On connaît tous cette sensation étrange, presque coupable, de repousser la corvée de ménage du weekend pour lancer une partie de jeu vidéo. Et si la solution était justement de jouer… à faire le ménage ? C’est le pari un brin cynique mais terriblement satisfaisant que propose le studio Unbound Creations avec Opération nettoyage ! (Cleaning Up!). Débarqué sur l’eShop de la Nintendo Switch le 15 avril 2026, ce titre indépendant transforme l’acte de récurer les sols en une expérience cosy et étrangement jubilatoire. On enfile sa blouse virtuelle pour voir si cette simulation vaut le coup de balai.

Bienvenue dans la gig economy du propre

Derrière Opération nettoyage !, on retrouve Unbound Creations, un studio qu’on ne présente plus vraiment dans le milieu du jeu indépendant décalé. On leur doit notamment l’hilarant Rain on Your Parade (où l’on incarne un nuage malveillant) ou encore Just Crow Things. Leur marque de fabrique ? Un humour absurde, une direction artistique colorée et une mécanique de jeu simple cachant souvent une satire sociale bien sentie. Ici, ils s’attaquent à l’ubérisation du travail et à la promesse technologique des IA avec un titre qui se veut avant tout relaxant. Le postulat de départ est d’une banalité contemporaine désarmante. On incarne un personnage un peu paumé qui décide de donner un sens à sa vie en devenant « Agent de nettoyage certifié ». Pour cela, on télécharge Clyner™, présentée comme « l’application n°1 mondiale pour trouver des missions de nettoyage ». C’est là qu’entre en scène Spongey, une intelligence artificielle (enfin, pas vraiment, mais le jeu joue beaucoup sur cette ambiguïté) matérialisée sous la forme d’une éponge jaune bavarde qui n’est pas sans rappeler un certain personnage de dessin animé absorbant. L’histoire ne se prend jamais au sérieux. Spongey est un guide à la fois « utile » et profondément dérangeant, lâchant des punchlines sur les pannes de courant au Pays de Galles ou sur le fait qu’on est probablement coincé ici pour l’éternité. C’est cette petite couche de folie douce et de critique voilée du monde des applis qui empêche le jeu de n’être qu’un simple simulateur de tâches ménagères.

La satisfaction du travail bien fait (sans se casser le dos)

Sur le plan mécanique, Opération nettoyage ! est d’une limpidité exemplaire. On se déplace dans une vingtaine de niveaux distincts – allant de l’appartement insalubre au manoir hanté en passant par un temple ancien ou un camping – avec une vue isométrique fixe. Le but est simple : faire disparaître chaque once de saleté. On commence avec un balai et un aspirateur. Le premier sert à briser les amas de crasse incrustée, le second à tout gober pour le recracher dans les poubelles prévues à cet effet. Au fil de la progression, on débloque la serpillière, le nettoyeur haute-pression et même un désodorisant. Le level design est malin. Si les premiers niveaux sont des dioramas apaisants où l’on nettoie sans pression, la difficulté se corse subtilement. On se retrouve à esquiver des voitures en pleine rue, à éviter de briser des vases précieux dans un musée, et surtout, à ne PAS arroser le chat sous peine de pénalité financière. Des fantômes viennent également nous embêter, faisant fondre notre pactole si l’on n’y prend pas garde. Heureusement, pour les joueurs qui ne veulent vraiment aucune pression, les options permettent de désactiver les timers et les pénalités. Le système d’étoiles et le New Game +

C’est là que le jeu montre une profondeur insoupçonnée. Sur un premier passage, on ne peut obtenir que 2 ou 3 étoiles par niveau, faute d’avoir tous les outils nécessaires pour dénicher la saleté cachée (la fameuse crasse verte sur les meubles qui ne se lave qu’au Kärcher). Une fois les 5 outils en main et l’aventure principale bouclée, le jeu nous invite à un « New Game + ». On peut alors retourner dans les premiers niveaux, désormais enrichis de nouvelles tâches (salissures toxiques, déchets supplémentaires) pour décrocher les 5 étoiles. C’est une excellente manière de rallonger la sauce et de justifier les améliorations d’outils achetées avec nos deniers durement gagnés.

Un aspirateur en main, c’est tout

Le jeu se pilote de manière assez classique : stick gauche pour se déplacer, stick droit pour orienter une caméra… directionnelle. C’est probablement le seul point un peu rugueux du portage Switch. La gestion de la caméra est parfois capricieuse ; on ne tourne pas autour du personnage, on oriente le regard dans une direction cardinale. Cela peut surprendre au début, mais on s’y fait vite, car la nécessité de « viser » est quasi nulle : l’aspirateur aspire tout dans un large cône devant soi. Une option d’accessibilité très appréciable permet de passer l’utilisation des outils en mode « Toggle » (appui long pour activer/désactiver) plutôt qu’en maintien de gâchette, ce qui soulage les doigts sur les longues sessions de nettoyage. À noter que le jeu tourne de manière fluide sur Switch (avec une option pour débrider les 30 fps sur la future Switch 2, le jeu étant d’ores et déjà optimisé pour cette dernière). On ne va pas se mentir, on est face à un jeu indépendant à petit budget, mais le style fait mouche. La vue plongeante en 3D colorée, les environnements qui ressemblent à des maquettes ou des maisons de poupées, et surtout l’état de saleté avant/après procurent une vraie satisfaction visuelle. Voir un sol passer du brun crasseux au carrelage immaculé est un shoot de dopamine simple mais efficace. Les petits clins d’œil visuels (des références à d’autres jeux ou séries se cachent dans les niveaux et les skins) ajoutent une couche de fun pour les chasseurs d’easter eggs. La bande-son est étonnamment énergique et funky. Loin des ambiances planantes qu’on pourrait attendre d’un jeu « cosy », la musique apporte un rythme entraînant qui dynamise l’action de passer l’aspirateur. C’est un choix malin qui empêche la monotonie de s’installer. Les bruitages sont eux aussi très satisfaisants : le crunch des détritus avalés par l’aspirateur ou le swish du balai participent pleinement au plaisir ludique. La version Switch est entièrement localisée en français, avec des textes à l’humour bien conservé. Pour boucler les 20 niveaux une première fois, il faut compter environ 3 à 4 heures. Si l’on est un perfectionniste, on pourra facilement doubler ce temps pour retourner chercher les 5 étoiles partout, débloquer les 20 skins et chapeaux (mention spéciale au costume de grenouille et de sorcière) et améliorer tous les outils au maximum.

Cependant, une fois que tout est propre, que tous les secrets sont trouvés et que l’aspirateur est full upgrade… il n’y a plus vraiment de raison de relancer l’application Clyner. La rejouabilité est donc limitée à la chasse aux succès et au plaisir simple de voir du pixel propre.