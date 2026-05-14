Nintendo a annoncé un avancement de la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda, qui passera du 7 mai 2027 au 30 avril 2027. Shigeru Miyamoto a confirmé cette modification via un message publié sur le réseau social X, précisant que l’équipe travaillait à accélérer la production pour livrer le film le plus tôt possible, même d’un seul jour. Le producteur a également souligné que moins d’un an séparait désormais la sortie de la finalisation du projet, tout en remerciant le public pour sa patience.

Cette nouvelle date s’inscrit dans un calendrier de production déjà serré, alors que le tournage s’est achevé le mois dernier. La post-production doit donc être suffisamment avancée pour permettre cette sortie anticipée de près d’une semaine. Le film, co-produit par Nintendo et Sony Pictures, est réalisé par Wes Ball, connu pour son travail sur la saga Le Labyrinthe. Les rôles principaux sont interprétés par Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et Bo Bragason dans celui de la princesse Zelda.

L’annonce de ce changement intervient après une précédente modification du calendrier de sortie. Initialement prévu pour le 26 mars 2027, le film avait déjà été reporté au 7 mai 2027, une décision justifiée par Miyamoto comme nécessaire pour des raisons liées à la production. Cette nouvelle accélération suggère une accélération des phases finales de montage, de doublage ou d’effets visuels, afin de respecter le nouveau créneau.

Le projet, dont le tournage vient de s’achever, s’appuie sur une collaboration entre Nintendo, qui détient les droits de la licence, et Sony Pictures pour la production cinématographique. Wes Ball, à la réalisation, supervise la transformation de l’univers iconique de The Legend of Zelda en une adaptation live-action, avec une attention particulière portée à l’interprétation des personnages emblématiques et à la fidélité à l’esprit de la série de jeux. Les acteurs principaux, sélectionnés pour incarner Link et Zelda, devront porter à l’écran des décennies de lore et d’attentes des fans.