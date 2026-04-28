Dans le paysage du survival horror, on pense souvent à la gestion d’inventaire ou aux attaques furtives. Mais la terreur la plus pure survient quand les seules options valables sont la course éperdue ou l’immobilité dans l’ombre. Et si à cette équation déjà anxiogène, on ajoutait la responsabilité d’un enfant à naître ? C’est le pari aussi audacieux qu’inconfortable tenté par Amnesia: Rebirth, une œuvre qui, loin de n’être qu’une simple suite, tente de redéfinir les contours de l’horreur psychologique sur la nouvelle console de Nintendo. Sorti initialement en 2020 sur d’autres supports, le titre débarque sur Switch 2 dans une version censée allier la précision narrative du studio à la portabilité de la machine. Est-ce que le cauchemar supporte le voyage ?

« On » n’est pas seule dans le noir

On ne présente plus Frictional Games, ce studio suédois indépendant qui, depuis 2006, façonne l’horreur à la première personne comme peu d’autres savent le faire. Vénéré pour le traumatisme fondateur qu’était Amnesia: The Dark Descent (2010) et respecté pour la claque philosophique et existentielle SOMA (2015), le studio a toujours su mêler la fragilité du joueur à des thématiques lourdes comme le deuil, la conscience ou la mémoire. Avec Rebirth, Frictional reprend les commandes après avoir confié l’épisode A Machine for Pigs à The Chinese Room. On sent immédiatement la patte des créateurs originels : une maîtrise du rythme et une volonté de ne jamais sacrifier le récit sur l’autel du jumpscare facile. Oubliez le château de Brennenburg. Nous sommes en 1937, soit près d’un siècle après les mésaventures de Daniel. On incarne Anastasie « Tasi » Trianon, une dessinatrice industrielle française dont l’avion s’écrase en plein désert algérien lors d’une expédition minière. Le but du jeu n’est pas seulement de survivre, mais de comprendre. À son réveil au milieu des débris brûlants, Tasi est seule et amnésique. Où est passé son mari, Salim ? Où est le reste de l’équipage ? Et surtout, pourquoi cet enfant qu’elle porte se met-il à grandir à une vitesse terrifiante au fil des heures ? On progresse donc dans des environnements qui oscillent entre le soleil de plomb du désert – une menace en soi, où l’on doit chercher l’ombre pour ne pas défaillir – et les entrailles sombres de cavernes antédiluviennes. Là où The Dark Descent misait tout sur l’obscurité oppressante, Rebirth joue la carte du contraste, offrant des visions d’un autre monde aux soleils verts et à l’architecture impossible. On y cherche son mari, on y fuit des créatures à l’affût, et on tente de recoller les morceaux d’une mémoire fragmentée. L’intrigue, aux forts relents lovecraftiens, parle de sacrifice, de transmission et de ce qu’on est prêt à abandonner pour ceux qu’on aime.

Entre errance et fuite

Frictional ne réinvente pas sa formule ici, et c’est tant mieux pour les puristes, même si quelques ajustements notables méritent d’être soulignés. Amnesia: Rebirth est un jeu à la première personne où le combat est totalement absent. On n’a pas d’arme. On ne peut que fuir, se cacher ou résoudre des énigmes. On note l’introduction d’une mécanique de « Check Baby » : une simple pression sur un bouton permet à Tasi de se toucher le ventre et de parler à son enfant. C’est un mécanisme étonnant, qui sert à la fois à calmer la jauge de « peur » de l’héroïne et à ancrer la narration dans l’intime. Parlons de cette peur. Fini le système de santé et de santé mentale séparés. Ici, si on reste trop longtemps dans le noir ou si on subit une agression, Tasi entre en « lutte ». Si on rate le QTE (quick time event), on ne « meurt » pas vraiment. Le jeu nous repositionne dans un coin, et l’ennemi parfois disparaît. C’est un choix de design controversé : s’il préserve le rythme de la narration sans frustration de « Game Over », il a le défaut d’éventer la menace. Sur Switch 2, lors d’une session nomade, on s’est surpris à moins craindre la mort qu’à l’accoutumée, ce qui atténue la pression inhérente au genre. Comptez entre 8 et 10 heures pour une première exploration minutieuse. Le jeu propose trois fins (une bonne, une mauvaise, une secrète). Si l’on peut techniquement recharger une sauvegarde pour voir les variantes, l’intérêt d’une seconde run complète est limité. Le titre est très scénarisé et les phases de marche forcée dans les déserts ne se prêtent pas forcément à une revisite immédiate. La quête des notes et des souvenirs disséminés peut néanmoins pousser les complétistes à fouiller chaque recoin. C’est une œuvre qui se vit intensément, mais une fois, comme un bon roman noir qu’on a du mal à rouvrir immédiatement après l’avoir refermé.

Une beauté du détail ternie par l’humain

Sur le plan visuel, Amnesia: Rebirth est un titre qui joue constamment sur les contrastes, et son bilan graphique est à l’image de ses environnements : une alternance de grande maîtrise et de faiblesses plus terre-à-terre. D’un côté, on ne peut que saluer l’incroyable travail artistique et architectural abattu par Frictional Games. La première force du titre réside dans la diversité de ses décors. On passe d’un désert algérien brûlant où la lumière du soleil devient une menace tangible, à l’exploration de forts militaires désaffectés ou de cavernes étouffantes. Le jeu offre même, à intervalles réguliers, des visions dantesques d’un « autre monde », où les soleils sont verts et les architectures massives défient les lois de la physique. Ces panoramas, qui évoquent des civilisations antédiluviennes ou des dimensions lovecraftiennes, sont particulièrement soignés et participent grandement à l’atmosphère dépaysante du titre. Les éclairages dynamiques sont, comme souvent chez le studio suédois, un élément central de l’expérience. Qu’il s’agisse de la lueur vacillante d’une allumette ou de la lumière blafarde d’une lanterne, la gestion des ombres sculpte l’angoisse de manière remarquable. Cependant, cette réussite esthétique se heurte à un écueil technique récurrent qui empêche l’immersion d’être totale : la modélisation des personnages humains. À chaque fois que Tasi croise un autre être humain ou assiste à une scène censée être chargée d’émotion, le rendu visuel déçoit. Les animations sont un poil raides et les modélisations faciales sont douteuses. Il y a un décalage frappant entre la splendeur inquiétante des couloirs de pierre et le manque de naturel des visages. Si l’on peut aisément attribuer cela aux contraintes budgétaires d’une production indépendante, il n’en demeure pas moins que ces faiblesses techniques nuisent aux moments clés où l’émotion et la narration devraient prendre le dessus, ce qui est fort dommage pour un titre qui mise autant sur son histoire que sur son ambiance visuelle. Sur ce terrain, Frictional est souverain. Rebirth impose le port du casque, et c’est encore plus vrai sur une console hybride. Le sound design est une leçon de mise en scène sonore. On entend chaque grain de sable crisser, chaque respiration haletante de Tasi, mais surtout, on entend les coups sourds dans le noir, les frottements d’une chose qui rampe. La voix d’Alix Wilton Regan (Tasi) est une performance remarquable qui porte le jeu à bout de bras. Elle est crédible, terrifiée mais jamais passive, et son accent français naturel ajoute une texture bienvenue. La bande-son de Mikko Tarmia, discrète mais toujours au service de la tension, achève de nous plonger dans une bulle d’angoisse, même assis confortablement dans le métro ou son canapé.

L’arme fatale ?

Alors, Amnesia: Rebirth parvient-il à se faire une place de choix dans l’héritage laissé par The Dark Descent ? La réponse est nuancée, et elle dépend entièrement de ce que l’on vient chercher dans les ténèbres de Frictional Games. Si l’on attendait un survival horror brutal, capable de nous faire lâcher la manette de terreur comme en 2010, on risque fort de rester sur sa faim. Le studio a clairement fait le pari du récit, au point d’en avertir le joueur dès les premières minutes : il s’agit ici de s’immerger dans une histoire, plus que de survivre à une mécanique punitive. On doit reconnaître que cette ambition narrative est en grande partie couronnée de succès. L’incarnation de Tasi Trianon est une véritable réussite. Sa voix, son caractère bien trempé de Française ne mâchant pas ses mots, et surtout cette grossesse qui agit comme un second cœur battant au rythme de l’horreur, tout cela confère à l’aventure une dimension intime rarement atteinte dans le genre. Le jeu parvient à aborder les thématiques du deuil, du sacrifice et du rapport au corps sans jamais tomber dans le voyeurisme, ce qui force le respect. L’univers lovecraftien, sublimé par des visions d’un autre monde aux soleils verts, est artistiquement remarquable et offre un vrai bol d’air (vicié) après l’oppression des couloirs sombres. Mais cette focalisation sur l’histoire a un prix. En sacrifiant la peur viscérale sur l’autel du scénario, Rebirth s’expose à un rythme parfois poussif et à des phases d’errance où l’on s’agace plus qu’on ne tremble. Le système de « mort », ou plutôt d’absence de mort véritable, est une faute de goût pour un jeu d’horreur. Savoir que se faire attraper par un monstre nous téléportera simplement un peu plus loin dans le niveau, ou pire, fera disparaître la menace, anéantit toute la tension patiemment construite par les décors et la bande-son. On ne craint plus la sanction, on subit juste une coupure publicitaire cauchemardesque avant de reprendre notre route. Par ailleurs, aussi belle soit l’aventure, elle achoppe sur des finitions techniques qui gâchent l’émotion. Autant les grottes et les temples oubliés sont magnifiques, autant la raideur des personnages humains croisés en chemin casse l’immersion à des moments cruciaux où l’on devrait avoir le cœur serré.