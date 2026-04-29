Il arrive qu’un mod finisse par devenir un jeu à part entière et… surprise ! Cela concerne le titre dont nous allons vous parler aujourd’hui. Il est temps de prendre votre pioche la plus affutée, nous allons faire un tour à Fort Oasis…

Total Doom

On le disait en introduction et au cas où vous l’ignorez, mais Total Chaos est à l’origine un mod de jeu pour… Doom 2 ! Un mod vous dites ? Quésaco ? Alors pour celles et ceux qui l’ignorent, un mod c’est un ajout fait par des développeurs (n’ayant pas participé au jeu original), qui permet d’ajouter du contenu à un jeu existant. Il arrive parfois que le « mod » modifie complètement le jeu original et on parle alors de transformation totale ou total conversion en VO et c’est le cas pour Total Chaos qui s’avère une conversion totale de Doom (d’où en partie son titre). Ce Total Chaos est en effet un jeu à part entière, totalement inspiré par le mod original et développé par son auteur… Total Chaos est finalement sorti en novembre 2025 sur Steam et PS5/Xbox Series. La bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo Switch 2, c’est que le jeu est maintenant aussi disponible sur la dernière console hybride de Nintendo. Total Chaos nous permet d’incarner un garde-côte à l’identité inconnue (au début en tout cas). Celui-ci se retrouve sur l’île de Fort Oasis, alors qu’il était en train de répondre à un énigmatique appel de détresse. Malheureusement, après avoir mis les pieds sur cette île mystérieuse, il constatera que celle-ci n’est pas franchement florissante et que ses habitants sont loin d’être accueillants. C’est ainsi que débutera une quête visant à quitter cette île maléfique… Mais le chemin sera tortueux et certaines révélations sur ce qui a causé tout cela promettent d’être surprenantes…

Le jugement dernier

Inspiration Doom oblige, vous aurez compris que Total Chaos est un FPS (jeu de tir à la première personne), enfin sauf que pour commencer, notre personnage sera désarmé et ne pourra compter que sur une simple pioche et quelques bouteilles pour se défendre. On peut donc déplacer notre personnage dans toutes les directions, le faire s’accroupir pour marcher plus discrètement (une capacité qui pourra s’avérer utile dans le jeu), mais il sera impossible de faire des sauts. Par contre, il est possible de faire un dash (une course rapide), pour échapper à certains ennemis. On pourra également jeter des briques, des pierres, ou tout autre objet que l’on a dans sa main et bien évidemment utiliser des marteaux, des tuyaux, des pioches pour se défendre ! Rassurez-vous, vous trouverez également des armes à feu… Cependant, celles-ci ne disposeront que de munitions limitées planquées dans les recoins sombres du jeu. Pas de problème, on a des armes de poing et un bon coup de pioche fait suffisamment de dégâts (et encore plus quand on fait une attaque chargée) ! Malheureusement, les armes ont une durabilité et au bout d’un certain nombre de coups, les pioches finissent par se briser… Fort heureusement, le jeu propose un système de craft (fabrication) qui vous permet de fabriquer une nouvelle pioche sous réserve, bien entendu, de disposer des différents éléments nécessaires à la réalisation et surtout des plans pour y arriver. Ces derniers sont d’ailleurs assez bien cachés, mais en cherchant bien, on peut débloquer de nouvelles armes assez sympathiques. Pour jouer le bricoleur, il faudra néanmoins trouver des établis pour laisser parler son esprit créatif (dans la limite des plans découverts, bien entendu). On touche là au premier défaut, mais également qualité du jeu, son côté réaliste. En effet, il faudra lire les plans (des dessins), pour comprendre quels sont les objets à assembler pour obtenir telle ou telle arme. Outre ce côté « crafting », le jeu intègre également un système de faim, d’énergie, de vie mais également de blessure. Imaginons que vous soyez blessé par un monstre, cela risque d’engendrer des blessures qui vont faire saigner votre personnage. Ce faisant, vous finirez par commencer à perdre de la vie et par la même occasion de l’énergie. Il faudra alors trouver un bandage ou un produit coagulant pour arrêter le saignement et manger certains aliments pour retrouver un peu d’énergie. Toutefois, les produits coagulants entraineront un sentiment de faim, il faudra donc manger pour ne pas perdre d’énergie… mais certaines choses que vous mangerez feront baisser votre puissance, il faudra donc prendre autre chose pour… etc., etc. Et là, vous comprendrez que ce système, bien qu’intéressant, demande un petit temps d’adaptation et de compréhension afin d’être appréhendé correctement durant les parties. On réalise alors qu’il est parfois préférable de fuir certains combats, ou alors d’y aller en pensant à se protéger ou en utilisant la technique du « je file un coup et je vais en arrière pour ensuite revenir en avant et redonner un coup ». Cependant, certains ennemis demandent un peu plus de subtilité (quand ils ne sont tout simplement pas complètement insensibles à vos coups). Nous avons donc découvert un peu par hasard qu’il est possible de se débarrasser de certains ennemis aux pouvoirs électriques en leur lançant une bouteille d’alcool dessus pour les enflammer… Simple et efficace, en tout cas, une fois que c’est compris et que l’on arrive à naviguer facilement entre l’inventaire (qui n’empêche pas les actions de se dérouler en temps réel) et les affectations automatiques de certains objets à des touches définies. Cette fonctionnalité s’avère fort utile, même si elle est un peu compliquée à mettre en place au début. En toute honnêteté, la gestion de l’inventaire, qui gère également une notion de poids en plus des emplacements limités affectant par la même l’endurance et la vitesse de déplacement du héros, n’est pas immédiatement intuitive et la multitude de touches fait qu’on se perd parfois un peu et que l’on déclenche une action non souhaitée (comme ce jet de bouteille par exemple). Oubliez également les cartes interactives, il faudra se débrouiller à l’ancienne, avec des plans « dessinés à la main », pour se sortir de niveaux plutôt sombres et très labyrinthiques.

Condamné dans un oasis de terreur

En effet, on peut facilement se perdre dans le dédale des niveaux. Mais c’est le côté survival qui ressort. L’horreur, elle, est également de la partie. Que ce soit dans les décors lugubres, crades, avec des effets de vents et de textures qui flottent au gré du vent, elles contribuent à l’immersion dans les méandres horrifiques qui dessinent Fort Oasis. On le disait plus haut, les autochtones sont loin d’être accueillants et leur aspect rappelle pour certains des créatures tirées de Silent Hill ou de vos pires cauchemars. Un bon point de ce côté-là, nonobstant des affrontements contre des boss plutôt longs et pas forcément évident. Il faut savoir prendre son temps dans Total Chaos, sous peine de passer de vie à trépas. En tout cas, le travail graphique fait sur Switch 2 est plutôt réussi, surtout en docké. En portable, les textures et l’ensemble du jeu parait plus sombre et il faut avouer que les décors manquent parfois de variété. Il ne faut pas être dépressif si l’on souhaite parcourir le titre. D’un point de vue sonore, ça passe, certains râââââles sont plutôt réussis et on peut également compter sur des jumpscares efficaces (la première rencontre avec les monstres ayant une apparence d’araignée risque de vous surprendre… et vous devrez certainement vous y reprendre). Par chance, les développeurs ont également fait un beau travail d’adaptation au niveau de la maniabilité. Presque toutes les fonctionnalités de la Nintendo Switch 2 sont réunies. Visée au gyroscope (pas très pratique) mais surtout, passage en mode souris, en inclinant simplement le Joy-Con 2 (sans avoir à jouer dans les options). Un point positif qui améliore la précision, mais qui provoque en partie quelques ralentissements (les déplacements devenant alors plus rapides). Ces raccourcis se sont avérés plus visibles en portable qu’en docké. Ils ne nuisent pas pour autant à l’expérience de jeu, mais sont suffisamment présents pour que l’on vous en parle ici. Dans la globalité, le travail de portage sur Nintendo Switch 2 est plutôt bon. Qui plus est, le titre bénéficie d’une traduction des textes presque entièrement en français. En effet, certains termes sont restés en anglais et d’autres ne sont pas toujours très lisiblse, la faute à une police qui ne sait pas interpréter les caractères spéciaux. Malgré tout, le jeu propose une histoire assez intéressante, mais qui se découvre en observant le décor et en lisant les notes que vous trouverez durant votre progression. La mise en scène, les effets stroboscopiques et certains flashs à l’écran provoquent un sentiment de malaise qui ne vous quittera pas durant toute la partie. La durée de vie est assez bonne (comptez une bonne dizaine d’heures de jeu pour voir le bout du tunnel…) Total Chaos est disponible à 24,99 euros sur l’eShop.