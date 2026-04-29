En 2021, un projet audacieux baptisé Monster Crown tentait le pari fou de ressusciter l’esthétique et la philosophie des jeux de capture de monstres de l’ère Game Boy Color. En y injectant une bonne dose de maturité, absente des productions grand public comme Pokémon – dont il s’inspire – il y avait de quoi attirer les joueurs. Bien que perfectible, ce coup d’essai avait su fédérer une communauté de passionnés. Cinq ans plus tard, le Studio Aurum revient avec Monster Crown: Sin Eater, une suite qui ne se contente pas de polir les acquis, mais qui ambitionne la redéfinition de son identité propre. Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de développement travaillant de concert avec le créateur original Jason Walsh, cette itération se présente comme la version « ultime » et modernisée d’une formule qui n’a plus peur de ses propres ténèbres.

La fin de l’innocence

Oubliez les avatars sans voix et les quêtes de badges dans des arènes. Monster Crown: Sin Eater prend le contre-pied total du genre en nous imposant un protagoniste défini, Asur, un jeune fermier de province. Le récit démarre de manière brutale avec le retour de son frère aîné, Dyeus, dresseur de légende, avant qu’une tragédie orchestrée par le tyrannique Lord Taishakuten et son Ordre Saint ne vienne briser ce quotidien paisible. La force de cette suite réside dans son ton. Nous sommes plongés dans la “Nation de la Couronne” (Crown Nation en anglais) : un monde hostile, marqué par des ruines et une population oppressée. L’influence de licences comme Shin Megami Tensei est palpable ici. La politique est cruelle, les dirigeants utilisent un discours fidèle aux œuvres de Georges Orwell, pour justifier leurs exactions, bref vous l’aurez compris, c’est un peu la zone dans ce pays. Le jeu propose une structure à embranchements où vos alliances (avec des miliciens, des scientifiques sans éthique ou des exilés) influencent non seulement le déroulement du scénario, mais aussi votre compréhension globale des enjeux. C’est une narration riche, mature, et parfois étonnamment sombre, qui traite de vengeance et de prise de position et de décision dans ce monde ravagé, avec une profondeur rare pour le genre. Pour éviter des anglicismes, nous avons tenté de trouver une traduction adéquate à tous les termes du jeu pour ce test. Malheureusement, Monster Crown: Sin Eater n’a pas de traduction en français, et c’est bien dommage, car les mécaniques ne sont pas toujours simples à appréhender, et la narration – assez verbeuse – vous demandera d’être bien concentré pour en saisir toutes les subtilités et vos objectifs.

Entre stratégie classique et génétique complexe

Le gameplay de Monster Crown: Sin Eater repose sur des mécaniques de RPG tactique au tour par tour, somme toute classiques, tout en intégrant des systèmes plus modernes qui manquaient cruellement à l’épisode précédent. Là où les récents titres Pokémon se dédouanent peu à peu des rencontres aléatoires, force est de constater que du côté de ce titre, il en est de même. Une riche idée, les monstres sont visibles sur la carte et possèdent leur propre tempérament, les prédateurs vous traquent activement, tandis que les monstres plus faibles s’enfuient à votre approche. Le système d’appâts devient alors essentiel pour attirer des créatures timides ou distraire des menaces trop imposantes. Pas de panique, il y a toujours de la capture ! Pour recruter un allié, vous devez lui proposer un “contrat”. Mais dans ce monde, le respect se gagne par la force. Un monstre en pleine santé ignorera votre offre et il faudra le mener au bord de l’évanouissement pour qu’il accepte de signer les termes de votre accord et rejoigne votre équipe de huit créatures. Bien sûr, cette histoire de contrat n’est qu’un objet à utiliser, tout comme l’est une Poké Ball. Les combats reposent sur un pentagone de types (Instable, Brute, Malicieux, etc.) fonctionnant comme un pierre-papier-ciseaux sophistiqué. La grande innovation vient de la jauge de Synergie. Chaque action remplit cette barre globale. Le joueur doit alors faire un choix tactique, dépenser de la synergie pour « Couronner » une attaque (augmenter sa puissance et ajouter des effets passifs) ou attendre d’atteindre 100 % pour déclencher une Transformation Couronnée, métamorphose dévastatrice capable de retourner l’issue d’un combat contre un Inquisiteur de l’Ordre Saint. Le cœur du jeu est dans son système de fusion et d’élevage de bestioles. Avec plus de 200 monstres de base et plus de 1 000 variations génétiques, les possibilités sont vertigineuses. La fusion permet de mixer les statistiques et les visuels des parents pour créer la version ultime d’un monstre. Contrairement à d’autres jeux, le processus est ici gratifiant et assez transparent, on s’amuse à « bricoler » les gènes pour optimiser son équipe, rendant la progression particulièrement addictive pour les amateurs de théorie-crafting. Nous nous trouvons à mi-chemin entre Pokémon, Dragon Quest Monsters et Monster Hunter Stories.

C’est chouette, l’ambiance à l’ancienne

Visuellement, Monster Crown: Sin Eater réalise un sans-faute. Le style 8-bits pixelisé évoque immédiatement la Game Boy Color, mais avec une finesse technique dans sa réalisation. Les sprites de monstres sont inventifs, parfois inquiétants, et bénéficient d’animations de combat percutantes. Les environnements fourmillent de détails (végétation luxuriante, effets météo, cycle jour-nuit), et la Meru Spire, cette tour omniprésente en arrière-plan, renforce le sentiment d’écrasement lié au scénario. Cependant, c’est la bande-son qui décroche la palme. L’ambiance est vraiment bonne et rappelle les J-RPG à l’ancienne. Chaque province possède son identité sonore propre, des valses à Hewston, aux accords d’harmonica et de basse lourde dans les marécages de Siltstone. La musique ne se contente pas d’accompagner, elle définit l’âme de chaque lieu visité. Il faut compter entre 20 et 40 heures pour voir le bout de l’aventure principale, selon votre propension à explorer chaque recoin, et à comprendre facilement l’anglais. La structure non-linéaire, qui s’ouvre totalement après la première zone, offre une liberté grisante pour ce type de jeu. Néanmoins, cette liberté a un prix, celui de l’équilibrage. Autant au départ le jeu ne fait aucun cadeau ni compromis – avec une difficulté parfois au bord de la frustration –, dans la seconde moitié du jeu, il est aisé de devenir trop puissant si l’on abuse de la fusion, rendant certains combats de boss moins mémorables qu’espéré. Monster Crown: Sin Eater est disponible le 30 avril 2026 sur l’eShop au prix de 24,99 euros, en anglais.