Il est des jeux qui, dès leur sortie, semblent conçus pour ne plaire qu’à une poignée d’initiés. Des ovnis ludiques qui refusent de choisir leur camp, oscillant entre deux genres sans jamais s’excuser de leur nature hybride. Sigma Star Saga, lors de sa sortie sur Game Boy Advance en 2005, appartenait à cette catégorie d’objets fascinants et rugueux, développé par les Californiens de WayForward, un studio qui, avant de devenir mondialement célèbre pour la demi-génie aux cheveux violets Shantae, écumait les projets sous licence (Nickelodeon, Barbie) pour financer ses œuvres plus personnelles. Aujourd’hui, en 2026, ce titre culte nous revient dans une version DX éditée et améliorée par Mighty Rabbit Studios. Il ne s’agit pas d’un simple portage paresseux : on nous promet un rééquilibrage profond, une carte lisible et des filtres graphiques. On a enfilé la combinaison parasitaire de l’agent Ian Recker pour savoir si cette vieille gloire brille encore de mille feux ou s’il vaut mieux la laisser dans le formol du rétrogaming.

Une infiltration spatiale à l’eau de rose (violette)

Pour comprendre Sigma Star Saga, il faut accepter son postulat de départ digne d’un anime de science-fiction des années 90 que l’on aurait déniché sur une VHS poussiéreuse. L’Alliance Terrienne est en guerre contre les Krills, une race extraterrestre belliqueuse à la technologie bio-organique avancée. À la suite d’un assaut dévastateur, le pilote d’élite Ian Recker se voit confier une mission suicide : jouer les transfuges. Fait prisonnier volontairement, il est équipé d’un parasite symbiotique qui lui sert de laissez-passer au sein de la flotte ennemie. L’histoire prend une tournure bien plus savoureuse dès l’apparition de Psyme. Cette pilote Krill à la peau violette et à la garde-robe minimaliste (un bikini qui semble défier les lois de la physique pixelisée) est un véritable condensé de tsundere spatiale. Elle menace régulièrement de tuer Ian tout en le traitant d’idiot, ignorant qu’il est en réalité l’homme qui a décimé son escadrille. Ajoutez à ce triangle amoureux explosif la présence de Scarlet, une scientifique humaine capturée et jalouse, et vous obtenez une trame dramatique qui fleure bon Heinlein et Star Trek avec une bonne dose de fan-service old-school. On notera que le scénario, retravaillé dans cette version DX, explore des thèmes de morale ambiguë et de course au pouvoir divin, proposant plusieurs fins alternatives. Le tout se suit avec un plaisir coupable, même si l’écriture – bien que solide pour du GBA – ne révolutionnera pas le space opera. On est clairement ici dans le fantasme assumé du geek otaku, et à ce titre, le jeu assume son statut de Sexy Star Saga avec un aplomb désarmant.

Un hybride bancal mais terriblement attachant

Le gameplay de Sigma Star Saga DX repose sur un schisme structurel aussi audacieux qu’agaçant. Le jeu alterne constamment entre deux modules distincts. D’un côté, on trouve une exploration en vue de dessus façon Zelda-like primitif. Ian arpente six planètes sans noms (un détail agaçant, on ne parlera ici que de la « Planète Forêt » ou de la « Planète Brume »), fouille, résout des énigmes sommaires et débloque des outils comme le puck krill (une attaque de mêlée dévastatrice) ou le scanner. Le level-design a conservé cette fâcheuse tendance à l’exiguïté visuelle, héritage de l’écran riquiqui de la GBA, où les ennemis hors-champ vous foncent dessus sans crier gare. Heureusement, cette version DX a eu la bonne idée de réduire le taux de rencontres aléatoires et d’améliorer drastiquement la lisibilité des cartes. On peste donc moins souvent en cherchant l’escalier blanc menant au bureau du commandant, même si le backtracking reste un sport national sur les stations spatiales. De l’autre côté, dès qu’un ennemi vous repère ou que le scénario l’exige, l’écran bascule pour laisser place à des phases de shoot’em up horizontal. C’est le cœur du concept : vos combats aléatoires ne sont pas des joutes au tour par tour, mais des stages de shmup à défilement latéral. Et c’est là que le bât blesse autant qu’il fascine. On ne va pas se mentir : ces séquences sont à la fois sous et surexploitées. Les ennemis sont souvent passifs, se contentant de dériver mollement vers la mort, et les décors aléatoires manquent cruellement de personnalité comparés à un Gradius ou un R-Type. À la longue, retomber pour la trentième fois sur le même fond étoilé générique finit par lasser, d’autant que la difficulté des boss reste très inégale. Pourtant, c’est dans ces phases que se niche le génie (et la folie) du jeu : le système des gun data. Ces petites puces oranges à collectionner en surface et en souterrain permettent de customiser l’armement de votre vaisseau de manière exponentielle. On parle ici de plus de 70 données d’armes et de plus de 15 000 combinaisons théoriques. Vous pouvez créer un tir en spray qui régénère votre vie tous les 10 ennemis abattus, ou un laser en vague qui rebondit sur les parois. C’est grisant sur le papier. Dans les faits, l’impossibilité de sauvegarder ses configurations préférées ou de les assigner à un type de vaisseau précis est une hérésie ergonomique. On finit par se contenter d’un combo « passe-partout » et on ne touche plus jamais au système pendant la seconde moitié du jeu. Le système de niveau de votre vaisseau est d’ailleurs totalement déconnecté de la progression à pied de Ian (ses PV et son laser de base restent fixes du début à la fin), ce qui accentue cette impression de deux jeux juxtaposés plutôt que fusionnés.

Sous le capot : le charme du pixel et les couacs du son

Visuellement, on est en terrain conquis. WayForward a toujours su magnifier la 2D, et Sigma Star Saga ne fait pas exception. Les sprites des vaisseaux et des environnements sont colorés, lisibles et bénéficient désormais d’un filtre matriciel qui atténue l’agressivité des couleurs saturées de la GBA sur grand écran. En revanche, on a été moins convaincu par les portraits des personnages durant les dialogues. Alors que les sprites évoquent un anime rétro charmant, les illustrations fixes des Krills ressemblent davantage à des humains déguisés avec des chapeaux bizarres. Une dissonance artistique étrange, mais finalement assez anecdotique. La bande-son est à l’image du jeu : divisée. Les thèmes des planètes sont plutôt agréables, évoquant un space-opera télévisuel, mais les pistes des stations spatiales et des combats aériens sont d’une répétitivité harassante. Pire, les effets sonores des tirs sont souvent stridents au point de vous faire baisser le volume, un problème hélas non corrigé dans ce jeu. On ne peut pas reprocher à ce portage de ne pas avoir fait d’efforts. En plus des ajustements de rythme déjà évoqués (rencontres réduites, gain d’XP revu), Sigma Star Saga DX embarque les options de confort désormais standardisées par Limited Run Games avec son moteur Carbon : fonction de rembobinage, sauvegarde rapide à tout moment, une galerie de concept arts très fournie et même des bordures d’écran personnalisables. Ces ajouts modernes adoucissent considérablement l’expérience de jeu, notamment lors des séquences de plateforme punitives ou face à un boss au pattern vicieux.