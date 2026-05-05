Depuis l’avènement de Slay the Spire, le genre du roguelike deckbuilder a vu défiler d’innombrables prétendants, chacun tentant d’apporter sa petite pierre à l’édifice. Mais peu de studios ont osé bousculer les fondations mêmes de la pioche de cartes. C’est là qu’intervient Stray Fawn Studio, une équipe suisse audacieuse, avec Dungeon Clawler. Le concept est aussi simple qu’absurde : et si, au lieu de piocher des cartes dans une pile, vous deviez physiquement les extraire d’une machine à pince de fête foraine ? Ce titre, désormais disponible sur Nintendo Switch, propose une fusion improbable entre la réflexion et la construction stratégique d’un RPG et la frustration extasiante d’une machine pachinko.

Un pari qui tourne mal

Dans l’univers de Dungeon Clawler, on ne joue pas pour la gloire mais pour l’honneur et l’intégrité physique. Vous incarnez un lapin, joueur compulsif de son état, qui a eu la mauvaise idée de miser sa propre patte lors d’une partie contre un usurier peu recommandable nommé Squalo (un requin mafieux, littéralement). Ayant perdu le pari, notre héros se retrouve amputé, sa patte porte-bonheur finissant en trophée sur le porte-clés du requin. Équipé d’une prothèse mécanique en forme de pince pour remplacer son membre perdu, notre petit lapinou s’enfonce dans les profondeurs d’un donjon pour affronter les sbires de Squalo et récupérer son bien. Si le scénario reste léger et prétexte à l’action, il installe une ambiance plutôt décalée avec une bonne dose d’esprit cartoon portée par des personnages secondaires tantôt basiques, tantôt foufous, ou même, attentionnés comme la grand-mère lapin qui vous soigne entre deux combats.

La stratégie à bout de pince

Le cœur de Dungeon Clawler repose sur un système de combat au tour par tour totalement réinventé. À chaque début de tour, vos objets (épées, boucliers, potions, dagues) sont déversés dans un bac transparent. Vous disposez de deux tentatives de saisie pour récupérer vos moyens de défense et d’attaque. Contrairement à un jeu de cartes classique où le hasard est dicté par un algorithme de tirage, ici, il est physique. Vous dirigez la pince, calculez son balancement et choisissez le moment de la descente. Mais une fois l’objet saisi, rien n’est acquis. La gravité est votre pire ennemie ! Un bouclier peut glisser au dernier moment, une épée peut rebondir contre une paroi et rester dans la cuve. Cette incertitude crée une tension constante. Parfois, par pur instinct de survie, vous abandonnerez l’idée de saisir cette épée de diamant trop lourde pour vous rabattre sur un petit bouclier en bois, plus facile à attraper, afin de parer l’attaque imminente de l’adversaire. C’est ce mélange de chance, d’adresse et de stratégie qui rend chaque tour unique. Ne vous y trompez pas ! Sous ses airs de petit jeu mignon où vous balancez de la pince, Dungeon Clawler est un vrai deckbuilder. Après chaque victoire, vous choisissez de nouveaux objets à ajouter à votre machine. La gestion du volume est cruciale, car si trop d’objets encombrent le bac, cela rendra la saisie des pièces maîtresses difficile, tandis que limiter vos options ne vous permettra pas d’être suffisamment puissant et résistant face aux adversaires. En plus de ça, le jeu introduit intelligemment des interactions basées sur les matériaux. Le métal réagit aux aimants (une variante de la pince) mais pèse lourd. Le bois flotte si le bac est rempli d’eau (un effet environnemental fréquent). Et des objets comme le plastique ou le miel, qui colle les autres pièces entre elles, permettent de remonter plusieurs objets d’un coup. Vos objets sont bien entendu améliorables pour augmenter vos dégâts et votre résistance, ou pour ajouter des effets de poison aux ennemis ou d’épines (notre préféré) sur vous, provoquant ainsi des dégâts aux assaillants. Qui s’y frotte, s’y pique ! Du soin, de l’or, des objets plus ou moins rares… Toutes les composantes traditionnelles d’un bon dungeon crawler et deckbuilder sont réunies. Le jeu propose plusieurs personnages jouables, chacun modifiant radicalement l’approche avec des caractéristiques de départ qui leurs sont propres : du chevalier stable à d’autres personnages transformant la pince en harpon (pour viser un objet précis), en tentacule collante ou en aimant géant. Ces variations ne sont pas cosmétiques, elles changent et redéfinissent la physique même du jeu et obligent à repenser ses synergies d’objets. Jusque là, côté gameplay il y a de quoi se frotter les pinces et se réjouir. Cependant, le facteur chance, forcément très présent dans le jeu et dans chacune de vos actions, amènera son lot de frustration et déception, voire une mort certaine face aux boss du dédale. Mais bon, nous sommes dans un roguelike après tout. Souffrir, c’est le but non ?!

Ça ressemble beaucoup à un jeu mobile

Pas de palabre ! Oui, ce Dungeon Clawler est visuellement très simple (mais pas simpliste). Le jeu adopte une esthétique cartoon colorée et lisible. Le point focal est, sans surprise, la machine à pince qui occupe le centre de l’écran. Les animations sont volontairement vives et dynamiques rappelant, sans détour, les jeux mobiles. Mais est-ce bien grave ? L’aspect visuel sert parfaitement le gameplay, les objets sont immédiatement identifiables par leur forme et leur couleur, ce qui est indispensable quand on a seulement quelques secondes pour viser. Les ennemis, des créatures mutantes et des animaux anthropomorphes, bougent avec simplicité et efficacité. Pas de fioriture, mais tout est là ! Côté sonore, c’est un peu plus bizarre. On baigne dans une ambiance techno-industrielle avec des soupçons d’ambiance de mauvais films d’horreur, qui soulignent l’urgence des combats. Les musiques ne sont clairement pas le point fort du titre. A contrario, les bruits mécaniques de la pince — le cliquetis du moteur, le choc du métal contre le verre — sont particulièrement satisfaisants et renforcent l’immersion. Une bande sonore oubliable face à un bon sound design, vous préférez quoi ? Une partie complète se compose de 20 étages, culminant avec l’affrontement contre Squalo. Comptez environ 45 à 60 minutes pour une tentative réussie. Cependant, comme tout bon roguelike, la fin du jeu n’est que le début, Dungeon Clawler en a sous la pince ! Le mode Ascension (Cauchemar), propose des niveaux de difficulté croissants où les soins sont supprimés et les ennemis plus imprévisibles. Le mode Infini permet de tester les limites de vos combos les plus dévastateurs. Et en récupérant les « pattes porte-bonheur » des différents lapins, vous débloquez des passifs que vous pouvez mixer entre les personnages pour créer des configurations surpuissantes, une sorte de méta-progression. Après des dizaines d’heures de jeu, le titre commence à s’essouffler par un léger manque de variété dans les types d’objets, mais si les développeurs continuent de bosser sur ce projet, il sera très facile de relancer l’intérêt en injectant régulièrement de nouveaux contenus à la manière d’un Brotato, par exemple. Dungeon Clawler est disponible en français depuis le 30 avril 2026 sur l’eShop au prix de 14.99 euros.