Hotel Barcelona, développé conjointement par Hidetaka « SWERY » Suehiro et Goichi « SUDA51 » Suda, fera son arrivée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La date de sortie pour ces versions n’a pas encore été communiquée, mais Eden Industries et White Owls ont confirmé que le jeu sera proposé avec le contenu complet dès son lancement, incluant la base, la refonte Under New Management, le DLC Late Check-Out ainsi que l’ensemble des mises à jour disponibles à ce jour.

Le titre se présente comme un jeu d’horreur action en 2,5D mêlant des éléments de slasher, une logique onirique surréaliste, une progression roguelite et un gameplay d’action stylisé. L’intrigue suit Justine Bernstein, une jeune marshal américaine dont l’esprit est possédé par le Dr Carnival, un tueur en série légendaire assoiffé de sang. Piégée dans un hôtel cauchemardesque peuplé de sept tueurs en série, elle doit survivre à des étages en constante mutation, affronter des ennemis inspirés des films d’horreur les plus violents et exploiter le pouvoir sanglant du Dr Carnival pour renforcer ses capacités.

Les mécaniques de jeu reposent sur un système de progression où chaque mort transforme le fantôme du joueur en allié combatif pour les parties suivantes, créant une dynamique de survie unique. Le jeu propose également un mode multijoueur en coopération pour 1 à 3 joueurs, une invasion à 4 joueurs et un mode PvP. Les versions Nintendo Switch et Switch 2 supporteront ces fonctionnalités en ligne, en plus d’un mode coopératif local.

Le DLC Late Check-Out, initialement lancé le 21 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, sera inclus dans les versions Switch. Contrairement à un contenu additionnel classique, ce DLC constitue une suite directe de l’histoire, poussant les joueurs au-delà des murs de l’hôtel avec deux nouveaux environnements : le Dusk Valley Golf Resort, un terrain de chasse ouvert où la visibilité n’offre aucune sécurité, et le Former Grandall Estate, une demeure oppressante remplie de dangers claustrophobes. L’extension introduit deux nouveaux boss, dix-sept types d’ennemis inédits, du nouveau contenu narratif et des mécaniques de combat et d’environnement renforcées pour mettre à l’épreuve les joueurs expérimentés.

En mars 2026, Hotel Barcelona a bénéficié d’une refonte majeure intitulée Under New Management, qui a permis d’affiner les systèmes de gameplay, l’équilibrage, la progression et la présentation tout en approfondissant la vision originale des créateurs. Depuis cette mise à jour, les retours des joueurs se sont significativement améliorés, avec des critiques récentes sur Steam majoritairement positives. Les développeurs ont tenu à préciser que ni la version de base ni le DLC Late Check-Out ne contiennent de contenu généré par IA.

Les versions Nintendo Switch et Switch 2 seront commercialisées au prix de 34,99 dollars, incluant l’intégralité du contenu disponible à ce jour. Le jeu est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Steam et Microsoft Store, tandis que le DLC Late Check-Out a été publié le 23 avril 2026 sur PC. Les joueurs sur Nintendo Switch et Switch 2 pourront donc accéder à une expérience complète et optimisée dès la sortie des versions dédiées.