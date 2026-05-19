Nintendo a officiellement révélé Pictonico!, un nouveau jeu mobile gratuit à démarrer dont la sortie est prévue pour le 28 mai 2026. Ce titre, développé conjointement avec Intelligent Systems – studio reconnu pour ses travaux sur des franchises comme WarioWare, Fire Emblem et Paper Mario –, propose une expérience ludique centrée sur l’utilisation des photos personnelles des joueurs comme base pour une série de mini-jeux. L’application promet quatre-vingts mini-jeux distincts, répartis sur une échelle de difficulté allant de simples à particulièrement exigeants.

Le modèle économique de Pictonico! repose sur un système de volumes payants pour accéder à l’intégralité du contenu. Dès l’installation, les joueurs peuvent tester trois mini-jeux sans frais. Pour débloquer davantage de contenus, deux volumes sont disponibles à l’achat : le Volume 1 au prix de cinq euros quatre-vingt-dix-neuf, et le Volume 2 à sept euros quatre-vingt-dix-neuf. Ces achats permettent d’accéder respectivement à une partie ou à l’ensemble des quatre-vingts mini-jeux prévus. La description officielle souligne la possibilité de capturer des photos directement avec des amis sur place et de les intégrer immédiatement dans le jeu pour créer de nouvelles expériences.

Concernant les exigences techniques, Pictonico! fonctionne principalement hors ligne, mais certaines fonctionnalités nécessitent un accès temporaire à internet. Une connexion est requise lors du premier lancement de l’application, lors de l’achat des volumes de jeu, ainsi que lors de modifications des paramètres de pays, de région ou de langue. D’autres opérations comme la vérification des mises à jour, la sauvegarde ou la restauration des données de progression via Google Play Games, ou encore l’obtention d’achievements sur Game Center et Google Play Games, peuvent également nécessiter une connexion réseau. L’accès aux photos stockées dans iCloud est également concerné par cette exigence. Nintendo précise par ailleurs que les photos des utilisateurs ne sont pas transmises à ses serveurs.

Les exemples de mini-jeux présentés dans les communications officielles illustrent un ton humoristique et décalé, avec des scénarios variés mettant en scène des situations du quotidien ou des souvenirs personnels. Parmi les exemples cités figurent des stars du sport défilant sur un tapis rouge, un patron affamé nécessitant une assistance immédiate, ou encore des souvenirs de lycée embarrassants à effacer. D’autres situations évoquent des membres de la famille aux comportements inhabituels, comme un grand-père déguisé en ballerine ou une mère en colère dont il faudrait arracher un poil de nez. Ces exemples suggèrent une approche ludique et accessible, jouant sur l’humour et la nostalgie.