposé un doublage intégral en japonais et en anglais pour cette occasion mais l’économie de budget était certainement bien plus importante pour Marvelous.